Huawei Mate X2: mišičasti šminker, ki ga k nam morda sploh ne bo

Najnovejši Huaweiev pregibni telefon nam je prišel v roke za izjemno kratek čas – na prodaj je samo na Kitajskem, zato je tudi ta naprava prišla prav od tam. To nam je postalo jasno tudi takrat, ko so med hitrim preizkusom po izbirnikih začeli skakati kitajski zapisi.

V primerjavi s predhodnikom prinaša Huawei Mate X2 znaten napredek. Foto: Ana Kovač

Vrhunska strojna oprema, ki ji ne sledi nam privlačna programska oprema

Toda že tisti kratek čas je zadoščal za ugotovitev, da gre za strojno izjemno dovršeno napravo, ki se uspešno kosa z izzivi, ki so pri njegovih predhodnikih in tekmecih ostali nedovršeni.

Predvsem navdušuje, da pri odprtem zaslonu pregiba skoraj sploh ni mogoče zaznati, saj je slika tako prepričljivo enakomerna po vsej površini zaslona.

Tudi tečaj ne daje vtisa, da bi kmalu počepnil – ravno to je bila ena od pomembnejših šibkih točk prvih pregibnih telefonov.

S programskega vidika pa je ovira predvsem tista zgodba, mučna za Huawei, ki ga pesti zadnji dve leti: odsotnost Googlovih mobilnih storitev in pripadajočega programja ter še nekaterih predvsem ameriških programov, ki so na naši celini za številne uporabnike nepogrešljivi. Na Kitajskem to sicer ni ovira, ker Google ni prisoten na tamkajšnjih napravah že dalj časa zaradi drugih razlogov.

Pregibni pametni telefon Huawei Mate X2 Foto: Ana Kovač

Prava smer

Najbrž ne pretiravamo, če rečemo, da je z vidika oblike, zgradbe in strojne opreme Huawei Mate X2 dosegel vse obljube pregibnih telefonov. Toda pri nas mu zaradi ameriškega embarga ne kaže najbolje: kdo bo dal veliko evrskih stotakov za sicer nesporno odličen telefon, na katerem ne delujejo nekatere aplikacije, ki smo jih v svojem delu sveta vajeni tudi na najcenejših telefonih.

Med glavnimi kamerami je tudi tista z desetkratno optično povečavo. Foto: Ana Kovač

Prva velika sprememba v primerjavi s predhodnikom je v smeri pregibanja zaslona. Pregibanje navznoter je veliko varnejše za veliki notranji zaslon, zložen pa nima okornega občutka, ki smo ga bili deležni pri zgodnjih pregibnih telefonih.

V kratkem času, ki smo ga imeli na voljo, se ni bilo mogoče prepričati o vseh lastnostih tega silaka, zato jih bomo samo prepisali z uradne strani.

Brez pretiravanja lahko rečemo, da pri funkcionalnosti, zmogljivosti in izvedbi Huawei Mate X2 izpolnjuje vsa pričakovanja pregibnih telefonov - toda ... Foto: Ana Kovač

Pregibni pametni telefon Huawei Mate X2

Velikost odprtega: 161,8 x 145,8 x 8,2 milimetra,

Velikost zaprtega: 161,8 x 74,6 x 14,7 milimetra,

Masa: 295 gramov

Zaslon: OLED, osvežitev 90 hercev; odprti: osempalčni (20,3 centimetra), ločljivost 2.480 x 2.200 pik; zaprti 6,45 palca (16,4 centimetra), ločljivost .2700 x 1.160 pik

Procesor: Kirin 9000 (osemjedrni, 1 x Cortex-A77 @3.13 gigaherca, 3 x Cortex-A77 @2.54 gigaherca, 4 x Cortex-A55 @2.05 gigaherca), GPU/NPU: 24-jedrni Mali-G78, dual big core and tiny core NPUs

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 256 ali 512 gigabajtov, razširljivo s pomnilniško kartico

Glavne kamere: Ultra Vision camera (širokokotna, f/1.9 aperture, optična stabilizacija, ločljivost 50 milijonov pik); kinematografska kamera (ultraširoka, f/2.2, ločljivost 16 milijonov pik); telefoto (trikratna optična povečava, f/2.4, ločljivost 12 milijonov pik), SuperZoom kamera (desetkratna optična povečava, f/4.4 aperture, optična stabilizacija, ločljivost osem milijonov pik)

Kamera spredaj: širokokotna, ločljivost 16 milijonov pik, f/2.2

Akumulator: 4500 miliamperskih ur, podpira hitro polnjenje (55 vatov) s posebnim polnilcem

Omrežja za SIM1: 5G NR: n1/n3/n28 (TX: 703MHz-733MHz, RX: 758MHz-788MHz) /n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84; 4G FDD LTE: pasovi 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26; 4G TDD LTE: pasovi 34/38/39/40/41; 3G WCDMA: pasovi 1/2/4/5/6/8/19; 2G GSM: pasovi 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)

Omrežja za SIM2: 4G FDD LTE: pasovi 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26; 4G TDD LTE: pasovi 34/38/39/40/41; 3G WCDMA: pasovi 1/2/4/5/6/8/19; 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1.800/1.900 MHz)

Določanje lokacije: GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / GLONASS/ BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b quad-band) / GALILEO (E1 + E5a + E5b Tri-band) / QZSS (L1 + L5 dual band) / NavIC

Povezljivost: Dual-SIM, NFC, USB 3.1 GEN1 (potreben dodaten kabel), Bluetooth 5.2 (podpira BLE, SBC, AAC, LDAC), dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO, HE160, 1024 QAM, čitalnik prstnih odtisov, infrardeči vmesnik

Programje: odprtokodni Android 10 z uporabniškim vmesnikom EMUI 11

Razkošje zaslonskega prostora Foto: Ana Kovač

Trikrat izjemno, a enkrat pomanjkljivo

Vsekakor pa brez kančka dvoma lahko trdimo, da bi se takšnega telefona, zlasti če cena ne bi bila "zunajvesoljska", zelo veselili in bi zagotovo segal po vrhu lestvice najboljših, če bi le imel takšno programsko podporo, kot jo imajo pri nas vsi androidi.

Dovršenost, zmogljivost in velik, pregleden zaslon so močni aduti, a ostajajo v senci programske opreme. Ni kaj, celota je tako močna kot njen najšibkejši člen.

Ob odprtem telefonu pregiba na zaslonu skoraj ni mogoče zaznati. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- pregibanje navznoter,

- ob odprtem zaslonu je pregib komaj viden,

- zmogljivost in odzivnost.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nedostopen (in neprimeren) za evropski trg,

- cena bi bila najbrž tudi pri nas "v nebo vpijoča".