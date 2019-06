Do rekreativcev prijazna zapestnica, ki lahko služi tudi kot ura #video #foto

Preprosta in energijsko vzdržljiva Samsungova pametna zapestnica Galaxy Fit je namenjena tistim, ki od nje pričakujejo osnovno spremljanje dnevnih telesnih dejavnosti – torej veliki večini rekreativcev.

Ne namerava tekmovati s pametnimi urami, ki zmorejo še veliko več, temveč se posveča svojemu temeljnemu poslanstvu, a je hkrati lahko vseeno odličen nadomestek pametne ure za ljudi, ki se jim te napredne ročne ure zaradi svoje velikosti na zapestje ne "usedejo" ravno najboljše.

Usmerjena v svoje temeljne naloge

Ne spremlja položaja (nima sprejemnika GPS), nima naprednih programov za profiliranje in temeljito analiziranje opravljene rekreacije, celo ne uporablja Samsungovega operacijskega sistema Tizen, ki je postal zaščitna znamka Samsungovih nosljivih naprav.

Zato pa s svojim minimalističnim operacijskim sistemom zvesto sledi vsakodnevni (osnovni) telesni aktivnosti, srčnemu utripu in spancu. Ravno ta usmerjenost v temeljno nalogo ji omogoča, da je zelo preprosta za uporabniško rabo in da za njen nakup ni treba spreminjati družinskega proračuna.

Toda specifičnost tega majhnega in optimiziranega operacijskega sistema prinaša tudi nekaj (predvsem manjših razočaranj). Med njimi je morda edino omembe vredno, da je nabor digitalnih številčnic ure zelo omejen – prešteti jih je mogoče s prsti ene roke.

Foto: Bojan Puhek

Za nekatere celo boljša izbira kot pametna ura

Če pogledamo njen videz: je enostavna, nevpadljiva in prijetna za nošenje. Sploh pri slednjem pogoju se odreže bolje od večine pametnih ur, ki so trenutno na trgu, saj so nekatere prevelike za ljudi s tanjšimi zapestji. Če torej iščete pametno uro in od nje ne zahtevate veliko, hkrati pa nočete, da zavzame večino vašega zapestja, bo zapestnica Galaxy Fit odličen nakup.

Prav zaradi vsega naštetega se odlično odreže tudi pri beleženju kakovosti spanca. Ker je manjša, tanjša in lažja, je spanje z njo veliko udobnejše, kar je dodaten plus za uporabnike, ki med spanjem na sebi nočejo imeti nikakršnega nakita.

Pa je res lahko zapestnica?

A kot zapestnica, v kateri večina žensk (morda tudi moških) vidi bolj modni dodatek in nakit, ne upraviči svojega imena in je pravzaprav še vedno pametna ura, a z manjšim zaslonom in manj funkcijami. Še vedno ima (preveč) športen videz, ki ga zmoti predvsem črn zaslon. Ta je za funkcijo zapestnice nepotreben, saj se vse pridno beleži v aplikacijo Samsung Health. Sploh, če radi ob zapestnici nosite še elegantnejšo uro - v tem primeru mora Samsungova zapestnica ostati doma, vi pa ostanete brez beleženja aktivnosti.

Predlog za naslednico te zapestnice bi torej bil elegantnejše oblikovanje brez zaslona, ki naj služi kot resnični nakit, a z odličnim dodatkom - povezavo s pametnim telefonom in beleženjem aktivnosti, srčnega utripa in spanca.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Lahek in kos globinam

Za svojo povezanost s pametnim telefonom - kot že omenjeno - uporablja aplikacijo Samsung Health, ki smo jo srečali že pri drugih Samsungovih zapestnicah in pametnih urah. Na majhnem AMOLED-zaslonu zapestnice preprosto ni dovolj prostora, da bi prikazali vse podatke, ki jih zapestnica lahko zbere in je tudi zato Samsung Health dobrodošel pripomoček – lahko vam je všeč ali ne, mi pa smo predvsem pogrešali možnost izvoza podatkov v enega od standardnih formatov (npr. razpredelnice), če bi si zaželeli kakšne dodatne obdelave podatkov.

Samsung Galaxy Fit bi jeziček tehtnice premaknil za manj kot 25 gramov, zato si ne smemo zameriti, če nam bo med vadbo uspelo pozabiti, da jo sploh nosimo. Kljub temu je vodoodporna celo do globine, kjer je tlak petkrat večji od zračnega (nismo preverili s potapljanjem, verjamemo na besedo).

Foto: Bojan Puhek

Vprašajte se, kaj pričakujete od svojega zapestnega spremljevalca

Ali je zapestnica Samsung Galaxy Fit dober nakup? Odvisno, kaj od nje pričakujete. Če želite imeti na zapestju zmogljivejšo računalniško-komunikacijsko napravo, boste verjetno morali pogledati med pametne ure, kjer ima tudi Samsung svoje konje za dirko, a če spremljanje osnovne rekreacije zadostuje vašim pričakovanjem, je zapestnica Samsung Galaxy Fit točno to, kar si želite, ob ceni, ki vas ne bo razjezila.

