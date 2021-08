Angleška Premier League in ostali nogomet na televiziji Telekoma Slovenije

Foto: Telekomov Tehnik

Mreža Arena Sport je pridobila ekskluzivne pravice za prvo angleško nogometno ligo Premier League od sezone 2022/23 naprej, tako da si boste naročniki lahko tekme Manchesterja, Liverpoola, Chelseae, Arsenala in ostalih ogledali od avgusta 2022. Že tega avgusta pa vas Arena Sport vabi na oglede prvih tekem naslednjih atraktivnih nogometnih lig: španske La Liga, italijanske Serie A, francoske Ligue 1, portugalske Primeira Liga, zraven pa še pokalna prvenstva Španije (Copa del Rey), Portugalske, Brazilije, Anglije, južnoameriška Copa Libertadores in Copa Sudamericana ter atraktivne tekme iz ligaških prvenstev s celega sveta, od Hrvaške do Južne Koreje, Norveške, Poljske, Mehike in Urugvaja.

Foto: Telekomov Tehnik

V programskih shemah Telekoma Slovenije je tudi Šport TV, kjer bodo tekme še ene izmed najatraktivnejših nogometnih lig, nemške Bundeslige, tam si bo moč ogledati tudi tekme Evropske lige in kvalifikacije slovenske reprezentance za prihodnje svetovno prvenstvo v nogometu Katar 2022. Liga prvakov UEFA medtem ostaja na Kanalu A. Nogomet je tudi sestavni del olimpijskih iger, ki ravno potekajo v Tokiu, kjer bo najbolj zanimive tekme prenašala TV Slovenija 2, Telekom Slovenije pa je v času olimpijskih iger dodal tudi sedem dodatnih kanalov Eurosport, posvečenih posameznim športom, pri čemer je na nogomet osredotočen Eurosport 5, ki ga najdete na kanalu 541. Več o olimpijskih igrah na televiziji Telekoma Slovenije si preberite tukaj.

Foto: Telekomov Tehnik

Več kot nogomet

Arena Sport bo poleg najboljših nogometnih tekem prenašala tudi veliko košarke, vključno z ameriškim NBA, regijskima ABA in ABA2, evropsko FIBA ligo prvakov, francosko in ameriško univerzitetno ligo NCAA. Pokrivali bodo tudi večino največjih evropskih tekmovanj v rokometu, vključno z evropskim prvenstvom prihodnje leto, navdušenci nad odbojko pa boste lahko spremljali tudi ligo prvakov in prvakinj CEV. Na svoj račun bodo prišli tudi oboževalci ragbija, bejzbola in avtomobilizma, kjer bodo prenašali relije, Indycar in 24h Le Mans.

Šport TV bo prenašal še 1. slovensko košarkarsko ligo NKBM in številne druge športe, medtem ko sta kolesarstvo in tenis doma na Eurosportu, najatraktivnejše tekme pa najdete tudi na TV Slovenija 2. Tam boste lahko spremljali tudi vse zimske športe, medtem ko bo prenos evropskega prvenstva v odbojki v septembru na Kanalu A, ko bo naša ekipa branila srebro.

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.