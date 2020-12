Zgodovinski dan za bitcoin: padla je magična meja!

Bitcoin na "slovenski" borzi s kriptovalutami Bitstamp v času pisanja kotira pri okrog 20.700 ameriških dolarjih oziroma okrog 17.000 evrih. Gre za najvišjo ceno bitcoina v enajstletni zgodovini te najbolj prepoznavne kriptovalute.

Do točke preloma je prišlo danes ob približno 14.45, ko se je bitcoin na borzah nenadoma strmo povzpel.

Graf današnjega gibanja cene bitcoina. Foto: Coinmarketcap.com

Proti še nikoli doseženem mejniku je bitcoin odločneje začel plezati v začetku prejšnjega meseca, cenovno mejo 20.000 dolarjev pa je prvič resneje napadel 1. decembra, ko se je nekajdnevna meteorna rast zaustavila pri 19.697 dolarjih.

Bitcoin se je simboličnemu rekordu prvič najbolj približal 7. decembra 2017. Nato se je celoten trg kriptovalut sesul in eno leto po tisti čas še rekordnih cenah je bila vrednost bitcoina približno petkrat nižja.



Bitcoin je po več vmesnih vzponih in padcih novo dno dosegel marca letos oziroma približno takrat, ko smo v Sloveniji prvič razglasili epidemijo. A nato se je bitcoin začel pobirati in več ali manj stabilno rasel do konca oktobra, ko se je začel veliki vzpon.

Ko je odjeknila novica o skoku bitcoina prek 20.000 dolarjev, se je začel naval na borze s kriptovalutami. Coinbase, ena največjih, je pod pritiskom očitno klecnila, saj je mnogo uporabnikom trenutno nedosegljiva. Foto: Matic Tomšič

Kam naprej?

Vse več analitikov meni, da se bitcoin tokrat ne bo ustavil pri 20.000 dolarjih, temveč bo "potegnil" krepko dlje.

Znani kriptoanalitik Raoul Pal je konec oktobra napovedal, da ovir za doseganje novih cenovnih rekordov, če znova pade "dvajsettisočica", ne bo več.

There are literally only two resistances left on the #bitcoin chart - 14,000 and then the old all-time high at 20,000. I fully expect new all-time highs by early next year at the latest.#irresponsiblylong pic.twitter.com/Xhp8qgHrAC — Raoul Pal (@RaoulGMI) October 27, 2020

Raoul Pal je na Twitterju še zapisal, da bo bitcoin prelomne cene po njegovem mnenju zagotovo dosegal v prvih mesecih prihodnjega leta (zdaj vemo, da je Pal dejansko podcenjeval bitcoin). Pal je pred kratkim tudi napovedal, da bo bitcoin v naslednjih petih letih dosegel ceno en milijon dolarjev.

Znani ameriški finančni strokovnjak in novinar Max Keiser je na začetku novembra na Twitterju zapisal, da bo cena bitcoina sčasoma dosegla 400 tisoč dolarjev (338 tisoč evrov), do inavguracije zmagovalca predsedniških volitev v ZDA Joeja Bidna, ki bo 20. januarja prihodnje leto, pa bo narasla čez 28 tisoč dolarjev (23.700 evrov).

A Biden win* will lock China’s global supremacy, crash the $USD, send #BTC to $400,000 - as $100,000,000,000 in global managed funds start allocating into BTC to escape. Expect BTC well above $28k by Inauguration Day.



————————————-

*Contested — Max Keiser (@maxkeiser) November 6, 2020

Ameriškemu finančnemu velikanu Citibank je novembra medtem na splet po nesreči ušlo zaupno analitično poročilo, v katerem ocenjuje, da bi bitcoin do decembra 2021 lahko dosegel tudi do 318.000 ameriških dolarjev (268.000 evrov).