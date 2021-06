Zelo bogati kupujejo jahte. To pa so igračke ultra-bogatih.

Ameriški milijarder Jeff Bezos, po zadnjem preštevanju premoženja znova najbogatejši človek na svetu , je v začetku tega tedna oznanil, da bo 20. julija poletel v vesolje, in to na krovu rakete podjetja Blue Origin, ki ga je Bezos za "hobi" ustanovil leta 2000. Brez dvoma bo šlo za izjemen dosežek na področju zasebnih poletov v vesolje, toda zelo mogoče je, da Bezos kljub le dober mesec dni oddaljenemu datumu izstrelitve celo ne bo postal prvi superbogataš, ki si je izdelal raketo in z njo tudi sam za krajši čas zapustil Zemljo. Že 4. julija bi lahko s takšnim podvigom zgodovino namreč spisal britanski milijarder Richard Branson.

Jeff Bezos, ustanovitelj spletnega veletrgovca Amazon, bo predvidoma 20. julija skupaj z bratom Markom in tistim, ki bo na dražbi največ ponudil za zadnji prost sedež, na krovu rakete New Shepard, ki jo je izdelalo Bezosovo podjetje Blue Origin, poletel v vesolje in za približno tri minute izkusil breztežnost.

Trojica bo s potovanjem tja, kamor je v zgodovini človeštva do zdaj uspelo iti le 569 ljudem, premierno preizkusila enega od poslovnih modelov podjetja Blue Origin: izletništvo nad Karmanovo linijo, navidezno črto, ki na višini okrog 100 kilometrov nad površino Zemlje pomeni približno ločnico med atmosfero našega planeta in vesoljem.

Potovanje v vesolje je ena od dolgoletnih želja Jeffa Bezosa. Uresničevati si jo je začel že leta 2000, ko je ustanovil podjetje Blue Origin in vanj začel črpati milijarde, ki jih je služil z Amazonom. Foto: Guliver Image

Bezos bi v primeru uspešne izstrelitve in pristanka na Zemlji 20. julija postal prvi tajkun, ki je zgradil (financiral) svojo raketo in z njo obiskal vesolje.

Gre za podvig, ki se ga do zdaj ni lotil niti Elon Musk, ustanovitelj podjetja SpaceX, pa čeprav so njegove rakete opravile že nešteto poletov v vesolje in tudi dostav na Mednarodno vesoljsko postajo.

Elon Musk še ni obelodanil datuma svojega lastnega potovanja v vesolje, je pa večkrat že napovedal, da bo nekoč obiskal Mars. Foto: Reuters

Pet minut slave

Toda Bezos morda sploh ne bo spisal zgodovine. Spletna stran Parabolic Arc, eden od najstarejših blogov, ki pokriva področje vesoljskega turizma, je namreč poročala, da bi ga lahko v novodobni vesoljski dirki prehitel britanski milijarder Richard Branson.

Richard Branson je britanski poslovnež, humanitarec in vlagatelj. Znan je kot ustanovitelj svetovno znane blagovne znamke Virgin, pod katero danes v okviru gospodarske družbe Virgin Group deluje več kot štiristo različnih podjetij. Foto: Reuters

Zelo uspešni velepodjetnik Branson podobno kot Bezos pred skoraj dvema desetletjema ni vedel, kam z denarjem, zato je začel razvijati lasten turistični vesoljski program. Njegovo podjetje Virgin Galactic, ustanovljeno leta 2004, velja za eno od najbolj naprednih v svoji sferi, pa vendar si Zemlje na krovu Bransonovih plovil z višine 100 kilometrov ni ogledal še noben civilist.

Virgin Galactic je zdaj po poročanju Parabolic Arc tik pred tem, da v vesolje pošlje še koga drugega kot pilota raketoplana SpaceShipTwo. To naj ne bi bil nihče drug kot Branson. Virgin Galactic se po poročanju spletne strani pripravlja, da bo svojega ustanovitelja v vesolje odpeljal 4. julija, torej 16 dni pred krstnim poletom Jeffa Bezosa.

Virgin Galactic te informacije ni zanikal, potrdili pa so tudi, da nameravajo do konca poletja izvesti tri testne polete.

Foto: Guliver Image

Virgin Galactic do 4. julija domnevno ne more pridobiti dovoljenja Ameriške zvezne uprave za letalstvo, s katerim bi se Richard Branson (na fotografiji zgoraj) na raketoplan lahko vkrcal kot potnik. Toda to morda niti ne bo potrebno: ker je Branson ustanovitelj podjetja Virgin Galactic in posledično eden od zaposlenih, mu lahko v podjetju dodelijo vlogo specialista za vesoljske polete. S tem bo z Zemlje lahko odrinil brez pridobitve posebne licence.

Pomembno vprašanje: kdo bo v resnici prej v vesolju?

Vprašanje je sicer, ali bo Bransonu v primeru, da se 4. julija res dvigne visoko nad oblake, sploh mogoče priznati status vesoljskega turista-pionirja. Plovilo SpaceShipOne, natančneje model VSS Unity, je do zdaj namreč zgolj trikrat poletelo nad višino 50 kilometrov, nikoli pa še ni prečkalo Karmanove linije.

New Shepard, paradni konj Bezosovega Blue Origin, je medtem vsaj 100 kilometrov v višino poletel že dvanajstkrat, neuspešni pa so bili le trije poskusi.

Preberite tudi: