"Želimo si, da bi vsak imel električno vozilo"

Ameriški avtomobilski proizvajalec si je zadal nekaj zelo ambicioznih kratkoročnih in srednjeročnih trajnostnih zavez v poslovanju. Kljub temu da so na prvi pogled videti težko uresničljive, so prepričani, da so že na dobri poti.

Ko je leta 2017 takratna generalna direktorica ameriškega avtomobilskega proizvajalca General Motors Mary Barra predstavila svojo vizijo "Nič, nič, nič" ("Zero, zero, zero"), je s tem sprožila preobrazbo tega velikega podjetja z več kot 110-letno tradicijo. To pa je prepričalo dolgoletnega diplomata, sicer ravno tako iz Detroita v zvezni državi Michigan, v spremembo poklicne poti.

Nič nesreč, nič izpustov, nič zastojev – to je vizija General Motorsa za prihodnost. Zavedajo se, da je ta vizija zelo drzna, a verjamejo, da jim bo uspelo.

Tom Cooney je podpredsednik ameriškega avtomobilskega proizvajalca General Motors za svetovno javno politiko. Na položaj, kjer sodeluje z vladami številnih držav pri oblikovanju politik in regulative, ki, kot pravi, zagotavljajo največjo korist tako General Motorsu kot državam, kjer ima ta svoje naložbe in operacije, je prišel po četrt stoletja diplomatske kariere na ameriškem zunanjem ministrstvu in ameriških predstavništvih v Argentini in Hongkongu.

Po 25 letih v diplomaciji se je Tom Cooney pridružil avtomobilskemu proizvajalcu General Motors, kjer je zadolžen za oblikovanje politike in regulative na vseh trgih, kjer nastopajo. Foto: S. C. (zajem zaslona)

General Motors obstaja skoraj 115 let, a zdaj delujejo kot start-up

General Motors ima vse prednosti, ki bi jih pričakovali od dobro uveljavljenega podjetja s tradicijo, predvsem izkušnje pri proizvodnji in ekonomijo obsega, pravi Cooney. "Pri spopadanju z izzivi današnjega časa, predvsem podnebnimi spremembami, pa zdaj deluje kot zagonsko podjetje (start-up)," je med drugim povedal na virtualnem srečanju za izbrane svetovne medije.

"Do leta 2040 želimo postati popolnoma ogljično nevtralni – vsi naši modeli, vsi naši obrati, vse naše poslovanje. Vse električno in z nič izpusti," je pojasnil Cooney. Že do leta 2025 naj bi predstavili 30 modelov popolnoma električnih avtomobilov v svojem celotnem portfelju blagovnih znamk, v istem letu pa želijo, da bi imeli v svoji domovini 40 odstotkov svojih modelov na električni pogon.

Utrinki iz proizvodnega obrata Orion ameriškega avtomobilskega proizvajalca General Motors

"Kritičnih komponent ne moremo zaupati drugim"

Drzne ambicije zahtevajo tudi izdatne naložbe: v ta namen bodo v petletnem obdobju do leta 2025 namenili 27 milijard dolarjev (okrog 23 milijard evrov), od tega samo letos sedem milijard dolarjev (okrog šest milijard evrov).

Popolnoma električni Chevrolet Colt EV, letnik 2020 Foto: General Motors

Velik del teh sredstev bo namenjen razvoju tehnologij akumulatorjev/baterij. "Ne moremo biti zadovoljni, da to kupujemo od drugih, to moramo razviti sami in tako zmanjšati stroške," pojasnjuje sogovornik. V ta namen so razvili sistem Ultium, skupno naložbo z družbo LG Energy Solutions.

Do dobrih 700 kilometrov z enim polnjenjem

Akumulatorje Ultium bodo proizvajali v dveh obratih, ki jih zdaj gradijo v ZDA. Pričakujejo, da bodo, odvisno od konfiguracije, zagotavljali do 720 kilometrov dosega z enim polnjenjem elektrike in pospešek od nič do 60 milj (96 kilometrov) že v treh sekundah. "Večina uporabnikov dnevno prevozi do 200 kilometrov, v teh primerih doseg niti ni 'usoden'," meni Cooney.

Akumulatorji so najdražja sestavina električnih avtomobilov in razlog, zakaj so električni avtomobili še vedno dražji od njihovih najbližjih tekmecev z običajnimi motorji, a bi se to sčasoma moralo spremeniti, ko bodo akumulatorji cenejši in optimizirani za cenejša vozila. Snovalci sistema Ultium ponosno poudarjajo, da je ta prilagodljiv najrazličnejšim vozilom, tako glede cenovnega razreda kot tudi namena in pričakovane moči.

Brez voznika od dostave do taksijev

General Motors je dejaven tudi na področju avtonomnih vozil prek podjetja Cruise v San Franciscu, katerega vrednost ocenjujejo na več kot 30 milijard dolarjev (okrog 25 milijard evrov). So njihov večinski naložbenik, med manjšinskimi pa so med drugimi Honda, Microsoft, Walmart in SoftBank.

Med pilotskimi projekti, ki že potekajo, so dostave za verigo prodajaln Walmart v ameriški zvezni državi Arizona in razvoj samodejnih vozil taksi za Dubaj na osnovi Cruisovega električnega vozila Origin, ki ga bodo proizvajali v obratu v zvezni državi Michigan.

Prihodnost in razširjenost električnih vozil bosta v veliki meri odvisni tudi od razširjenosti dostopnih polnilnih postaj. Foto: General Motors

General Motors je ustvaril tudi oddelek BrightDrop, ki razvija električne dostavne kombije – te bodo proizvajali v Kanadi, prvi pa jih bodo uporabljali pri logističnem podjetju Federal Express. "Imamo različna električna vozila za različne namene in različne uporabnike, saj si želimo, da bi vsi imeli svoje električno vozilo," je izpostavil Cooney.

Pet let električnega Bolta

V obratu Orion na severnem obrobju Detroita so začeli proizvajati prva električna vozila Chevrolet Bolt v drugi polovici leta 2016, je pojasnil eden od vodij tega obrata Jack Hund. Prve Bolte so prodajali za 37 tisoč ameriških dolarjev.

Vodja produktnega zagona v obratu Orion družbe General Motors Jack Hund Foto: S. C. (zajem zaslona)

Od takrat so jih proizvedli več kot sto tisoč (današnja cena je okrog 31 tisoč dolarjev, torej skoraj za petino manj), a so istočasno ohranili proizvodnjo tega model tudi v izvedbi s klasičnim motorjem z notranjim izgorevanjem.

V istem obratu razvijajo tudi avtonomno vozilo za Cruise.

Leta 2019 je obratu Orion direktorica družbe Mary Barra namenila 300 milijonov dolarjev (250 milijonov evrov) za razvoj izpopolnjenega električnega Bolta.

"Verjamem, da to ni več vozilo za tiste, ki si želijo novega za vsako ceno, temveč vozilo, ki ima funkcionalnost in udobje ter prepriča vsakogar o njegovem nakupu," meni Hund. "Bolt je vstopni model, razvijamo tudi električna vozila za druge cenovne razrede in namene, vsekakor pa si želimo, da bi bila električna vozila dostopna vsem."

Predsednica in glavna izvršna direktorica družbe General Motors Mary Barra Foto: Reuters

Norveški model ni nujno primeren za vse

Pot bo vsekakor dolga, kajti proizvodnja električnih vozil bo še nekaj časa zahtevala več sredstev za naložbe, kot bo prinesla njihova prodaja. Brez pomoči subvencij za kupce preobrazbe ni mogoče izpeljati, svari Cooney. "Na Norveškem je zelo visokih 54 odstotkov vozil električnih in si lahko samo želimo, da bi jih dosegli, a norveški model ni nujno primeren za vse države."

Pojasnil je, da ameriške zvezne oblasti zagotavljajo 7.500 dolarjev (slabih 6.300 evrov) spodbude za kupce električnih vozil, nekatere zvezne države pa tudi dodatne subvencije ali davčne ugodnosti.

V obratu Orion na severnem obrobju Detroita družba General Motors med drugim proizvaja električne avtomobile Chevrolet Bolt. Foto: Reuters

Brez denarja ni napredka

"Pomembne so tudi vladne podpore za raziskave in razvoj tehnologij električnih vozil ter za polnilno infrastrukturo – tudi sami veliko vlagamo v to, a so tudi državne podpore zelo pomembne."

"Trajalo bo vsaj še nekaj let, preden bomo zaslužili z električnimi vozili, do takrat pa bomo dobičke ustvarjali na tovornjakih in terenskih vozilih. Dobički tradicionalnega portfelja nam omogočajo naložbe v prihodnost," je na vprašanje o ekonomski upravičenosti odgovoril Cooney. "Naša sprememba se ne more zgoditi čez noč, moramo pa zato ves čas ustvarjati dobiček."