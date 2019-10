Želijo dostop do šifriranih sporočil v Facebookovih aplikacijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Različni pogledi na varnost: vlade treh močnih državah zaradi varnosti ljudi zahtevajo stranski vhod, ki bi jim omogočil dostop do vsebin zasebnih sporočil uporabnikov, a Facebook jim odgovarja, da bi ravno to porušilo zasebnost in varnost ljudi po vsem svetu.

Namere teh treh držav razkriva odprto pismo, namenjeno prvemu možu Facebooka Marku Zuckerbergu. Podpisali so ga notranja ministrica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Priti Patel, ameriški pravosodni minister William Barr, ameriški vršilec dolžnosti ministra za domovinsko varnost Kevin McAleenan in avstralski notranji minister Peter Dutton.

Šifriranje da, a hočejo svoj stranski dostop

V tem pismu zahtevajo, naj Facebook "ne nadaljuje svojih načrtov za uvajanje šifriranja sporočil na celotni poti v svojih aplikacijah za sporočanje, če ne bo zagotovil, da ne bo zmanjšanja varnosti uporabnikov, in če ne bo zagotovil načina za zakonit dostop do vsebine komunikacij z namenom varovanja naših državljanov".

Preprosteje povedano, čeprav podpirajo uvedbo šifriranja na celotni poti, vlade obenem pričakujejo, da jim bo Facebook zagotovil stranska vhodna vrata za komunikacije med uporabniki.

Foto: Getty Images

Sporazum ZDA in Združenega kraljestva za hitrejše preiskave

Odprto pismo prihaja v javnost isti dan, ko so ZDA in Združeno kraljestvo napovedali dogovor o dostopu do podatkov, ki bi varuhom zakona v eni državi omogočil, da neposredno zahtevajo določene podatke od tehnoloških podjetij v drugi državi, torej mimo državne uprave druge države.

Ta dogovor, prvi takšen na svetu, ima namen spodbujanja učinkovitosti preiskav v zvezi s terorizmom, zlorabami in izkoriščanjem otrok ter drugimi hudimi kriminalnimi dejanji, pojasnjujejo zagovorniki. Pri zdajšnjem postopku so poizvedbe načeloma trajale od šest do 24 mesecev, po novem naj bi se odzivni čas skrajšal na tedne ali celo na dneve.

WhatsApp že ima šifriranje sporočil na celotni poti

Kljub argumentom o učinkovitejšem preprečevanju kriminala Zuckerberg vztraja pri odločitvi, da bo sporočanje v aplikacijah za sporočanje v lasti Facebooka kriptirano. "Odločno ugovarjamo poskusom vlad za oblikovanje stranskih vhodov, ker bi to porušilo zasebnost in varnost ljudi po vsem svetu."

Foto: Getty Images

Facebookova aplikacija za hipno sporočanje WhatsApp, ki ima poldrugo milijardo uporabnikov po vsem svetu, že zdaj uporablja šifrirana sporočila na celotni poti, kar pomeni, da ta niso dostopna niti samemu Facebooku.

Marca letos je Zuckerberg po plazu kritik na račun Facebookovega pomanjkljivega varovanja zasebnosti uporabnikov napovedal, da bo sporočilno aplikacijo Facebook Messenger in sporočilni del aplikacije Instagram združil z aplikacijo WhatsApp, s tem pa bi zagotovil šifriranje sporočil na celotni poti pri vseh svojih storitvah sporočanja.

Zapiranje poti za kriminalce ali največja kršitev zasebnosti v zgodovini?

Šifrirana sporočila na celotni poti pa niso všeč državnim oblastem. "Varnostne izboljšave v virtualnem svetu ne bi smele manjšati naše varnosti v fizičnem svetu," so še zapisali v odprtem pismu, v katerem zahtevajo dostop do šifrirane komunikacije.

Foto: Reuters

"Če tega ni, je zmožnost naših varuhov zakona za ustavljanje kriminalcev in storilcev zlorab pri njihovem dejanju ovirana."

S posebnim poudarkom na spolnem izkoriščanju in zlorabi otrok so v omenjenem odprtem pismu zapisali, da Facebookova šifrirana sporočila ob hkratnih odprtih profilih "lahko zagotovijo edinstvene poti za morebitne storilce kaznivih dejanj".

"Če odpremo za nekatere, smo odprli za vse!"

Facebook jim odgovarja, da pripravlja učinkovito obrambo pred vsemi kriminalnimi dejanji, ki ne bo vključevala stranskih vrat. "Če jih odpremo za nekatere, smo jih odprli za vse," so dodali.

Svoje mnenje je izrazil tudi žvižgač Edward Snowden. Na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter je zapisal: "Če bo Facebook soglašal, bo to morda največja takojšnja kršitev zasebnosti v zgodovini."