Zaznavamo naraščanje cen, a še vedno se nam zdi, da je pravi čas za večje nakupe

V Sloveniji, sodeč po rezultatih, finančni optimizem prevladuje nad pesimizmom: skoraj tretjina vprašanih meni, da se bo v prihodnjih 12 mesecih finančno stanje v njihovih gospodinjstvih izboljšalo, medtem ko poslabšanje pričakuje komaj vsak deveti.

Kljub naraščanju cen, ki jo zaznava velika večina vprašanih, še vedno skoraj tri petine vprašanih, natančneje 57 odstotkov, meni, da je trenutno primeren čas za večje nakupe stvari, kot so pohištvo in gospodinjski aparati.

Prepričani smo, da znamo poskrbeti za svoje finance

O svoji finančni pismenosti imamo dobro mnenje – štiri petine vprašanih meni, da za svoje finance dobro skrbi.

Slaba polovica (45 odstotkov) svojo potrošnjo spremlja in vodi prek kartičnih izpiskov, približno enak odstotek, približno četrtina, pa je tistih, ki uporabljajo še dodatno orodje, kot je spletna banka in/ali računalniški program, in tistih, ki svojih prejemkov in svoje porabe sploh ne beležijo.

Tretjina vprašanih bi bila pripravljena nadomestiti vse oblike plačevanja s plačevanjem prek mobilnega telefona.

Za nasvete o financah najraje na splet

Približno tretjina vprašanih meni, da bi jim prav prišel dodaten trening upravljanja financ, približno enak odstotek vprašanih pa bi pomoč poiskal pri finančnem svetovalcu.

Še vedno pa je v Sloveniji glavni vir finančnih informacij in nasvetov kar internet, kamor bi se napotilo 49 odstotkov vprašanih v Sloveniji. Za bančnega uslužbenca ali prijatelje bi se odločila četrtina sodelujočih v raziskavi.

Prek spleta največ kupujemo oblačila in obutev

Vedno več nas kupuje prek spleta. Od leta 2015, ko je ta delež znašal 64 odstotkov, se je letos povzpel na 70 odstotkov, upada pa tudi delež tistih, ki prek spleta nakupujejo zgolj občasno.

Prek spleta največkrat kupujemo oblačila, obutev in modne dodatke (42 odstotkov vprašanih), elektronske naprave (37 odstotkov) in gospodinjske aparate (32 odstotkov), najmanj pa knjige, glasbo, cedeje in devedeje (14 odstotkov), cvetje in darila (osem odstotkov) ter investicijske storitve (štiri odstotke).

Mobilni telefoni namesto denarnic (a ne še zdaj)

Vedno več nas je tudi takšnih, ki plačujemo z mobilnim telefonom – med vprašanimi jih je 48 odstotkov. Zelo se je povečal delež tistih, ki verjamejo, da bo v prihodnjih petih letih mobilni telefon postal glavni način plačevanja – pred štirimi leti jih je bilo komaj deset odstotkov, zdaj pa jih je že 31 odstotkov.

Tretjina bi bila celo pripravljena povsem nadomestiti klasična plačila s plačili prek mobilnega telefona.

Do takrat pa ostajajo plačilne kartice zelo pomemben način plačevanja, ki zaradi udobja brezstičnega plačevanja in nedavnega sklepa, da se zgornja meja brezstičnega plačevanja v Sloveniji, za katera ni potreben vnos kode PIN, dvigne s 15 na 25 evrov, še hitreje pridobivajo priljubljenost.

Kako so merili

Vseevropsko raziskavo Masteindex družba Mastercard Europe v Sloveniji izvaja že deset let. Tudi v najnovejši izdaji, ki so jo izvedli prejšnji mesec, so zajeli reprezentativni vzorec več kot tisoč posameznikov. Odgovore na vprašanja o načinih plačevanja, nakupovalnih navadah in osebnih financah so zbirali s sistemom računalniško podprtega spletnega anketiranja.