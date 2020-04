Zaradi koronavirusa ostaja dobrih sto tisoč Disneyjevih uslužbencev brez plače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Korporacija Disney ima svoje zabaviščne parke na treh celinah, a so ti zaradi pandemije koronavirusa zdaj večinoma zaprti. Foto: Reuters

Le nekaj dni po tem, ko je Apple, podjetje z milijardno denarno rezervo, napovedal odpuščanja zaradi koronavirusa, se je za podoben korak odločila korporacija Disney, največja svetovna korporacija s področja zabave, ki med drugim upravlja zabaviščne parke na treh celinah.

Korporacija, ki je v zadnjih treh mesecih lanskega leta s svojimi zabavišči in izdelki imela skoraj 1,3 milijarde evrov prihodka, bo na neplačan dopust poslala več kot sto tisoč sodelavcev, kar je skoraj polovica vseh trenutno zaposlenih.

Vsaj zdravstveno zavarovanje so jim pustili

Razlog je izpad prihodkov ob zaprtju zabavišč zaradi epidemije koronavirusa, saj bi napovedan ukrep približno nadomestil teh okrog 450 milijonov evrov mesečno, je poročal časnik Financial Times.

V času prisilne neplačane odsotnosti bo Disney ohranil zdravstveno zavarovanje, a zaposlenim svetuje, naj se prijavijo na programe državne pomoči za brezposelne, tako kot še šest milijonov Američanov, ki so jih odpustili v času epidemije.

Čeprav ima zdaj korporacija Disney s svojimi zabaviščnimi parki velik izpad prihodkov, s svojo storitvijo pretočnih videovsebin Disney Plus dosegajo vedno boljše rezultate, saj so v zadnjih petih mesecih prepričali 50 milijonov novih naročnikov. Foto: The Walt Disney Company / Disney+

Vodilna sta tudi sebi zmanjšala plačo

Za vse na prisilnem neplačanem dopustu bo verjetno slaba tolažba, da so se dohodku ali vsaj njegovemu delu odpovedali tudi vodilni v korporaciji Disney.

Izvršni predsednik Bob Iger se bo v času epidemije odpovedal vsem svojim prejemkom – ti so lani dosegli okrog 43 milijonov evrov letno (pred davki), kar ga uvršča med najbolj plačane v panogi zabave.

Glavni izvršni direktor Bob Chapek bo sprejel polovično nižanje plače, katere vrednosti niso razkrili.

Disney Plus z velikim povečanjem števila naročnikov

Čeprav zabavišča ne poslujejo, korporaciji Disney na nekaterih področjih kaže zelo dobro. Tako so v zadnjih petih mesecih s svojo storitvijo pretočnih vsebin Disney Plus, ki tekmuje s storitvama Netflix in Amazon Prime, pridobili kar 50 milijonov novih naročnikov.

Teh bi bilo verjetno še več, a storitev, ki so jo novembra lani začeli izvajati najprej v ZDA, so do zdaj razširili le na nekatere evropske države.