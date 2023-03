Po sedemnajstih letih se konec tega meseca za vedno poslavlja Zippyshare, nekdaj ena najpogosteje obiskanih strani na svetovnem spletu. Lastniki portala, ki je omogočal brezplačno nalaganje do 500 megabajtov velikih datotek in s tem mnogim zelo olajšal deljenje vsebin v času, ko je bilo danes vseprisotno shranjevanje v oblak za povprečnega uporabnika še fikcija, pojasnjujejo, da je vzdrževanje spletne strani postalo predrago.

Zippyshare je zaživel leta 2006 in hitro postal ljubljenec uporabnikov svetovnega spleta, ki so dobili preprosto orodje za pošiljanje datotek, prevelikih, da bi jih kot priponko priložili e-pošti. Namesto tega so jih naložili na Zippyshare in prejemniku poslali zgolj povezavo do datotek, ki jih je nato lahko prenesel na svoj računalnik.

Čeprav je Zippyshare v globalnem merilu na lestvici najbolj obiskanih spletnih strani še vedno uvrščen relativno visoko, analitični portal Similarweb ga danes postavlja na 1.018. mesto med vsemi spletnimi stranmi (v Indoneziji je celo četrta najbolj priljubljena spletna stran), je v zadnjih letih doživel velik padec obiskanosti.

Manj ljudi, manj denarja

To je tudi glavni razlog za odločitev lastnika, da bo Zippyshare po sedemnajstih letih zaprl vrata. Račun se namreč ne izide več, saj je Zippyshare vse prihodke ustvaril izključno s prikazovanjem oglasov, sicer pa je bila storitev brezplačna, toda pritok denarja ne pokrije več rastočih stroškov za vzdrževanje portala.

"Elektrika se je v zadnjem letu podražila za faktor 2,5, ker imamo veliko strežnikov, na katerih gostimo vsebine uporabnikov, pa teh stroškov ne moremo več upravičiti," je pojasnilo vodstvo Zippyshare in priznalo tudi, da jih je nekoliko povozil čas, saj osnovnega delovanja spletne strani tako rekoč niso spreminjali nikoli.

Pri Zippyshare so kot enega od razlogov za upad prihodkov navedli tudi razširjenost vtičnikov za spletne brskalnike, ki blokirajo prikazovanje oglasov, s tem pa tudi njihov edini vir prihodkov. Foto: Matic Tomšič

Uporabnike so pri Zippyshare še pozvali, naj ustvarijo varnostne kopije datotek, ki jih nočejo izgubiti, saj od začetka aprila ne bodo več dostopne.

Ni sicer jasno, ali je slovo Zippyshare morda povezano tudi z morebitnimi pravnimi grožnjami zaradi avtorsko zaščitenih (piratskih) vsebin, ki jih spletna stran na tone gosti tako rekoč od svojih začetkov.

Znano je, da je bil v preteklosti na udaru različnih varuhov avtorskih pravic, a je v nasprotju s svojimi glavnimi tekmeci, kot so bili že propadli Rapidshare, Megaupload, Hotfile in drugi, odbil vse napade.