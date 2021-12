Zakaj postati strokovnjak za digitalni marketing?

Oglasno sporočilo

Če vas torej mika kariera v digitalnem marketingu, je zdaj pravi čas za to. Seveda morate imeti v sebi željo do takšne vrste dela, kanček kreativnosti in kar nekaj analitičnega uma, saj je optimizacija rezultatov najpogostejša in vseprisotna naloga v vsakem opisu vašega delovnega mesta. Delovna mesta v digitalnem marketingu se z razvojem trendov tudi nenehno razvijajo, zato podjetja iščejo znanju odprte ter inovativne ljudi, ki bi jim pri tem pomagali.

Kako je z izobrazbo in kje dobiti znanje na tem področju?

Na žalost študijski programi nezadostno pokrivajo področje digitalnega marketinga, zato so pri delodajalcih zelo cenjeni najrazličnejši certifikati na tem področju.

Med najbolj cenjenimi je certifikat Diploma iz digitalnega marketinga, s katerim pridobite naziv Certificiran strokovnjak za digitalni marketing.

Diploma iz digitalnega marketinga je mednarodno uveljavljena in se izvaja v 115 državah sveta ter je usklajena z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (raven 5).

Katero znanje boste pridobili z diplomo?

Samostojno načrtovanje in kreiranje SEO- in SEM-kampanj, e-mail kampanj ter kampanj na družbenih omrežjih.

Analiziranje in optimizacija oglaševalskih kampanj, število obiskovalcev/promet na vaši spletni strani in na družbenih omrežjih ter kako povečati konverzijo.

Razumeli in razlikovali boste pomen uporabe digitalnega marketinga v domačem in v mednarodnem poslovanju.

Spoznali boste različne vire in aplikacije, ki jih boste s pridom uporabljali za izgradnjo učinkovite in dobičkonosne spletne strani.

Pridobili boste znanje na področju strateškega načrtovanja v digitalnem marketingu.

Kako do certifikata – v živo ali preko spleta?

Certifikat pridobite z zaključenim usposabljanjem ter uspešno opravljenim izpitom. Odločite se lahko za dve vrsti usposabljanja – v živo ali online. Na predavanjih v živo boste znanje prejeli od slovenskih certificiranih trenerjev, ki učni material do določene mere tudi prilagodijo za slovenski trg, saj ima ta določene specifične zakonitosti.

Drugi način je online usposabljanje, kjer prejmete dostop do online platforme Digital marketing Institute-a, ki vam omogoča preprost dostop do vseh programskih gradiv, kadarkoli jih potrebujete, vključno z videopredavanji, prezentacijami, praktičnimi vajami in interaktivnimi testi. Predavanja potekajo v e-učilnici, kar pomeni, da si posnetke posameznih modulov lahko ogledate večkrat ter ko vam časovno najbolj odgovarja.

Izpit po koncu usposabljanja opravljate na neodvisnem izpitnem centru Pearson VUE, ki ima v Sloveniji trenutno osem centrov in se nahajajo v Ljubljani, Mariboru ter Kopru. Izpit poteka v elektronski obliki, traja tri ure ter je sestavljen iz posameznih sklopov, ki preverjajo vaše znanje po modulih učnega načrta.

