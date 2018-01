Zakaj Američani nočejo Huaweievih telefonov

Pri kitajskem Huaweiu, enem največjih proizvajalcev pametnih telefonov na svetu, trenutno ne morejo biti zadovoljni. Imeli so sklenjen dogovor s telekomunikacijskim gigantom AT&T, da bo v ZDA začel prodajati njihove pametne telefone, a si je ta v zadnjem trenutku premislil in odstopil od pogodbe. Vrata trga, na katerega si Huawei močno želi prodreti, tako za zdaj ostajajo priprta.

Huawei je v zadnjih mesecih v ZDA pospešeno oglaševal svojo trenutno najbolj vročo napravo, pametni telefon Huawei Mate 10 Pro (kliknite fotografijo za naš test), ki so ga nekateri vodilni svetovni tehnološki mediji izbrali tudi za najboljši pametni telefon z operacijskim sistemom Android v letu 2017. Mate 10 Pro bi moral biti gonilna sila Huaweieve širitve v ZDA, a vse kaže, da iz tega za zdaj ne bo nič. Američani bodo pametne telefone Huawei sicer še vedno lahko kupili, a ne prek telekomunikacijskih operaterjev in sklepanja naročniških razmerij. Foto: Reuters

Naprave znamke Huawei so v Združenih državah Amerike za nakup trenutno na voljo samo v določenih spletnih trgovinah in na policah nekaterih trgovin z elektroniko, v svoji ponudbi pa jih za zdaj še nima noben od velikih ameriških telekomunikacijskih operaterjev, kot so AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile.

AT&T, največji med njimi, bi praktično neobstoječi tržni delež Huaweia na ameriškem trgu kitajskemu podjetju lahko pomagal povečati že letos, saj sta podjetji lani sklenili dogovor, da bo AT&T začel prodajati pametne telefone znamke Huawei. Uradno oznanilo sodelovanja je bilo napovedano za torek, a si je AT&T premislil in od dogovora odstopil, je poročal poslovni medij The Wall Street Journal.

Huawei je na račun močne prodaje predvsem v Evropi, kjer velja za eno najbolj priljubljenih znamk, septembra lani celo prehitel Apple in se zavihtel na drugo mesto največjih proizvajalcev pametnih telefonov na svetu. Trenutno je znova tretji, saj je Apple nekaj prednosti pridobil s prodajno uspešnico iPhone X. Kliknite na fotografijo za članek o boju na vrhu seznama največjih znamk pametnih telefonov. Foto: Reuters

Se Amerika še vedno boji Kitajcev?

Zakaj je dogovor med Huaweiem in AT&T propadel, za zdaj še ni znano, je pa dejstvo, da so ameriški telekomunikacijski velikani pretekla leta sodelovanje s Huaweiem, ki je sicer največji proizvajalec telekomunikacijske opreme na svetu, zavračali zaradi strahu. Strahu, da bodo "pametni Kitajci" svojo tehnologijo uporabili proti ZDA in začeli iskati zaupne informacije, strahu, ki je izviral iz Washingtona, piše The Wall Street Journal.

Huawei in AT&T bi morala partnerstvo oznaniti na sejmu zabavnih tehnologij CES, ki v Las Vegasu v ZDA poteka ta teden. Foto: Reuters

Huawei je neodvisnim strokovnjakom za informacijsko varnost medtem že predlagal, naj temeljito pregledajo njihove naprave in sami ugotovijo, da ne vsebujejo nobenih mehanizmov za vohunjenje za ameriškimi skrivnostmi, je še poročal medij.

Preberite tudi:

Deset najboljših pametnih telefonov v letu 2017