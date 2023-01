Začetek konca Googla? Microsoft nad velikana z umetno inteligenco.

Ameriški tehnološki velikan Microsoft naj bi do konca marca javnosti predstavil najnovejšo različico spletnega iskalnika Bing, poroča The Information. Microsoft bo Bing, ki ima trenutno približno sedemodstotni tržni delež (Google ima skoraj 90-odstotni delež) med spletnimi iskalniki, nadgradil z umetno inteligenco. Točneje s klepetalnikom chatGPT, ki je zgrajen na umetni inteligenci GPT-3 organizacije Open AI.

Kaj je chatGPT in zakaj bi prenovljeni Bing lahko "uničil" Google?

ChatGPT je ugledal luč sveta pred malo manj kot dvema mesecema in v samo tednu dni je dobil več kot milijon uporabnikov. ChatGPT je postal potencialno revolucionarna tehnologija, ker gre za prvo programsko rešitev, temelječo na umetni inteligenci, ki jo znajo uporabljati tudi tehnično manj pismeni ljudje. Že v prvem tednu od lansiranja je začel spreminjati številne gospodarske sektorje.

ChatGPT se je namreč sposoben "pogovarjati" z uporabniki in jim pomagati na številnih področjih. Prav sposobnost "razumevanja" potreb uporabnikov bo najverjetneje glavna dodana vrednost prenovljenega Binga v primerjavi z Googlom. "Google pravzaprav zna predvsem poiskati le povezave do spletnih strani, medtem ko zna GPT-3 narediti analizo napisanega in narediti neke zaključke, povzetke ... Informacije zna bolj kritično predelati," je pred tedni v intervjuju za Siol.net glavne razlike med chatGPT in Googlovim iskalnikom predstavil podatkovni znanstvenik Boštjan Kaluža.

Seveda ima chatGPT še vedno kar nekaj pomanjkljivosti in zanimivo bo videti, kako jih bodo Microsoftovi inženirji odpravili.

Where ChatGPT shines



✅ Brainstorming

✅ Fleshing out text (edited by a human after)

✅ Answers that you can easily verify, like a bug fix



What you should NOT use ChatGPT for



❌ Facts

❌ Automations where correctness matters

❌ Answers that are tedious or difficult to verify — Christoph Molnar (@ChristophMolnar) December 5, 2022

Microsoft in Open AI

Microsoft ima dostop do tehnologije zaradi milijarde dolarjev, ki jo je leta 2019 investiral v organizacijo Open AI. Od investicije naj bi inženirji Microsofta tesno sodelovali z ekipo Open AI. V zadnjih mesecih se je v medijih pojavljalo veliko govoric, da bo Microsoft v OpenAI investiral še več deset milijard dolarjev.

Primeri uporabe chatGPT

Od splavitve chatGPT je svet ugledalo ogromno različnih aplikacij, ki temeljijo na klepetalniku. V nadaljevanju vam predstavljamo nekatere sektorje, ki jih UI spreminja že danes.

Marketing

ChatGPT combined with modern marketing is going to make people millions in 2023.



Here’s the system they’ll use (and how you can copy them with the help of ChatGPT): — Logan | Landing Pages (@LoftedLearning) January 3, 2023

Optimizacija spletnih strani

ChatGPT isn't going to kill SEO.



It's actually going to make it more effective.



Here's how smart people will use ChatGPT to 10x SEO results: — Barrett O'Neill (@barrettjoneill) January 4, 2023

Izobraževanje

#OpenAI's ChatGPT is ready to become a lawyer, it passed a practice bar exam! Scoring 70% (35/50). Guessing randomly would happen pic.twitter.com/pnusiuHr1p — Kenneth Goodman (@pythonprimes) December 10, 2022

Programiranje

GPT can iteratively write, debug, and test programs to accomplish arbitrary goals.



Pictured: GPT reading snippets of HTML from HN and building a headline scraper in Python, overcoming bugs by simply reading the errors and self-judgments and hypothesizing to itself.



Thread ↓ pic.twitter.com/btErbXKhAm — Grant Slatton (@GrantSlatton) December 11, 2022

Spletne in druge prevare