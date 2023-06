Foto: Shutterstock

Za aktivno poletje pametna ura, za novo šolsko leto pa prenosnik

Če že dalj časa razmišljate o nakupu pametne ure, ki bi vas spremljala med tekom, na kolesu ali pa zvečer na terasi vašega najljubšega lokala, imate zdaj izjemno priložnost. Mimovrste.com je s fantastično ponudbo več kot 500 izdelkov, ki jih z digitalnimi boni dobite po izjemnih cenah, prava izbira za vse. Digitalni boni Mimovrste so na voljo v osmih prodajnih kategorijah (računalništvo, avdio-video, igričarstvo, telefonija, foto, avto-moto, oprema doma, šport in prosti čas), tako bo res vsak član družine zase našel tisto, kar potrebuje, družinski proračun pa ne bo trpel. Že samo v kategoriji pametnih ur vas pričakuje odličen nabor, v katerem boste brez dvoma našli pravo zase.

Pred novim šolskim letom je smiselno obnoviti ali posodobiti domači računalnik, da med letom ne bo nepotrebnih stresnih dogodkov. Vsi smo že izkusili izjemno frustracijo, ko nam tik pred oddajo naloge ali poročila računalnik sporoči, da je to pretežka naloga zanj, in zmrzne. Da se to v novem šolskem letu ne bi dogajalo, izkoristite izjemno ponudbo Mimovrste in osvežite domačo pisarno z novim prenosnikom ali računalnikom .

Za mirne živce

V zadnjem času je porast prometa na naših cestah marsikoga spravil v obup. Vsi smo izkusili nervozo, ki jo povzročajo nepregledne in nepremične kolone vozil, čas pa neusmiljeno teče. Rešitev je seveda javni prevoz, vendar kaj storiti, če je vaše delovno mesto precej oddaljeno od postajališč? Učinkovita, hitra in okretna rešitev je že nekaj let znana - električni skiro je prava izbira! Vzamete ga na vlak, ko prispete do svoje postaje, pa pot nadaljujete hitro in udobno ter na delovno mesto prispete umirjeni in urejeni. Ponudba električnih skirojev , ki jih z digitalnim bonom Mimovrste lahko dobimo tudi do 250 evrov ceneje, je res pestra. Omogočite si umirjen prihod na delo in izkoristite izjemno ponudbo Mimovrste.

Kaj pa lahko storite, če se cestam in osebnemu prevozu preprosto ne morete izogniti? Dobra in sodobna GPS-navigacija bo poskrbela za preprostejše manevriranje v prometu in vas zagotovo pripeljala na cilj. Za dodatno varnost pa poskrbite z uporabo sprednje in zadnje kamere , s katero bo vsaka cestna prigoda dobro dokumentirana.

Kaj pa za babico?

Da, tudi za svoje drage stare starše lahko na Mimovrste.com najdemo nekaj, s čimer jim bomo popestrili poletje. Za digitalno sposobne bo medijski predvajalnik odlična izbira, za vse, ki hranijo glasbo svoje mladosti na vinilkah, pa nikar ne spreglejte odlične ponudbe gramofonov .

Prenekateri stari starši bodo to poletje preživeli s svojimi ljubimi, razigranimi vnuki. Da bo izkušnja za vse odlična, predlagamo, da starim staršem podarite slušalke , s pomočjo katerih bodo lahko uživali v glasbi ali videovsebinah tudi po tem, ko bodo vnuki že zaspali, a jim spanca ne bodo motili. Da pa bo vožnja do počitniške destinacije minila prijetneje tudi za vnuke, jim občasno ponudite tablični računalnik , na katerem si bodo lahko ogledali priljubljeno risanko.

