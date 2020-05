Za povabljene tudi septembra letos največji svetovni sejem zabavne elektronike v živo

Izvršni direktor sejma IFA Berlin Jens Heithecker je napovedal začetek okrevanja panoge informacijske in komunikacijske tehnologije s posebno izvedbo letošnjega sejma IFA. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Največji svetovni dogodek s področja zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov IFA bodo prve dni septembra letos izvedli popolnoma drugače in (predvsem) virtualno, a za izbrane in povabljene vendarle tudi v živo, čeprav v precej spremenjenem formatu.

Kmalu po začetku pandemije na evropskih tleh so se kot po tekočem traku začele vrstiti odpovedi številnih prireditev in svetovnih dogodkov tudi v bližnji prihodnosti.

Običajnega dogodka letos ne bo mogoče izpeljati

Največji svetovni sejem potrošniške elektronike IFA, ki bi moral trajati pet dni v začetku septembra, ni bil izjema, zlasti ko je postalo jasno, da razmere še ne bodo dopuščale tako množičnega zbiranja, kot je to običajno.

Toda organizatorji v Berlinu so od prvega dneva vztrajali pri iskanju nadomestne rešitve. Ob izboljšanih epidemioloških razmerah v Berlinu in drugod po Evropi so predstavili rešitev, ki deloma omogoča tudi srečanja na berlinskem sejmišču, a ob upoštevanju epidemioloških ukrepov.

Predstavljeno rešitev, ki ne pomeni javnega odpiranja, so že odobrile nemške zdravstvene oblasti.

Pravih dogodkov virtualni dogodki le ne morejo nadomestiti

Pogrešali bomo magično vzdušje in vrvež po razstavnih dvoranah, a nam je vendarle uspelo zagotoviti človeški stik, je ob predstavitvi letošnje izvedbe povedal izvršni direktor sejma IFA Berlin Jens Heithecker. Virtualni dogodki so koristni, a na njih ni neposrednosti, možnosti neposrednega preizkusa in človeških povezav, zaradi katerih so dogodki, kot je IFA Berlin, neverjetno uporabni.

Prve dni letošnjega septembra berlinsko sejmišče vendarle ne bo samevalo. Foto: Srdjan Cvjetović

V časovno skrajšani različici od 3. do 5. septembra in s strogo omejenim številom obiskovalcev bo letošnja IFA tudi v štirih samostojnih tematskih sklopih na običajnem kraju – berlinskem sejmišču. Število udeležencev na posameznem dogodku je omejeno na tisoč na dan.

Potrebujemo platformo za okrevanje

Že prej napovedana virtualna različica letošnjega dogodka, ki bo odprta za vse, pa ostaja še naprej in jo bodo izpeljali v vsakem primeru.

Po vseh teh odpovedih v zadnjih mesecih panoga nujno potrebuje platformo za predstavitev novosti, ki ji bodo omogočile obnovo in okrepitev, je povedal Heithecker. To okrevanje se začenja na dogodku IFA Berlin.

Ekskluzivni dogodek za medije

Najpomembnejši od štirih dogodkov bo razširjena svetovna medijska konferenca, ki jo bodo izvedli na dveh odrih in bo namenjena 800 medijskim predstavnikom iz več kot 50 držav iz vsega sveta.

Vrstili se bodo nastopi visokih predstavnikov tehnoloških podjetij in tiskovne konference – poln seznam govorcev in podjetij bodo dokončno oblikovali predvidoma čez en mesec.

To je tudi edini dogodek letošnjega sejma, kjer bodo, sicer v precej zmanjšani obliki, tudi stojnice razstavljavcev, kar bo, zatrjujejo organizatorji, zagotovilo največjo mogočo in zdravstveno dopustno neposredno interakcijo tistih, ki predstavljajo novosti, in tistih, ki o njih želimo poročati.

Kaj pa, če odsotnost povezav ali druge razmere ne bodo dopuščale prihoda medijskih predstavnikov? Imamo rezervni načrt, a zdaj ne želimo niti pomisliti, da bi ga morali uveljaviti, je optimističen Heithecker.

Še trije namenski sklopi

Do zdaj ločena vsebinska sklopa IFA NEXT in IFA SHIFT Mobility bosta letos združena v skupno platformo. Poudarek bo na mobilnosti in inovacijah, zlasti zagonskih podjetjih, ki bodo tako dobila priložnost za stik z javnostjo ter morebitnimi naložbeniki in partnerji.

Sklop IFA Global Markets je namenjen vsem, ki želijo obnoviti in na novo postaviti svoje dobavne verige na področju informacijske in komunikacijske tehnologije ter gospodinjskih aparatov.

Četrti sklop IFA Business, Retail & Meeting Lounges bo priložnost za nujno potrebna srečanja in dogovore proizvajalcev in prodajalcev pred začetkom močnejše, predvsem prednovoletne) sezone nakupovanja.