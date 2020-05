Z umetno inteligenco nad prostaška besedila v glasbi

Niso bili zadovoljni z glasbenimi založbami, ki pogosto ne prijavijo kletvic, prostaštva in druge eksplicitne vsebine v besedilih svojih pesmi, zato so pri storitvi pretočne glasbe Deezer začeli uporabljati umetno inteligenco za tovrstno iskanje – a se je naloga izkazala za trši oreh, kot so pričakovali.

Pogostost eksplicitnega besedila v popularni glasbi se je zadnjih nekaj let močno povečala, tudi po zaslugi nekaterih idolov današnje popularne glasbe, kot sta Beyonce ali Ariana Grande.

Založbe velikokrat ne poročajo o tem, kar je sicer potrebno za predpisano označevanje in filtriranje takšne vsebine na zahtevo mnogih staršev. Za Deezer je tovrstno ugotavljanje še toliko težje, ker so dnevi, ko prejmejo kar 40 tisoč novih pesmi.

Storitev za pretočno glasbo Deezer dnevno prejme tudi do 40 tisoč novih pesmi. Foto: Reuters

Največji dosežek – niti tri četrtine

Pri Deezerju so se lotili tehnologije, ki bi to vsebino samodejno ugotavljala, a, kot pojasnjuje vodja raziskav in razvoja pri Deezerju Manuel Moussallam, takšna naloga zahteva zelo visoko razumevanje kulturoloških pričakovanj in veliko subjektivnosti.

Velikokrat pa izrečenega besedila v pesmi niti ni mogoče razumeti, zato so s programskimi orodji ločili izgovorjene besede od glasbe. Kot je povedal, so rezultati boljši, a še vedno daleč od brezhibnega – še vedno namreč ne dosegajo niti tri četrtine učinka.

Za zdaj le v pomoč

Čeprav so pri mnogih ponavljajočih se nalogah računalniki, podprti z umetno inteligenco, boljši od ljudi, ta naloga ni ena izmed njih.

Pri Deezerju bodo, vsaj za zdaj, to tehnologijo uporabljali zgolj za iskanje potencialno problematične vsebine, ki bi jo nato dokončno pregledal kdo izmed njihovih sodelavcev.