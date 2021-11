Z omrežjem prihodnosti na pot v preteklost

Oglasno sporočilo

To nam bo z izjemno hitrim prenosom podatkov, tako rekoč nično zakasnitvijo, možnostjo povezave tudi do milijon pametnih naprav na kvadratni kilometer in tehnologijo obogatene resničnosti (AR) odprlo povsem nove razsežnosti tudi na tem področju.

Obogatene izkušnje

Naša potovanja bodo postala lažja, hitrejša, bolj udobna, potovalni čas z vlaki in avtobusi bolj predvidljiv, na letališčih nam bodo v pomoč roboti, naše izkušnje pa bodo močno obogatene. Resda smo začeli v pandemičnem času po svetu potovati tudi virtualno, a smisel nove tehnologije ni zamenjava resničnih izkušenj z virtualnimi, temveč njihova obogatitev. Obiskovalci gradov in muzejev bodo lahko potovali v preteklost in doživeli njihove podobe iz starih časov, pred njihovimi očmi bodo lahko na primer oživele rimske terme ali pa viteški turnirji. In posamezniki se bodo lahko s pomočjo virtualne, razširjene in mešane realnosti podali na obisk zaprtih destinacij, strogo zavarovanih narodnih parkov ipd.

Telemach prvi

V naprednem, hitrem omrežju 5G bo obiskovalcem v realnem času dostopna edinstvena vsebina. Prvi, ki je pri nas predstavil gigabitno omrežje s pravo izkušnjo 5G, je bil Telemach. Omrežje 5G zdaj ponuja že v 20 večjih mestih po Sloveniji, hkrati pa pospešeno nadaljuje njegovo vzpostavitev. Za nameček je spet tudi nadgradil svoje najbolj prodajane mobilne pakete VEČ.

Od zdaj vsi vključujejo neomejeno količino klicev in SMS-sporočil, povečala se je tudi količina prenosa podatkov, v paketu VEČ je zdaj na voljo 5 GB, v paketu ŠE VEČ kar 100 GB, medtem ko je v paketu NAJVEČ količina že dalj časa neomejena.

