YouTubu se obeta velika sprememba: se bo marsikdo vdal in plačal?

Neke vrste javna "skrivnost" je, da naj bi YouTube s povečevanjem števila oglasov, ki jih ni mogoče preskočiti, uporabnike poskušal razdražiti do te mere, da bi odprli denarnico in začeli plačevati naročnino na YouTube Premium. Glavna privlačnost plačljive storitve, in to na veliki zvon obeša tudi YouTube, je namreč, da ne prikazuje oglasov.

Neke vrste javna "skrivnost" je, da naj bi YouTube s povečevanjem števila oglasov, ki jih ni mogoče preskočiti, uporabnike poskušal razdražiti do te mere, da bi odprli denarnico in začeli plačevati naročnino na YouTube Premium. Glavna privlačnost plačljive storitve, in to na veliki zvon obeša tudi YouTube, je namreč, da ne prikazuje oglasov. Foto: Shutterstock

YouTube si uporabnike že nekaj časa na vse kriplje prizadeva prepričati, da se naročijo na plačljivo storitev YouTube Premium, ki v Sloveniji stane 7,19 evra mesečno oziroma okrog 86 evrov letno, ena njenih glavnih prednosti pa je odsotnost prikazovanja oglasov pred in med predvajanjem videoposnetkov. Predvsem bolj nepotrpežljivi bodo morda kmalu popustili in res sklenili naročnino, saj na YouTube prihajajo 30 sekund trajajoči oglasi, ki se bodo predvajali pred vsakim videoposnetkom in ki jih ne bo mogoče prekiniti oziroma preskočiti.

Sprememba, ki jo je vodstvo YouTuba napovedalo prejšnji teden na dogodku YouTube Brandcast, bo sprva veljala zgolj za aplikacijo YouTube na (pametnih) televizorjih.

Ti so za YouTube z vidika prihodkov od oglaševanja najverjetneje najpomembnejša platforma - po njihovih lastnih navedbah si gledalci najbolj priljubljenih vsebin na YouTubu, to je zgornjih pet odstotkov vseh videoposnetkov glede na njihov doseg, kar 70 odstotkov oglasov ogledajo prav na TV-zaslonih.

Ta gumb bomo na televizijskih zaslonih v prihodnje videvali vse redkeje. Foto: Matic Tomšič

30-sekundni oglasi, ki jih ne bo mogoče prekiniti po petih sekundah predvajanja, se bodo spočetka predvajali prav pred videoposnetki, ki jih YouTube smatra za priljubljene. V prvi vrsti prihajajo kot zamenjava za trenutne možnosti, kot je predvajanje enega daljšega oziroma enega ali več zaporednih krajših oglasov, ki pa jih je v večini primerov zdaj mogoče preskočiti.

Drugi formati oglasov sicer ne bodo izginili, temveč se bodo stranke YouTubove oglaševalske platforme YouTube Select, prek katere bo na voljo možnost uporabe 30-sekundnih "nepreskočljivih" oglasov, lahko še vedno odločile zanje.

Še ena novost, s katerimi YouTube gledalce potiska proti kliku na gumb za sklenitev naročnine na YouTube Premium, je uvajanje prikazovanja oglasov takrat, ko videoposnetek pred predvajanjem začasno zaustavimo oziroma ga "damo na pavzo".

Kdaj lahko uporabniki YouTuba na televizijskih zaslonih pričakujejo eno in drugo novost, ni znano. Drugo sicer čaka še faza preizkušanja.

YouTube Premium v Sloveniji stane 7,19 evra mesečno. Foto: Shutterstock



Znano je, da je YouTube Premium potencialna zlata jama, ki je YouTube oziroma njegovo krovno podjetje Google pravzaprav še sploh ni začelo izkoriščati. YouTube ima po vsem svetu namreč več kot 2,2 milijarde registriranih uporabnikov, storitev YouTube Premium pa jih po lanskih podatkih plačuje le nekaj deset milijonov.

Koliko potrpljenja še imajo gledalci, preden bodo začeli množično odpirati denarnice?

YouTube je v zadnjem obdobju z določenimi potezami kar nekajkrat nakazal, da število naročnikov na storitev YouTube Premium očitno raste prepočasi in da je treba vse, ki vztrajajo pri brezplačni različici YouTuba, vse manj nežno potisniti v pravo smer.

Lani jeseni so nekateri uporabniki zgroženo ugotovili, da jim YouTube pred predvajanjem videoposnetkov prikazuje od pet pa tudi do deset kratkih oglasov, ki jih ni bilo mogoče prekiniti. Pri YouTubu so takrat potrdili, da ni šlo za napako, temveč res za novo "funkcionalnost", ki pa je niso bili deležni vsi uporabniki.

Manj kot mesec dni po začetku prikazovanja pet in več oglasov je YouTube potrdil še, da so bili nekateri uporabniki spletne strani vključeni v preizkus pogojevanja dostopa do videoposnetkov v ločljivosti 4K oziroma 2.160p z naročnino na YouTube Premium, plačljivo različico YouTuba. Za zdaj še ni jasno, ali bo vodstvo YouTuba to omejitev sčasoma razširilo na večji delež uporabnikov brezplačne različice YouTuba.

Pred dobrim letom dni so zaradi groženj s sodiščem popustili in od svojega projekta roke dvignili tudi snovalci aplikacije YouTube Vanced, ki je milijonom uporabnikov pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android služila kot alternativa klasični aplikaciji YouTube, njega glavna privlačnost pa je bila prav odsotnost oglasov.