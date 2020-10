Xiaomi predstavlja serijo Mi 10T s tremi tehnološko izstopajočimi modeli

Oglasno sporočilo

Trojec iz serije Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T in Mi 10T Lite, ki v Slovenijo prihaja ta petek, 23. 10., prinaša kombinacijo vrhunske kamere, AdaptiveSync zaslona, zmogljivega procesorja in dolgotrajne baterije. Opremljeni so z lastnostmi, komponentami in funkcijami, ki bodo prepričali tako profesionalce kot vse druge uporabnike, ki jim telefon pomeni nepogrešljivi del njihovega vsakdana. Za tiste, ki cenijo tehnološko dovršenost in se hkrati navdušujejo nad ustvarjalno uporabo, vzdržljivostjo in kakovostjo fotografij ter videov, s katerimi lahko vsak trenutek ustvarjajo neprecenljive spomine.

Svetovni tehnološki velikan Xiaomi predstavlja serijo Mi 10T, katere trio Mi 10T Pro, Mi 10T in Mi 10T Lite ustvarjalnost uporabe telefonov dviguje na raven, ki je še nis(m)o doživeli. Slogan te močne trojice ravno zato nosi ime "Power Your Creativity" (Krepite vašo ustvarjalnost). Glavni model Mi 10T Pro je opremljen s specifikacijami, ki se ne morejo primerjati z nobenim pametnim telefonom v svojem razredu. Mi 10T še naprej premika meje in zagotavlja vrhunsko izkušnjo za vse - od profesionalnih uporabnikov do navdušencev predvajanja (streaminga) in strastnih igralcev iger, medtem ko Mi 10T Lite prinaša 5G in neprekosljivo uporabniško izkušnjo.

Mi 10T Pro in Mi 10T – Mobilna kreativnost na povsem novi ravni

Nova dimenzija ustvarjalnosti in iskanja z nadaljevanjem dobro znane zapuščine Xiaomi kamer z visoko ločljivostjo

Mi 10T Pro nadaljuje zapuščino Xiaomijeve ultra ločljive kamere s podporo za OIS in 8K video z impresivno 108 MP glavno kamero. Temu vzoru prav tako sledita tudi Mi 10T Pro in Mi 10T, ki sta opremljena s trojno kamero - poleg glavne kamere jo sestavljata še 13 MP ultra široka kamera in 5MP makro kamera, spredaj pa jo odlikuje še 20 MP selfi kamera.

Naprave so opremljene s kamerami, ki bodo kadarkoli zajele za uporabnika pomembne trenutke, Xiaomi pa ponuja tudi nove dinamične programske funkcije za fotografiranje. Šest samostojnih načinov dolge osvetlitve omogoča uporabnikom zajemanje umetniških posnetkov, od načina Moving crowd, ki se osredotoči na neaktiven objekt, hkrati pa zamegli dinamično okolje, do Star trails, ki ustvarja učinek zvezdnatega neba, in načina Photo Clones, ki uporabnika zajame na štiri različne načine. Poleg tega so na voljo trije novi filtri za fotografije - Cyberpunk, Gold Vibration in Black ice, ki pomagajo pričarati oziroma ustvariti želeno razpoloženje.

Mi 10T Pro in Mi 10T prav tako ne zaostajata v tehnološkem oziru, saj ponujata nove videofunkcije. Video Clones omogoča dvojno snemanje uporabnika v enem videoposnetku, Dual Video pa lahko hkrati snema s sprednje in zadnje kamere naprave, zaradi česar je idealen za zajemanje presenetljivih reakcij. Obstaja tudi selfie video s časovnim zamikom, ki uporabnikom omogoča, da ustvarijo učinek hitrega vrtenja naprej za še zanimivejše vloge.

Preprosta uporaba naprave s 144 Hz zaslonom AdaptiveSync TrueColor

Mi 10T Pro in Mi 10T sta opremljena z enim od najboljših ravnih zaslonov, ki so danes na voljo v kateremkoli pametnem telefonu, s hitrostjo osveževanja 144 Hz. Čeprav tovrstni zasloni pogosto postanejo žrtev velike porabe energije in neskladnega števila sličic, se zaslon AdaptiveSync Xiaomi samodejno ujema s sličicami na sekundo (FPS – Frames Per Second). Poleg tega pa zaslon AdaptiveSync zagotavlja nemoteno izkušnjo in optimalno porabo baterije. Zaradi Motion Estimation in Motion Compensation tehnologije (MEMC) Mi 10T Pro in Mi 10T lahko naložita več sličic, da je videoposnetek bolj prijeten za gledanje. Z barvno lestvico P3 in linijo TrueColor zaslon ponuja izjemno širok razpon in natančnost barv. Reading mode 3.0 simulira teksturo papirja za zaščito uporabnikovih oči, medtem ko zaslon Sunlight 3.0 samodejno izboljša kontrast in prilagodi dinamično zasičenost barv na prostem. Z vgrajenim 360° senzorjem zunanje svetlobe lahko zaslon inteligentno prilagodi svetlost tudi v pogojih osvetlitve ozadja.

Procesor Qualcomm® Snapdragon 865 ™, visoko zmogljiva baterija 5000 mAh in tehnologija hitrega polnjenja Middle Middle Tab

Opremljena z vodilnim procesorjem Qualcomm® Snapdragon ™ 865, Mi 10T Pro in Mi 10T ponujata izjemno energetsko učinkovitost, zmogljivost in 5G povezljivost. Xiaomijevo omrežje 5G zagotavlja še močnejšo združljivost z več omrežji na več lokacijah. Uporabniki bodo na namizju doživeli tudi novo igralno izkušnjo, zahvaljujoč GPU Qualcomm® Adreno ™ 650, medtem ko bo baterija s 5000 mAh pametne telefone ves dan napajala. Zaradi tehnologije za optimizacijo napajanja baterij pametni telefoni sprostijo več energije za daljšo življenjsko dobo baterije, kadar je potrebna hitra poraba energije, pa sta tu še tehnologija Middle Middle Tab in izjemno hitri 33-voltni žični polnilnik.

Mi 10T Lite – 5G pametni telefon brez primere

Izboljšajte svojo vizualno izkušnjo z izredno čisto 64-milijonsko MP kamero

Mi 10 Lite je opremljen z elitno štiridelno kamero, ki jo sestavljajo 64 MP primarna kamera, 8 MP izjemno široka kamera, 2 MP makro kamera in 2 MP globinski senzor za brezhibno čisto sliko v vsakem trenutku. Spredaj je 16 MP selfie kamera. Nova programska orodja, kot so six Long Exposure modes, Time-lapse selfie, Timed burts in Dual Video, uporabnikom omogočajo zajemanje edinstvenih in ustvarjalnih slik brez potrebe po dodatni programski opremi za urejanje.

Izkusite moč gladkosti z zaslonom 120Hz AdaptiveSync

Z izjemno hitrostjo osveževanja 120 Hz se Mi 10T Lite samodejno prilagodi najprimernejši hitrosti osveževanja, odvisno od vrste vsebine, ki si jo ogledujemo. Ne glede na to, ali gre za predvajanje filma, gledanje najljubše TV-serije ali igranje mobilne igre, Mi 10T Lite ponuja optimalno izkušnjo gledanja, ki lahko sledi različnim vsebinam. Za tiste, ki radi berejo po telefonu in se želijo izogniti nenehnim obremenitvam oči, je na voljo tudi Reading mode 3.0.

Prvovrstna uporabniška izkušnja s procesorjem Qualcomm® Snapdragon ™ 750G in 4.820mAh baterijo

Qualcomm® Snapdragon ™ 750G procesor ponuja neprimerljivo energetsko učinkovitost in neverjetno hitro delovanje. Mi 10T Lite s povsem novim 5G procesorjem ponuja 5G za vsakogar. Poleg tega velika baterija 4.820 mAh (tipa) in zmogljivost hitrega polnjenja z močjo 33 W omogočata napravi, da zdrži ves dan.

Mi 10T Pro je na voljo v 8 GB RAM + 128/256 GB ROM različicah, Mi 10T v 6/8 GB RAM + 128 GB RO, medtem ko je Mi 10T Lite dostopen v 6 različicah RAM + 64/128 GB ROM.

