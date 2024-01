Xiaomi predstavil povsem novo serijo pametnih telefonov Redmi Note 13

Ob predstavitvi nove serije od 40 do 60 evrov popusta na Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro in Redmi Note 13 – od 24. januarja

Xiaomi je predstavil vznemirljivo serijo Redmi Note 13, ki s precejšnimi nadgradnjami zasnove, kamer, zaslona in procesorja zapolnjuje vrzel med pametnimi telefoni srednjega in vodilnega razreda. Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G in Redmi Note 13 za pravične cene ponujajo vzdržljivost, fantastično izkušnjo in impresivne slikovne zmogljivosti.

Nadgrajene kamere poskrbijo za kultne posnetke

Redmi Note 13 Pro+ 5G. Foto: Arhiv ponudnika Pametni telefoni serije Redmi Note 13 se ponašajo z vsestranskimi in nadgrajenimi kamerami, ki izpolnjujejo raznolike potrebe. Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G in Redmi Note 13 Pro so opremljeni z 200-milijonskim tipalom glavne kamere in optično stabilizacijo slike (OIS) za zajem podrobnosti, ki jim do zdaj nismo bili priča v tem zmogljivostnem razredu.

Izredno visoka razločljivost tipala dopušča dvakratno oziroma štirikratno digitalno povečavo brez Redmi Note 13 Pro 5G. Foto: Arhiv ponudnika izgube kakovosti. Na ta način se v množici zlahka osredotočite na posameznika ali približate oddaljeno dogajanje za podrobnejše posnetke od blizu.

Za odlične fotografije v slabših svetlobnih pogojih je zaslužno 1/1,4-palčno tipalo s tehnologijo združevanja svetlobnih pik Tetra v kombinacijo s svetlobno močno zaslonko f/1,65 objektiva s sedmimi lečami (7P) in tanko plastjo ALD za preprečevanja bleščanja. Rezultat so jasne in svetle fotografije osupljive kakovosti.

Redmi Note 13 Pro. Foto: Arhiv ponudnika Glavni kameri Redmi Note 13 5G in Redmi Note 13 imata 108-milijonsko tipalo in trikratno digitalno povečavo brez izgube kakovosti.

Obe sta opremljeni z bogatim naborom filtrov in učinkov, s katerimi preprosto in hitro prilagodite fotografije.

Poleg 200- ali 108-milijonske kamere je vseh pet pametnih telefonov serije Redmi Note 13 opremljenih z osemmilijonsko širokokotno, dvomilijonsko bližinsko in 16-milijonsko sprednjo (selfi) kamero.

Vsem je skupna zmogljiva obdelava Xiaomi Imaging Engine z zmogljivostmi naslednje generacije za zajemanje kultnih fotografij ob vsaki priložnosti.

Jasni 120-herčni zaslon AMOLED

Redmi Note 13 5G in Redmi Note 13. Foto: Arhiv ponudnika Pametne telefone serije Redmi Note 13 odlikuje sodobna elegantna zasnova z izredno tankimi robovi okoli zaslona visoke kakovosti, ki pričarajo vrhunski videz in izboljšajo poglobljeno vizualno izkušnjo.

Kristalno jasen zaslon AMOLED telefonov Redmi Note 13 Pro+ 5G in Redmi Note 13 Pro 5G odlikuje razločljivost 1,5K (1.220 x 2.712 pik) ter vrhnja svetilnost 1.800 kandel za brezhibno čitljivost med uporabo na prostem. Zasloni preostalih treh telefonov serije Redmi Note 13 so polne visoke razločljivosti (FHD+) in ravno tako zaslonske tehnike AMOLED.

Brezhibno gladko premikanje, jasne in prijetne slike so rezultat 120-herčnega osveževanja. Poleg tega novi pametni telefoni vključujejo vrsto funkcij zaščite oči, kot sta filtriranje modre svetlobe in preprečevanje utripanja slike, za kar so prejeli ustrezne certifikate organizacije TÜV Rheinland. Prvič se omenjena serija naprav ponaša tudi s tipalom prstnih odtisov pod zaslonom.1

Trpežna izdelava, ki pomirja

Poudarek pri snovanju zasnove ohišja pametnih telefonov nove serije je bil, kako zagotoviti trdnost in vzdržljivost za zajamčeno varnost celo v zelo težkih razmerah. Redmi Note 13 Pro+ 5G in Redmi Note 13 Pro 5G imata tako zaslon zaščiten z utrjenim steklom Gorilla Glass Victus podjetja Corning za večjo odpornost naprave proti naključnim padcem in praskam. Poleg tega so zasloni vseh petih pametnih telefonov prilagojeni za odzivnost in natančnost zaznave dotika celo v dežnih razmerah.

Med vsemi novimi pametnimi telefoni je najbolj zvezdniški Redmi Note 13 Pro+ 5G, saj odpornost proti vodi in prahu jamči standard IP68.2 Preostali modeli se medtem ponašajo s standardom IP54.3

Napredni procesorji za vrhunske zmogljivosti

V pametne telefone serije Redmi Note 13 so vgrajeni nekateri najboljši procesorji v svojem razredu. V kombinaciji z velikimi baterijami to pomeni, da bodo zlahka opravili z vsemi nalogami, tudi najzahtevnejšimi, ter obenem zagotovili celodnevno uporabo. V kompletu s telefonom je seveda tudi ustrezen napajalnik.4

Redmi Note 13 Pro+ 5G ima izredni procesor MediaTek Dimensity 7200 Ultra v 4 nanometrski tehnologiji. Njegove zmogljivosti so podkrepljene z baterijo kapacitete 5.000 mAh5, sposobno hitrega 120-varnega polnjenja (120W HyperCharge). S priloženim napajalnikom bo prazna baterija vašega telefona spet polna v le minutah.6

S še večjo baterijo kapacitete 5.100 mAh se ponaša Redmi Note 13 Pro 5G, ki ga poganja procesor podjetja Qualcomm Snapdragon 7 druge generacije, medtem ko je Redmi Note 13 Pro opremljen z baterijo kapacitete 5000 mAh in procesorjem Mediatek Halio G99-Ultra. Oba pametna telefona obenem podpirata 67-vatno hitro polnjenje, ki izpraznjeno baterijo napolni v 45 minutah.

Ravno tako sta z navdušujočimi zmogljivostmi in dolgotrajno baterijo kapacitete 5.000 mAh opremljena osnovna modela v seriji Redmi Note 13.

Xiaomi je z nadgradnjami in izboljšavami praktično na vseh področjih serijo Redmi Note 13 dvignil na novo raven in tako vsem omogočil, da uživate v vodilnih zmogljivostih in funkcijah po dostopnih cenah.

Poleg novih pametnih telefonov je Xiaomi predstavil nove nosljive naprave: pametno uro Redmi Watch 4 ter vrhunske brezžične slušalke Redmi Buds 5 Pro in Redmi Buds 5.

Vsestranska pametna ura Redmi Watch 4

Xiaomi je pametno uro Redmi Watch 4 opremil z velikim 1,97-palčnim zaslonom AMOLED kvadratne zasnove za odličnost čitljivost med vadbo in izredno uporabniško izkušnjo. Poleg zaslona, ki je gotovo najopaznejša nadgradnja, jo odlikujeta še trpežno ohišje iz aluminijeve zlitine in vrtljiva krona iz nerjavnega jekla za priročnejše upravljanje. Za še večje udobje ima tudi povsem novi mehanizem za hitro odpenjanje in menjavo paščkov.

Pametna ura Redmi Watch 4 je opremljena z nadgrajenim štirikanalnim optičnim tipalom (PPG), ki natančneje spremlja srčni utrip7 in nasičenost kisika v krvi8. Športnim navdušencem je namenjenih več kot 150 športnih načinov, vključno s šestimi, ki jih pametna ura zazna samodejno. Napredne funkcije zaokrožuje funkcija telefonskega pogovora9 prek vmesnika Bluetooth. Klic zlahka sprejmete z dvigom roke ali dotikom na dotik občutljivega zaslona.

Nova pametna ura je na voljo v srebrno-sivem ali obsidian črnem ohišju in s paščkom ustrezne barve. Poleg teh so na voljo še paščki pastelno vijoličaste, temnomodre in metino zelene barve10.

Ura Redmi Watch 4. Foto: Arhiv ponudnika

Pristen zvok in napredno dušenje hrupa

Brezžične slušalke Redmi Buds 5 Pro so narejene, da pričarajo brezhibno kakovosten zvok. Podpirajo kodek LDAC 1111 in obenem aktivno zadušijo nadležne zvoke iz okolice za do 52 decibelov12. Na voljo so trije načini dušenja hrupa, z umetno inteligenco podkrepljen prilagodljivi način in dodatni transparentni načini, ki vas ne izolirajo popolnoma od zvokov iz okolice. Med njimi je preprosto preklapljati, kar dopušča udobno poslušanje glasbe v različnih okoljih.13 Poleg tega vam je na voljo tudi pet zvočnih profilov. Redmi Buds 5 Pro so opremljene z baterijami, ki podpirajo do deset ur neprekinjenega poslušanja, ergonomsko oblikovana škatlica pa hrani energijo za dodatnih 38 ur.14 Slušalke so v polnočni črni, mesečno beli in vijoličasti barvi.

Redmi Buds 5 Pro. Foto: Arhiv ponudnika

Izboljšana zvočna izkušnja

Brezžične slušalke Redmi Buds 5 so zasnovane za izboljšano zvočno izkušnjo in so sposobne s tremi načini aktivnega dušenja nadležne zvoke zadušiti za do 46 decibelov. Poleg tega trije transparentni načini15 dovolijo, da sami določite, kaj iz okolice želite slišati in česa ne. Redmi Buds 5 so opremljene z baterijami, ki podpirajo do deset ur neprekinjenega poslušanja, lepo oblikovana škatlica z matirano zunanjostjo in sijajno notranjostjo pa hrani energijo za dodatnih 40 ur. Na voljo so v polnočni črni, beli in nebesno modri barvi.

Redmi Buds 5. Foto: Arhiv ponudnika

Serija brezžičnih slušalk Redmi Buds 5 podpira uporabo aplikacije Xiaomi Earbuds, ki je združljiva z različnimi znamkami pametnih telefonov. Z njo lahko izkusite razširjene funkcije, kot so prilagojeno odpravljanje hrupa, inteligentno odpravljanje hrupa, prilagojeno nastavljanje izenačevalnika zvoka (EQ), poglobljeni zvok in podobno.16

Cene in dostopnost17

Od 24. pa do 31. januarja ste upravičeni do atraktivnih popustov.

Foto: Arhiv ponudnika

Redmi Note 13 Pro+5G bo s 479 znižan na 419 evrov, Redmi Note 13 Pro s 349 na 299 evrov in Redmi Note 13 z 259 na 219 evrov. Več informacij o ponudbi je na voljo na: https://xiaomislovenia.com/RedmiNote13 Redmi Note 13 Pro+ 5G je na voljo v polnočni črni in vijoličasti barvi s pomnikom 8+256 GB za 479 € in 12+512 GB za 529 €.

Redmi Note 13 Pro 5G je na voljo v polnočni črni, vijoličasti in barvi modrega oceana s pomnilnikom 8+256 GB za 399 €.

Redmi Note 13 Pro je na voljo v polnočni črni, sivkasto vijoličasti in gozdno zeleni barvi s pomnilnikom 8+256 GB pomnilnika za 349 €. Redmi Note 13 5G je na voljo v grafitno črni, arktično beli in barvi modrega oceana s pomnilnikom 8+256 GB pomnilnika za 299 €.

Redmi Note 13 je na voljo v polnočni črni, metini zeleni, ledeno modri in barvi oceanskega sončnega zahoda[1] s pomnilnikom 8+256 GB pomnilnika za 259 €.

Ura Redmi Watch 4 je na voljo v srebrno sivi in obsidian črni barvi z ujemajočimi se trakovi, cena pa se začne pri 109 €.

Brezžične slušalke Redmi Buds 5 Pro so na voljo v polnočni črni, mesečno beli in vijoličasti barvi, cena pa se začne pri 79 €.

Brezžične slušalke Redmi Buds 5 so na voljo v črni, beli in nebesno modri barvi po ceni od 49 €.

1Tipalo prstnih odtisov pod zaslonom je na voljo v telefonih Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro in Redmi Note 13.

2Izdelek, odporen proti prahu in vodi po standardu IP68, je certificiran kot tak izključno v posebnih laboratorijskih pogojih, ki ne ustrezajo običajnim pogojem uporabe. Garancija ne krije poškodb zaradi tekočin, ki so nastale v pogojih, ki niso testni pogoji. Za več informacij si oglejte uradno spletno mesto družbe Xiaomi.

3Izdelek s stopnjo zaščite IP54 je bil preizkušen kot odporen proti prahu in brizganju pod posebnimi laboratorijskimi pogoji, ki ne ustrezajo običajnim pogojem uporabe. Garancija ne krije poškodb zaradi tekočine, ki so nastale v pogojih, ki niso testni pogoji. Za več informacij glejte uradno spletno mesto Xiaomi.

4Razpoložljivost napajalnika v kompletu na posameznih trgih se lahko razlikuje.

5Vrednost v mAh se nanaša na tipično vrednost zmogljivosti baterije.

6Podatki iz laboratorijev družbe Xiaomi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.

7Ko je naprava vklopljena za celodnevno spremljanje srčnega utripa, bo čez dan utrip spremljala v določenem intervalu. Za več podrobnosti preberite opis v aplikaciji.

8Ta izdelek in njegove funkcije niso namenjeni za medicinske namene in niso namenjeni napovedovanju, diagnosticiranju, preprečevanju ali zdravljenju katerekoli bolezni.

9Ura mora biti ves čas povezana z vmesnikom Bluetooth pametnega telefona. Glasovni klici iz aplikacij tretjih oseb trenutno niso podprti.

10Barva osnovnih paščkov se lahko na različnih trgih razlikuje.

11Prepričajte se, da je v združljivih pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android aktivirana funkcija LDAC s pravilno izbiro bitne hitrosti in izklopljenim poglobljenim zvokom. Uporaba zvočnega kodeka LDAC in poglobljenega zvoka se medsebojno izključujeta.

12Podatke o preizkusu aktivnega odpravljanja hrupa je zagotovil Nacionalni inštitut za meroslovje na Kitajskem. Izdelek dosega globinski ANC 52 dB v določenem frekvenčnem območju in 4 kHz v določenem globinskem območju, vendar ne hkrati. Preskusi se izvajajo ločeno. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na uporabo.

13Nastavitve ANC in načina preglednosti so na voljo samo v aplikaciji Xiaomi Earbuds.

14Raven baterije je 100 %, glasnost slušalk je nastavljena na 50 %, način kodiranja Bluetooth je AAC, funkcija ANC, način preglednosti in poglobljeni zvok pa so izklopljeni. Test življenjske dobe baterije je opravil proizvajalec; testni podatki temeljijo na simulaciji dejanskih scenarijev. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na posodobitve vdelane programske opreme, pogoje uporabe, stopnjo polnjenja in okoljske dejavnike.

15Podatke o preskusu globine odpravljanja hrupa je zagotovil kitajski nacionalni inštitut za meroslovje. Izdelek doseže globino 46 dB ANC le na določenem frekvenčnem območju. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na pogoje uporabe.

16Funkcije se lahko pri različnih modelih slušalk Redmi Buds 5 Series razlikujejo. Uporabniki operacijskega sistema Android 6.0 in novejših različic lahko do aplikacije dostopajo v trgovini Google Play. uporabniki operacijskega sistema iOS 14.0 in novejših različic lahko do aplikacije dostopajo v trgovini iOS App Store. Za naprave s sistemom Android in iOS posodobite aplikacijo na različico 1.16.0i oziroma 1.6.0. Modeli pametnih telefonov/tablic Xiaomi/Redmi/POCO morda podpirajo nekatere od zgoraj navedenih funkcij v nastavitvah Bluetooth. Za podrobnosti glejte dejanski izdelek.

17Cene za različne trge se lahko razlikujejo zaradi davkov in drugih dejavnikov.