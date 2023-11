Windows 11 in Microsoft Office v hudi Keysoffovi ponudbi ob spletnem tednu že od 9 €

Črni petek je za nami, še vedno pa imamo ogromno ponudbe ob spletnem tednu. Pri Keysoffu so pripravili razprodajo ob spletnem tednu z enako velikimi popusti. Gre za nadaljevanje razprodaje ob črnem petku, kjer originalni operacijski sistem Windows in MS Office še vedno lahko kupite po najboljši ceni.

Naročnina na programsko opremo ni tako poceni, kot se zdi. Če hočete programe uporabljati daljše obdobje, se mesečne naročnine hitro naberejo. Cenejša možnost je, da kupite doživljenjsko licenco za programe, ki jih največ uporabljate, da vam ne bo treba ves čas plačevati zanje. V Keysoffovi razprodaji ob spletnem tednu lahko doživljenjsko licenco za Microsoft Office Professional 2021 dobite že za 25,24 €. Ne potrebujete kode za popust. Programi vam bodo pomagali povečati produktivnost in z njimi boste lahko sodelovali in komunicirali s sodelavci. V razprodaji ob spletnem tednu lahko licenco za Microsoft Windows 11 Pro dobite že za neverjetnih 170 € ceneje od prvotne cene. Ceno so spustili na samo 12,24 €, pri čemer ne potrebujete kode za popust. Z Microsoft Windowsom 11 Pro lahko stari napravi vdihnete novo življenje, ampak boste morali biti hitri. Razprodaja traja samo do 3. decembra.

Najboljša ponudba za Office že od 15 €

Najboljša ponudba Windowsov že od 6 €

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, 100-odstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.

Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve