WiFi v povezanih avtomobilih: slovenska komisarka in operaterji na nasprotnih bregovih

Komisarka Bulc je to pobudo poskusila legalizirati znotraj predlagane zakonodaje o inteligentnih prometnih sistemih, a je ta tema razdelila tako avtomobilsko kakor tudi telekomunikacijsko panogo.

Tako je Odbor stalnih predstavnikov vlad držav članic Evropske unije (Coreper) zavrnil predlog Evropske komisije po tem, ko je več držav članic izrazilo nestrinjanje z njim.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc na prvi vožnji čezmejne železniške potniške povezave med Slovenijo in Italijo. Foto: Srdjan Cvjetović

Svet Evropske unije bo verjetno odboru predlagal spremembe zakonskega predloga z namenom, da bi se o tem ponovno glasovalo še letos. "Ne smemo zamuditi te priložnosti in ne smemo izgubljati časa pri prizadevanjih za naše varnejše ceste," je ob tem povedala Bulčeva.

Letno na evropskih cestah ugasne 25 tisoč življenj.

Kdo je za, kdo je proti

Standard WiFi, natančneje njegovo različico 802.11p, med drugim podpirata tudi Volkswagen in Renault, proizvajalec čipov NXP in razvijalec rešitev za pametni prevoz Kapsch.

Po drugi strani pa mu močno nasprotujejo Audi, BMW, Daimler, Ford in Groupe PSA, v panogi telekomunikacij pa še Ericsson, Huawei, Intel, Qualcomm in Samsung, so med drugim zapisali na spletni strani strokovne revije Mobile Europe. Med nasprotniki so tudi veliki telekomunikacijski operaterji, kot sta Vodafone in Deutsche Telekom.

Zanesljiva povezanost je pomembna za funkcije povezanih vozil, še bolj pa bo prišlo do izraza pri samovozečih/avtonomnih vozilih. Foto: Reuters

WiFi je "starajoča se tehnologija"

Nasprotniki predloga zatrjujejo, da bi uzakonitev standarda WiFi, ki je po njihovi oceni "starajoča se radijska tehnologija", lahko pripeljala do šibke in pomanjkljive pokritosti, s čimer bi Evropa tvegala še večje zaostajanje za preostalim delom (razvitega) sveta pri razvoju samovozečih vozil.

Pristop, ki ga oni zagovarjajo, omogoča prehod na mobilna omrežja 5G, ko bo, kot pravijo, pravi trenutek, do takrat pa omogoča uporabo mobilnih omrežij 4G/LTE za funkcije tako povezanih klasičnih kakor tudi samovozečih vozil.