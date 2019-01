WhatsApp omejil število posredovanj sporočil na pet

Ta teden je WhatsApp okrepil omejitev števila možnih posredovanj posameznega sporočila. Namesto dozdajšnjih 20 posredovanj bodo uporabniki zdaj posamezno sporočilo lahko posredovali samo petkrat.

Indijski preizkus obrodil sadove

Novico je na dogodku v Džakarti objavila WhatsAppova podpredsednica za pravila in komunikacije Victoria Grand. Novo omejitev so sicer že od julija lani preizkušali v Indiji in so, očitno zaradi dobrih izkušenj, enak ukrep sprejeli globalno.

WhatsApp ima v Indiji 200 milijonov uporabnikov, za omejitev možnih posredovanj pa so se tam odločili zaradi več deset linčanj in pobojev po državi, ki jih pripisujejo prav množičnemu posredovanju hujskaških sporočil.

Tudi Facebook je omejil posredovanja

Posredovanje sporočil v aplikaciji WhatsApp odstrani identiteto avtorja izvirnega sporočila, zato omogoča viralno širitev vsebin brez sledljivosti in odgovornosti. To še kako dobro vedo tisti, ki jim je v interesu širjenje lažnih novic – in so to tudi s pridom izkoriščali.

Lani poleti je WhatsApp odstranil tudi bližnjico za hitro posredovanje, kar je na svetovni ravni zmanjšalo število posredovanih sporočil v aplikacij za četrtino (v Indiji pa še krepko več). Facebook, ki je lastnik WhatsAppa, pa je lani na svojem izvirnem družbenem omrežju prav tako okrepil omejitev posredovanja sporočil: z nekdanjih 250 je število prejemnikov oklestil na 20.

Pet posredovanj ne pomeni le petih oseb

Toda WhatsAppova omejitev petih posredovanj še ne pomeni samo petih oseb, ki jim je mogoče posredovati posamezno sporočilo.

Posredovanje šteje enako, če je prejemnik posameznik ali skupina, ker pa posamezna skupina v WhatsAppu lahko šteje 256 uporabnikov, je teoretično največje število posameznikov, ki od enega uporabnika prejmejo posredovano sporočilo, 1.280. To pa je še vedno občutno manj kot dozdajšnjih 5.120 (20 posredovanj v skupine z največ 256 uporabnikov po skupini).