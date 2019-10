Oglasno sporočilo

Naj vam namignemo, kako smo mi razrešili dilemo. V eno samo napravo smo združili vse in še več: eleganten dizajn, napredno videoorodje, funkcijo superhitrega polnjenja, pisalo S Pen, edinstveno kamero in še in še. Razvili smo dva modela, ki zdaj odlikujeta serijo pametnih telefonov Galaxy Note10 – Galaxy Note10 in Note10+. Da bo odločitev o izbiri najboljšega pametnega telefona prava, vašo dilemo lahko razrešimo tudi tako, da vam zaupamo vsaj deset razlogov, zakaj izbrati Galaxy Note10 ali Note10+.

1. Moč je zdaj na voljo v dveh velikostih

Galaxy Note je prvič na voljo v dveh velikostih in uporabniki lahko izberejo tisti model, ki jim najbolj ustreza. Galaxy Note10 je popolna izbira za uporabnike, ki želijo zmogljivosti pisala S Pen in vrhunsko produktivnost v kompaktni obliki s 16-centimetrskim (6,3-palčnim) kinematografskim brezkončnim zaslonom. Galaxy Note10+ se lahko pohvali s 17,27-centimetrskim kinematografskim brezkončnim zaslonom, kar je tudi največji zaslon.

2. Kinematografski zaslon na dlani

Uživajte v kinematografskem doživetju, ali zunaj, ob dnevni svetlobi ali v temi. HDR10+ je certificiran z dinamičnim preslikavanjem tonov za predvajanje s tonom in kontrastom, ki je kar se da resničen, zato je gledanje vsebine HDR10+ na YouTubu še bolj zabavno in navdušujoče.

3. Barve, ki jih navdihuje svetloba

Izberite iz palete drznih in dinamičnih odtenkov. Polirani material, narejen iz trpežnega stekla Gorilla Glass 6, ujame svetlobo in ustvarja futuristično, vrhunsko avro. Galaxy Note10+ bo na voljo v barvah avra sij, avra bela in avra črna, medtem ko bo Galaxy Note10 na voljo v barvah avra sij, avra rožnata in avra črna.

4. Energija za daljši dan

Izkoristite 25 vatov moči za 30-minutno napajanje, s katerim bo vaša baterija zdržala ves dan. Lahko pa se odločite tudi za hitro brezžično polnjenje 2.0 in pozabite na kabel. Spremljala vas bo največja baterija Galaxy Note serije do zdaj. Inovativna inteligenca prepozna vaše mobilne navade in se jim prilagodi, baterija pa traja do konca dneva in še dlje. Ob tem razveseli vaše prijatelje - funkcija brezžične skupne rabe energije vam omogoča, da lahko svojo energijo delite z drugimi napravami.

5. Pomnilnik prenosnika brez prenosnika

Zahvaljujoč 512 gigabajtom notranjega pomnilnika, ki ga lahko do enega terabajta razširite s kartico microSD, lahko na telefon shranite vso svojo glasbo, fotografije in filme. Za še več pomnilnika preprosto vstavite kartico microSD ali jo zamenjajte z drugo kartico SIM in uporabite zmožnost Dual SIM, s katero ste lahko na eni sami napravi povezani dvojno.

6. Kamera profesionalnega razreda

Zmogljivo tehnologijo profesionalnega razreda smo strnili v sistem več kamer, ki ga lahko prenašate v žepu ter uporabljate za takojšnje ustvarjanje in urejanje posnetkov. Galaxy Note10 in Note10+ vključujeta vse osnovne elemente kamer – od objektiva z dvojno zaslonko do ultraširoke kamere, sprotnega ostrenja in celo optimizatorja prizora.

7. Videoposnetki, epski kot fotografije

Posebni učinki so zdaj na voljo tudi za videoposnetke. Zameglite ozadje z videoučinkom bokeh za filmsko globino polja in s posebnimi učinki v realnem času ujemite edinstvene umetniške trenutke. Ustvarjajte dinamične videoposnetke brez tresenja. Kamera natančno predvidi gibe na podlagi več kot milijona sličic in tako zmanjša tresenje na vaših videoposnetkih.

8. Pomislite. Zapišite. Zajemite.

Edinstveno pisalo S Pen definira izkušnjo mobilnih telefonov Note. Predstavljamo vam naše najnaprednejše pisalo S Pen do zdaj. Z elegantno enodelno obliko sledi vašim gibom ter omogoča daljše pisanje, risanje in upravljanje. Pisalo S Pen je zdaj vaš daljinski upravljalnik, ki spremeni vaše klike v dejanja. Premikajte se po predstavitvi, predvajajte in ustavljajte videoposnetke ali fotografirajte – vse samo s klikom pisala S Pen.

9. Pustite domišljiji prosto pot

Zabeležite svoje misli, nato pa z enim samim dotikom projektne zapiske spremenite v berljivo besedilo, ki ga lahko kopirate, prilepite in delite. Pisalo S Pen zdaj vašo pisavo v trenutku spremeni v besedilo. Aplikacijo Samsung Notes smo ponovno zasnovali, da jo lahko popolnoma prilagodite svojemu okusu – v nastavitvah pisala S Pen lahko tako spremenite barvo in debelino pisave ter ju shranite med priljubljene.

10. In če za konec povzamemo – predstavljamo vam moč na višji ravni

Z Galaxy Note10 in Note10+ smo ustvarili mobilno izkušnjo, ki v eni sami napravi združuje računalnik, igralno konzolo, visokotehnološko filmsko kamero in inteligentno pisalo S Pen.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Naročnik oglasne vsebine je Samsung.