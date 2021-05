Vplivni bankir postrani zaslužil toliko, da je dal odpoved

Eden od najvplivnejših uslužbencev londonske podružnice ameriške investicijske banke Goldman Sachs je po štirinajstih letih zapustil zelo dobro plačano delovno mesto generalnega direktorja. Razlog so bili milijoni, ki jih je zaslužil s prodajo verjetno najbolj vroče kriptovalute zadnjih mesecev. To je dogecoin, ki je bil ustvarjen za britje norcev iz špekulativnih kriptovalut, danes pa je sam postal ena od največjih.

Aziz McMahon je pri banki Goldman Sachs kot oddelčni direktor na leto v žep pospravil visok šestmestni znesek, toda to je bila očitno kaplja v morje v primerjavi s tem, kar je zaslužil z naložbo v kriptovaluto dogecoin.

Dobiček, ki ga je McMahon pridelal s prodajo kriptovalute, sega v milijone, so prvi navajali na britanskem zaposlitvenem portalu eFinancialCarrers. Točne številke ne ve nihče, je bila pa očitno dovolj visoka, da je lahko zapustil zelo dobro plačano službo.

Mogoča so seveda ugibanja. Dogecoin je po meteorni rasti vlagateljem namreč samo v zadnjem mesecu dni omogočal desetkratno povečanje naložbe. Kdor je dogecoin kupil v začetku tega leta, bi svoj vložek lahko povečal 50-kratno, kdor pa kadar koli v letu 2020, pa tudi več kot dvestokratno.

Povprečna letna bruto plača za položaj, ki ga je v banki Goldman Sachs zasedal Aziz McMahon, je okrog 360 tisoč evrov bruto, z vsemi dodatki pa je še približno sto tisočakov višja. (Podatek: Glassdoor). Foto: Guliver Image

Če bi McMahon v dogecoin vložil samo eno svojo mesečno plačo – za oddelčne direktorje pri Goldman Sachs ta v povprečju znaša okrog 18 tisoč evrov neto –, bi lahko s prodajo kriptovalute zaslužil blizu 200 tisoč evrov, če jo je kupil in prodal v zadnjem mesecu, oziroma več kot štiri milijone evrov, če je v dogecoin vložil lani in ga prodal med 5. in 9. majem letos, ko je cena dosegla vrhunec. Toda glede na to, da je zaslužil toliko, da je lahko dal odpoved, je zelo verjetno, da je bila njegova naložba še bistveno višja od ene mesečne plače. McMahon zadeve ne komentira.

Začelo se je kot šala, toda zadnji se bodo smejali novopečeni milijonarji

Kriptovaluto dogecoin sta 6. decembra 2013 izdala Billy Markus in Jackson Palmer, nekdanja programerja v velikih računalniških podjetjih IBM in Adobe.

Dogecoin je ime dobil po znani spletni šali – memu Doge, fotografiji psa pasme shiba inu, ki so ji bili pogosto dodani duhoviti pripisi. Foto: Guliver Image

Dogecoin je bil zasnovan kot humoren odgovor na divjo špekulacijo s kriptovalutami, ki je decembra 2013 dosegla enega prvih vrhuncev – takrat je bitcoin med drugim prvič skočil čez magično mejo tisoč ameriških dolarjev.

Cena enega dogecoina je bila v primerjavi z drugimi kriptovalutami, kot sta bitcoin in ether, zelo dolgo smešno nizka, zaradi česar so jih uporabniki na spletu, predvsem na forumu Reddit, pogosto delili na desettisoče. Na današnji dan pred šestimi leti je bilo na primer za en evro mogoče dobiti kar deset tisoč dogecoinov. Danes za en evro dobimo manj kot tri.

Podatki na analitični spletni strani BitInfoCharts razkrivajo, da ob trenutni ceni dogecoina (0,38 evra) obstaja več kot štiri tisoč računov s to kriptovaluto, ki najverjetneje zvečine pripadajo dogecoin milijonarjem, saj je na njih od enega do deset milijonov dogecoinov.



Cena dogecoina je vrhunec vsaj za zdaj dosegla med 5. in 9. majem, ko se je gibala nad 0,5 evra. V nedeljo, 9. maja, je dogecoin pokazal svojo volatilnost, saj se je v nekaj urah zrušil za kar 30 odstotkov. Foto: Guliver Image

Dogecoin je glede na trenutno distribucijo kriptovalute sicer razmeroma centraliziran. Po BitInfoCharts je skoraj 80 odstotkov vseh dogecoinov v obtoku na manj kot 700 računih. Daleč najbogatejši račun ima v lasti kar 28 odstotkov vseh dogecoinov, skupaj so trenutno vredni 13,2 milijarde evrov. Neuradno naj bi pripadal borznemu posredniku Robinhood.

Divja rast cene dogecoina se je začela januarja letos, v prvi vrsti pa sta ji botrovala dva dejavnika – dogajanje okrog eksplozije cene delnice verige trgovin z videoigrami GameStop in podpora s strani Elona Muska.

Norija okrog GameStopa, spočeta v spletni skupnosti Wallstreetbets na forumu Reddit, je bila gonilo popularizacije dogecoina na družbenih omrežjih, saj so ga v upanju, da ga bodo množice zgrabile kot naslednjo veliko stvar, začeli promovirati tisti, ki so zamudili priložnost za hiter zaslužek z GameStopom.

Toda daleč največji vpliv na dogecoin je imel verjetno Elon Musk, ki je v jadra kriptovalute sprva s šalami, nato s kriptičnimi sporočili in nazadnje z odkrito podporo močno pihal na družbenem omrežju Twitter. V torek je svoje sledilce med drugim vprašal, če podpirajo idejo, da bi bilo mogoče električne avtomobile Tesla kupiti z dogecoini:

Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

Dogecoin je leto 2021 tako začel pri ceni 0,004 evra, trenutno pa je s ceno 0,38 evra skoraj stokrat dražji. Vrhunec, 0,59 evra, je dosegel v soboto, 8. maja. V natanko letu dni, torej od 13. maja 2020 do danes, pa se je njegova cena povečala za več kot 17 tisoč odstotkov oziroma za 170-krat.

Dogecoin podpira tudi Mark Cuban, lastnik moštva lige NBA Dallas Mavericks, kjer igra slovenski košarkarski čudežni deček Luka Dončić. Z dogecoinom bo med drugim mogoče kupiti vstopnice za tekme Dallasa in klubske spominke ter drese. Foto: Guliverimage

Finančni strokovnjaki sicer že nekaj časa opozarjajo, da so naložbe v dogecoin precej tvegane, saj je dogecoin podobno kot večina drugih kriptovalut podvržen velikim nihanjem v ceni, ki jo je za nameček v veliki meri napihnila samo velika želja spletne javnosti po hitrem zaslužku.

Nekateri poznavalci področja kriptovalut sicer opozarjajo, da dogecoina morda ne gre odpisati prehitro, saj ima določene kvalitete, ki bodo morda pomembne za prihodnost finančnih trgov. Ena glavnih je odpornost proti inflaciji, ki se pri dogecoinu konstantno znižuje.

Preberite tudi: