Vojno dobičkarstvo? Hitre teste bo državi prodal podjetnik, ki se požvižga na ukrepe.

Majbert Pharm je na razpisu ministrstva za zdravje oddal najbolj ugodno ponudbo in sicer bo 500.000 hitrih antigenskih testov dobavil po ceni 1,982 evra z DDV za kos. Pogodbo s podjetjem so na ministrstvu sklenili v četrtek. Majbert Pharm bo prve hitre teste v državo dostavil v četrtek.

Po podatkih portala Bizi.si je v podjetju Majbert Pharm zaposlena ena oseba. V letu 2019 so ustvarili dobrih 368.000 evrov prihodkov in nekaj več kot 11.000 evrov dobička.

Ponudbe za dobavo hitrih testov je na ministrstvo za zdravje oddalo 16 ponudnikov. Ob oddaji ponudbe so bili ponudniki dolžni predložiti tudi vzorce za ponujene teste, kar je storilo 13 ponudnikov. Po pregledu ponudb in vzorcev je ministrstvo ugotovilo, da zahtevane tehnične specifikacije izpolnjujejo štirje vzorci. Vsi štirje so izpolnjevali tudi pogoj, da ima test že odmerjen ekstrakcijski pufer v vsaki ekstrakcijski epruveti za analizo posameznega vzorca s priloženima negativno in pozitivno kontrolo za izvedbo notranje kontrole kakovosti. (STA) Foto: Reuters

Decembra dvomilijonski posel z državo, novembra kršenje ukrepov

Soustanovitelj in 45-odstotni lastnik podjetja Majbert Pharm je Alan Amadej Eferl. Mariborčan, ki danes živi v Dubaju, je soustanovitelj še enega podjetja in sicer Tabler, ki ima sedež v Nemčiji.

Prek podjetja Tabler deluje istoimenska spletna platforma, ki omogoča preprostejšo organizacijo zabav.

Kot smo razkrili na Siol.net, je eno Tabler 7. novembra, ko smo imeli v Sloveniji 22.195 potrjenih aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se je zaradi bolezni covid-19 zdravilo 1.084 ljudi, intubiranih je bilo 117 oseb, na skrivaj organiziral v Ljubljani. Na zabavi je bilo po podatkih, ki smo jih pridobili v uredništvu, okrog 50 gostov.

Alan Amadej Eferl, ustanovitelj Tablerja, je na družbenem omrežju Instagram svojim 10.000 sledilcem zabavo takrat aktivno promoviral in se pohvali, da je bila razprodana.

Slaba dva tedna po skrivni zabavi so sledilce aktivno pozivali, naj zabave za dvajset ljudi organizirajo doma

18. novembra je Tabler v seriji objav na družbenem omrežju Instagram svojim nekaj več kot deset tisoč sledilcem tudi predlagal, naj prek njihove istoimenske aplikacije dvakrat na teden doma organizirajo zabavo za dvajset ljudi, kupijo pijačo, gostom zaračunajo vstopnino in tako zaslužijo tudi več kot tisoč evrov na mesec.

Tudi takrat je Eferl na svojem profilu na Instagramu delil objave Tablerja, ki so pozivale k organizaciji zabav na domu.

Na ministrstvo za zdravje smo poslali vprašanje, ali so seznanjeni s tem, da je eden od soustanoviteljev podjetja, s katerim so sklenili posel za dobavo hitrih testov, sredi vrhunca epidemije v Sloveniji javno pozival h kršenju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo. Za komentar smo prosili tudi podjetje Majbert Pharm.

Eferl je bil v preteklosti sicer vpleten tudi v piramidne sheme, povezane s kriptovalutami, o čemer smo leta 2018 poročali tudi na Siol.net. V eni od istih piramidnih shem je sodeloval tudi Klemen Nicolleti, drugi solastnik podjetja Majbert Pharm.