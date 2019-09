Video, ki vas bo prepričal: velikost je pomembna

Oglasno sporočilo

Davno tega je veljajo nenapisano pravilo, da je dnevna soba stičišče, kjer se družinski člani zberejo in si skupaj ogledajo priljubljene TV-serije. Skupni prostori so postajali večji, družine so se večale in potreba po večjih televizorjih je postajala čedalje bolj izrazita. Zato danes govorimo o velikosti.

Predstavljajte si, da s prijatelji gledate tekme svetovnega nogometnega prvenstva na televizorju diagonale 81 centimetrov. Najverjetneje vam tega nikoli ne bi oprostili!

In po ogledu videa boste vedeli, zakaj:

Samsung je v postavljanju standardov za pravo velikost zaslona s televizorji Samsung QLED naredil velik korak.

1. Vašega oftalmologa ne bi motilo

Vsi izsledki raziskav potrjujejo, da je QLED tehnologija vašim očem prijazna, zato oddaljenost vaše sedežne garniture niti ni več pomembna. Brez slabe vesti lahko uživate v jasni sliki na velikem zaslonu, pri tem pa ne naprezate vaših oči. Vprašajte svojega oftalmologa, če nam ne verjamete.

2. Istočasno ste doma in v kinu – kako je to možno?

Vsi ljubitelji filmov vedo, da so zasloni diagonale več kot 190 centimetrov popolni, saj prinašajo neverjetno globino in čisto sliko, vsaka podrobnost pa je vidna iz vseh kotov vaše dnevne sobe. Filmski maraton je ponovno v trendu – seveda pod pogojem, da vas vaš televizor, ne glede na to, ali gledate presenetljivo znanstveno fantastiko, klasični hollywoodski film ali napet akcijski triler, ne bo pustil na cedilu.

3. Gaming prizorišče v vaši sobi? Zakaj pa ne!

Z izborom Auto game načina je vaš Samsung QLED TV pripravljen na neverjetno virtualno doživetje iger. Prepustite se naprednim funkcijam in z Game Motion Plus uživajte v neprekinjenem in preglednim vidnim poljem tudi med igro.

4. Umetnina na vašem zidu

Prepustite se QLED Ambientalnemu načinu, ki spreminja uporabo televizije. Samsung QLED TV poustvari dekorativne vzorce v vaši dnevni sobi, tudi kadar je izklopljen in vam ponuja uporabne informacije, ki ustrezajo vašemu življenjskemu stilu. Čudovit TV je čudovit vklopljen ali izklopljen.

Ko seštejete, koliko bi porabili za nova korekcijska očala, vstopnico za tekmo svetovnega nogometnega prvenstva, vstopnico za kino, in to primerjate z doživetjem, ki ga občutite ob zmagi v igrici, ob kakovosti slike in estetike, boste kmalu ugotovili, da vrhunska digitalna tehnologija in popolna slika na velikem zaslonu ne staneta veliko.

Naročnik oglasnega sporočila je Samsung