Video iz leta 2009 razkriva takratne tehnološke napovedi za leto 2019

Ponovno smo si ogledali Microsoftov video, star celo desetletje, v katerem so napovedali svet tehnologije v letu 2019. Ali se vam zdi, da so bili dobri napovedovalci?

V videoposnetku z naslovom Microsoft leta 2019 so na za tiste čase zelo ambiciozen in futurističen način predstavili svoje napovedi (ali vizijo, če vam je tako ljubše) razvoja informacijske tehnologije in z njo napovedanih potrošniških naprav.

Pametni telefoni da, prosojne naprave pa (še) ne

To so bili časi, ko so se zasloni na dotik šele začeli sramežljivo prebijati na mobilne naprave, kot so tablice in pametni telefoni. Danes so zasloni, občutljivi za dotik, pravzaprav že standard pametnih telefonov, niso se pa uresničile tanke in prosojne naprave na osnovi računalniškega stekla, ki jih vidimo v tem deset let starem videu.

Prav tako smo še zelo daleč od brezhibne povezanosti vsega, kar nas obkroža. Vsaj ne v obsegu, ki ga ponazarja ta video, čeprav ravno omrežja 5G, ki jih v kratkem pričakujemo tudi komercialno, gotovo pospešujejo pot do uresničitve te vizije.

Futuristični video iz leta 2009 je napovedal razmere v letu 2019 in se ob tem uspešno izognil velikemu tehnološkemu vprašanju: kako narediti dovolj zmogljive in hkrati dovolj majhne energijske vire za zanesljivo dolgo napajanje vseh mobilnih in nosljivih naprav? Foto: Youtube / zaslonski zajem

Nekaj čisto mimo, nekaj pa povsem natančno

V skoraj šestminutnem videu nam pokažejo, da so tudi časopisi na klik, a vemo, da ni (in najverjetneje še dolgo ne bo) tako. Če ne zaradi drugega, zato, ker ne znamo še narediti tako tankih virov napajanja za prenosne in nosljive naprave (pa tudi prestreli nas misel, kakšna bi bila cena takega časopisa).

Prav tako nismo prepričani, koliko bi tisti, ki redno uživajo v kavi, cenili, da jim med uživanjem kave računalnik odmeri, koliko kofeina so si privoščili s tem. Brez skrbi, ne bo, ker skodelice še nimajo zaslonov na dotik serijsko.

Nismo pa spregledali, da so v takratni učilnici Microsoftove prihodnosti dijaki večinoma še vedno v klopeh z navadnimi, tiskanimi knjigami. Ta del napovedi se je gotovo uresničil.