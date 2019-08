Vi ste prišli, fotografirali in pozabili. Oni niso. Se obeta nov škandal?

Eden od najtesnejših oglaševalskih partnerjev Facebooka, podjetje Hyp3r, je skrivoma razvilo orodje, ki mu je omogočalo nedovoljeno zbiranje velikih količin podatkov o uporabnikih Facebookovega družbenega omrežja Instagram. Hyp3r je shranjeval tudi tako imenovane zgodbe, vrsto objav, ki po 24 urah izginejo in jih ne more videti nihče več, in gradil podrobne lokacijske profile milijonov uporabnikov. Facebook, ki sicer nosi del odgovornosti za incident, je Hyp3r, ki trdi, da ni ničesar naredil narobe, že izbrisal s seznama zaupanja vrednih partnerjev.

Hyp3r je kar dobro znano in uveljavljeno ameriško oglaševalsko podjetje, ki predvsem na družbenem omrežju Instagram analizira objave z lokacijskimi oznakami, torej tiste, ki so jih uporabniki Instagrama označili z lokacijo, kjer je objava nastala.

Zbrane podatke Hyp3r nato prodaja svojim strankam, kot so blagovne znamke in različna podjetja ali organizacije, ki jih uporabijo za bolj prilagojeno prikazovanje oglasov uporabnikom Instagrama.

Primer: Hyp3r z analizo podatkov restavracijo opozori, da se uporabniki radi zadržujejo pri njihovi konkurenci, restavracija pa jim na Instagramu nato servira oglas, ki jih bo morda privabil skozi njena, ne pa tekmečeva vrata. Foto: Matic Tomšič

Hyp3r je bil dolgo Instagramov oziroma Facebookov (Facebook je lastnik Instagrama) zaupanja vreden oglaševalski partner, kar pomeni, da je imel pri zbiranju podatkov o uporabnikih določene privilegije.

Ko se je marca lani Facebooku zgodil veliki škandal s krajo podatkov podjetja Cambridge Analytica, sta tako Facebook kot Instagram sprejela ukrepe, ki so na določenih področjih močno omejili razvijalce programske opreme za zbiranje podatkov z Instagrama, kot je Hyp3r.

Zadeva Cambridge Analytica na kratko: Ruski raziskovalec Aleksandr Kogan je pred leti z dovoljenjem Facebooka profiliral 270 tisoč uporabnikov družbenega omrežja, ki so bili za deljenje svojih podatkov večinoma tudi plačani. Kogan je izkoristil eno od dovoljenj, s katerim so se uporabniki strinjali, in sicer je lahko dostopal tudi do osebnih podatkov njihovih prijateljev na Facebooku. Raziskava je tako namesto dobrega četrt milijona zajela okrog 50 milijonov ljudi. Kogan oziroma raziskovalno podjetje Global Science Research, ki je izvedlo študijo, je te podatke nato prodalo britanskemu podjetju Cambridge Analytica, ki je s pomočjo podatkov zgradilo profile ameriških volivcev. Podjetje CA naj bi nato poskusilo neposredno vplivati na predsedniške volitve v ZDA leta 2016. Foto: Reuters

Eno od teh področij so bile lokacijske storitve. Hyp3r je takrat javno pohvalil Facebookova prizadevanja za izboljšanje varnosti uporabnikov, a Facebookovi oziroma Instagramovi ukrepi so primarni dejavnosti podjetja zadali velik udarec.

Hyp3r je zato razvil orodje, ki mu je omogočilo, da je na skrivaj še naprej zbiral lokacijske podatke o uporabnikih, iz njih ustvarjal podrobne oglaševalske profile in jih, tudi zgodbe, ki z Instagrama sicer izginejo po 24 urah, shranjeval za nedoločen čas, je razkrila preiskava ameriškega poslovnega medija Business Insider.

Poudariti je treba, da je Hyp3r na ta način zbiral samo podatke uporabnikov, ki imajo na Instagramu javne profile, kar pomeni, da lahko vsak vidi njihove objave.

Če je vaš profil drugim uporabnikom Instagrama videti tako, najverjetneje nimate razloga za skrb. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pri početju, ki je bilo odkrito kršenje več Facebookovih pravil o zbiranju podatkov o uporabnikih družbenih omrežij, si je Hyp3r pomagal tudi z nerodnostjo Instagrama. Podjetje je izkoristilo dejstvo, da so objave uporabnikov Instagrama na določenih lokacijah lahko videli tudi tisti, ki niso bili prijavljeni v družbeno omrežje. To je Instagram vendarle popravil šele v sredo.

Kot poroča Business Insider, je zelo zanimivo, da Instagram oziroma Facebook več kot eno leto nista opazila, kaj počne Hyp3r, saj zbiranja več podatkov, kot je bilo dovoljeno, nikoli niso skrivali, temveč so se s tem celo javno hvalili, je pa res, da na veliki zvon niso ravno obešali načina zbiranja podatkov.

Še posebej sporno je bilo Hyp3rjevo zbiranje zgodb. Te lahko po njihovem preteku, objavljene ostanejo 24 ur, namreč vidi samo še tisti, ki jih je objavil. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Hyp3r je bil ves ta čas tudi Facebookov zaupanja vreden oglaševalski partner. To se je spremenilo v sredo, ko je Instagram podjetju poslal opozorilo, naj takoj prenehajo zbirati podatke, in mu nato tudi onemogočil dostop do platforme. Hyp3r je nato tudi izginil s seznama najtesnejših partnerjev Facebooka.

Vodstvo Hyp3rja medtem vztraja, da niso kršili Facebookovih oziroma Instagramovih pravil, je poročal medij CNBC. Dogajanje bomo zato spremljali še naprej.

