Na tisoče Slovencev navdušil nenavaden dogodek v Žalcu, svarilo policije

Med slovenskimi uporabniki Facebooka se je v zadnjih dneh hitro razširilo šaljivo vabilo na prihod vesoljcev v Žalec , ki se bo zgodil 30. decembra med 17. in 23. uro. Dogodek je poklon enemu najbolj prepoznavnih slovenskih smešnih videoposnetkov, ki ima korenine prav v Žalcu, do zdaj pa je udeležbo potrdilo oziroma se za vesoljce zanima več kot 5.100 ljudi. Čeprav je zaradi hudomušne narave dogodka malo verjetno, da bo kdo res prišel, smo pri policiji preverili, kako oziroma če sploh bi lahko ukrepali, če bi javno površino res okupirala tolikšna množica ljudi.

Nesmrtne izjave, ki jih pozna vsa Slovenija: "Eksperiment ni uspel", "Veš kaj, ne vem." in "Sej veš, kak so". Vesoljci, seveda.

Zgornji videoposnetek, ki je navdihnil dogodek na Facebooku, je uporabnik TejkoPejko81 na spletno stran YouTube naložil junija 2011, zbral pa je že skoraj skoraj 300.000 ogledov.

Videoposnetek je sicer nastal že leta 1997 med snemanjem oddaje U nulo, ki se je v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja predvajala na Savinjski televiziji (STV). Gost oddaje je bil nekdanji voznik tovornjaka Jože Žemva iz Žalca, ki je voditelju Gorazdu Mateli v intervjuju podrobno opisal svoja srečanja z Nezemljani in neznanimi letečimi predmeti.

"Enkrat sem jim ušel, a ne, mi je uspelo uiti. Tule zadaj za cerkev je pripeljal. Če se mu ne bi malo umaknil, bi prišel ravno pod njega, potem bi me pa kar posrkalo gor," je med drugim pojasnil Žemva.

Videoposnetek Jožeta Žemve ima tudi uradno pesem:

Slovenski uporabniki Facebooka pokazali, da izjave "Žalčana, ki se je srečal z vesoljci", znajo tako rekoč na pamet

Zaradi prepoznavnosti videoposnetka z naslovom "Vesoljci" se je šaljivi dogodek Prihod vesoljcev v Žalec (odzad cerkve), ki se je na Facebooku pojavil v sredo, hitro razširil med uporabniki in prejel zelo veliko odzivov.

Zanimanje za udeležbo na dogodku je do zdaj izrazilo že več tisoč uporabnikov, v komentarjih pod objavami v razpravi o dogodku pa so zapisali na stotine komentarjev, ki vsebujejo znane citate iz videoposnetka:

Slovenska policija opozarja: čeprav gre za šalo, je "organizacija" takšnih dogodkov lahko celo nevarna

Čakanje, da se nad cerkvijo v Žalcu prikažejo vesoljci, še zdaleč ni edini šaljivi dogodek, ki ga je za zabavo ustvaril kateri od slovenskih uporabnikov Facebooka. Zaradi tega je tudi malo verjetno, da se bo v Žalec 30. decembra res zgrnila množica ljudi.

Pri slovenski policiji uporabnike Facebooka kljub temu svarijo, da se takšnih dogodkov ne bi smelo spodbujati, temveč bi se moralo opozarjati na njihovo nesmiselnost, nespametnost in celo potencialno nevarnost, je za Siol.net pojasnil tiskovni predstavnik policije za področje kriminalitete Drago Menegalija.

Primeri iz tujine kažejo, da je opozorilo slovenske policije še kako na mestu



Prevrnjen avtomobil na Nizozemskem. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

V preteklosti so se v tujini zaradi vabil na dogodke na Facebooku, ki so nato ušli z vajeti, že zgodili incidenti, pri katerih je policija morala posredovati tudi z uporabo sile.



Leta 2012 so izgredi izbruhnili v nizozemskem mestu Haren, kjer se je dogodka, šlo je za zasebno praznovanje rojstnega dne, udeležilo več kot 3.000 ljudi. V akcijo je moralo iti kar 600 policistov, ki so pridržali 20 oseb. Zelo podoben incident, ki se je prav tako končal z nasiljem in posredovanjem policije, se je leta 2011 zgodil v Nemčiji.



Policija v Veliki Britaniji in v Franciji je medtem skupno skoraj 20.000 ljudem, ki so se za to dogovorili na Facebooku, preprečila množično uživanje alkohola.



Verjetno najbolj slaven tovrstni incident pa je bila leta 2008 zabava 16-letnega Avstralca Coreya Worthinghtona, na katero je zaradi vabila, ki je krožilo po Facebooku, prišlo 500 ljudi, ki so nato pod vplivom alkohola povsem razdejali njegovo domačo sosesko.

Kaj je pri zbiranju ljudi na javnih mestih v Sloveniji dovoljeno in kaj ne, sicer opredeljuje Zakon o javnih zbiranjih. Če bi organizator dogodka, kot je opisani s Facebooka, res pričakoval, da bodo vsi, ki so potrdili udeležbo, res prišli, bi ga moral najmanj prijaviti in poskrbeti za red in varnost oziroma celo pridobiti dovoljenje za izvedbo dogodka, če bi pričakoval več kot 3.000 udeležencev.

Če bi pri slovenski policiji ocenili, da je v določenem okolišu prišlo do neorganiziranega zbiranja oseb, kar bi lahko povzročilo veliko nevarnost oziroma bi obstajala verjetnost, da se to zgodi, bi uporabila pooblastila, ki jih ima glede na Zakon o nalogah in pooblastilih. Eno od pooblastil je med drugim omejitev gibanja v območju zbiranja ljudi, so še pojasnili.

