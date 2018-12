Velika kriza kriptovalut: kdor je kupil januarja, se danes lahko razjoče

Bitcoin, ki predstavlja levji delež vrednosti trga kriptovalut, je v preteklosti že doživel obdobja pesimizma, padcev in stagnacije, a še nobeno ni bilo tako drastično kot zadnjih dvanajst mesecev. V tem času je bitcoin namreč izgubil kar 83 odstotkov rekordne cene, ki jo je dosegel v drugi polovici decembra 2017, za zdaj pa tudi nič ne kaže na to, da se bo strmoglavljenje kmalu ustavilo. Napovedati nadaljnje padanje cene ali morebitno ponovno rast je sicer tako rekoč nemogoče, saj je trg kriptovalut veliko preobčutljiv na zunanje dejavnike, zaradi katerih lahko cene divje nihajo celo iz minute v minuto.

Foto: Thinkstock

Čeprav je precej kriptovalut v zadnjih 24 urah videlo zelene številke rasti, je splošno stanje na trgu še vedno izrazito pesimistično. Cene večine največjih kriptovalut so ta teden namreč dodatno padle, in to precej.

Bitcoin je v zadnjih sedmih dneh izgubil še 20 odstotkov vrednosti, v zadnjem mesecu pa skupno skoraj 50 odstotkov. Ethereum oziroma ether je v enem mesecu padel še bolj, in sicer za blizu 60 odstotkov. Podobno strmoglavljenje cen je doživela tudi večina drugih najbolj prepoznavnih kriptovalut.

Kako iz 1.000 evrov narediti 63 evrov



Foto: Reuters

Ethereum oziroma ether, ki je ob bitcoinu najverjetneje najbolj znano ime na trgu kriptovalut, je od 13. januarja letos, ko je dosegel rekordno ceno blizu 1.400 ameriških dolarjev oziroma okrog 1.220 evrov, pa do danes, ko na borzah stane 77 evrov, padel za skoraj 94 odstotkov (podatek o ceni: Coinmarketcap.com).



Kdor bi v ETH na vrhuncu rasti cene vložil 1.000 evrov, bi do danes ustvaril kar 937 evrov izgube, vrednost njegove naložbe bi namreč znašala samo še 63 evrov.

Trg kriptovalut znova presegel magično mejo, a tokrat v obratni smeri

Celotna vrednost trga, ki je januarja letos na vrhuncu eksplozije cen kriptovalut počasi lezel celo proti bilijonu (tisoč milijardam) evrov, je zato prvič po avgustu 2017 padla pod magično mejo 100 milijard evrov, kar znaša okrog 113 milijard ameriških dolarjev.

Skupna vrednost vseh kriptovalut zdaj tako znaša le 94 milijard evrov - toliko je bil 9. januarja letos vreden zgolj ves ethereum v obtoku.

Na seznamu najvrednejših kriptovalut po tržni kapitalizaciji so se v zadnjem obdobju zaradi nihanja in predvsem padcev cen zgodile določene spremembe. Med prvo peterico sta se zavihteli kriptovaluti stellar in tether, iz nje pa je izpadel bitcoin cash, ki se je pred časom sicer razcepil na ločeni kriptovaluti, bitcoin sv in bitcoin cash. Precej nizko je padel tudi litecoin. Foto: Coinmarketcap.com

