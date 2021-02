Varnost oddaljenega dela in digitalnega poslovanja že pogojuje uspešnost

Oglasno sporočilo

Vodilne svetovne tehnologije ESET za zaščito pred sodobnimi kibernetskimi grožnjami v prilagojenih paketih ESET Protect prinašajo najmočnejšo varnost za organizacije vseh velikosti in dejavnosti, od majhnih pisarn do največjih poslovnih sistemov.

Foto: Getty Images

Celovitost varnostne rešitve je ena prvih zahtev podjetij in javnih ustanov pri načrtovanju zaščite pred kibernetskimi grožnjami. Uporaba različnih in nepovezanih varnostnih rešitev za posamezne sloje kibernetske zaščite namreč ustvarja varnostne vrzeli in izpostavlja podjetja zlorabam, tudi če uporabljajo odlične varnostne produkte.

"Če pomislimo, da se je število napadov na računalniške povezave pri delu od doma lani od aprila do decembra povečalo za 768 odstotkov, je jasno, da potrebujemo varnostne rešitve, s katerimi bomo podprli nove vzorce dela. V nasprotnem primeru je podjetje lahka tarča kibernetskih kriminalcev," je povedala Petra Veber, direktorica operacij v podjetju Si splet (ESET Slovenija).

V ESET-u so zaradi spremenjenih varnostnih zahtev, ki jih postavlja oddaljeno delo, in eksponentnega širjenja digitalizacije oblikovali popolnoma nov pristop pri ponudbi poslovnih varnostnih rešitev. Novi paketi ESET Protect uporabnikom omogočajo, da pri razvoju kibernetske zaščite za nove oblike dela ne sprejemajo več kompromisov in si zagotovijo resnično celovito varnostno rešitev:

osrednje obvladovanje varnosti vseh naprav ne glede na operacijski sistem (Windows, macOS, Linux, Android, iOS …) prek enotnega nadzornega sistema v oblaku ali na naročnikovi infrastrukturi,

napredne varnostne zmožnosti, ki so bile na voljo le velikim organizacijam, so zdaj na voljo že za majhna in srednja podjetja,

paketi so prilagojeni glede na realne varnostne zahteve in velikost organizacije,

do 20 odstotkov večje število uporabniških licenc pri izbranih paketih.

Novi model ponudbe in licenciranja vodilnih varnostnih rešitev je ESET v Sloveniji uveljavil s 1. februarjem letos. Paketi varnostnih rešitev se zdaj gradijo okrog osrednje upravljavske rešitve ESET Protect, ki je na voljo v oblaku ali "on premise", in na splošno ponujajo za nekaj razredov več varnostnih zmožnosti.

Celovita poslovna zaščita za največje

Za podjetja z več kot 100 uporabniki, ki imajo največje izzive pri varnosti, je na voljo paket ESET PROTECT ENTERPRISE, ki vsebuje ESET Protect Cloud, ESET Endpoint Protection, ESET Dynamic Threat Defense, ESET Full Disk Encryption in ESET Enterprise Inspector. Gre za popolno rešitev, ki organizacijam zagotavlja vse ključne ravni varnosti in poenostavlja vzpostavitev učinkovitega varnostno-nadzornega središča za celovito obvladovanje groženj, ki pretijo vsem uporabniškim napravam, strežnikom in segmentiranim omrežjem, vključno z aplikacijami v oblaku.

Vrhunska varnost je dosegljiva tudi za majhna in srednja podjetja

ESET-ovi paketi Protect za majhna in srednja podjetja po novem prinašajo napredne zmožnosti za dinamično zaščito pred grožnjami ESET Dynamic Threat Defense, ki je bila prej na voljo le organizacijam z več kot 250 uporabniki.

Nov je paket ESET PROTECT COMPLETE, ki je na voljo za organizacije z od pet uporabnikov dalje. Ta vsebuje ESET Protect Cloud, Endpoint Protection, ESET Dynamic Threat Defense, ESET Full Disk Encryption, ESET Cloud Office Security in ESET Mail Security.

Za podjetja, ki ne željo še posebej ščititi aplikacij v oblaku, e-pošte in pomnilniških diskov, je na voljo ESET PROTECT ADVANCED, ki vsebuje produkte in storitve ESET Protect Cloud, ESET Endpoint Protection, ESET Dynamic Threat Defense in ESET Full Disk Encryption.

Ugodnejša osnovna raven zaščite

Bistvo novih paketov je, da ponujajo več zmožnosti in s tem še boljšo zaščito. Že najbolj osnoven paket ESET PROTECT ENTRY (prej ESET Endpoint Protection Advanced) nadgrajuje vodilno zaščito končnih točk ESET Endpoint Protection z upravljavsko aplikacijo ESET Protect Cloud.

Povsem nov pa je paket za napredno zaščito e-pošte ESET PROTECT MAIL PLU, ki vključuje ESET PROTECT Cloud, ESET Dynamic Threat Defense in ESET Mail Security.

Z vrhunskimi storitvami do kakovostne uporabniške izkušnje

Kljub obljubam, ki jih dajejo vrhunske rešitve za zaščito pred kibernetskimi grožnjami, je varnost poslovnega informacijskega sistem odvisna še od drugih dejavnikov. Prav to so imeli v mislih v podjetju Si splet, ki kot ESET Slovenija že 20 let skrbi za razvoj kibernetske varnosti med slovenskimi podjetji, javnimi ustanovami in domačimi uporabniki. "V Si splet letos praznujemo dvajsetletnico delovanja. Še posebej smo ponosni, da slovenske uporabnike ESET-ovih vodilnih varnostnih rešitev podpiramo z zaokroženim portfeljem poslovnih storitev, od varnostnih pregledov in svetovanja do namestitve in uvedbe rešitev ter usposabljanja uporabnikov," je povedala Petra Veber. Podjetje Si splet je kot ESET Slovenija odgovorno za ESET-ovo partnersko mrežo, pri čemer izvajajo tudi uporabniško in tehnično podporo v slovenskem jeziku. Ta je poleg odlične zaščite edinstvena prednost ESET-ove ponudbe in zagotavlja neprimerljivo uporabniško izkušnjo. Učinkovite so namreč tiste varnostne rešitve, ki jih zaposleni raje in predvsem preprosteje uporabljajo.

Za Windows in Android pride v poštev le najboljše Na zadnjem laboratorijskem testu najboljših protivirusnih programov za računalniške sisteme Windows, ki so ga izvedli varnostni inženirji vodilne neodvisne organizacije za preizkušanje varnostnih rešitev za poslovne in domače uporabnike AV-TEST, sta varnostna programa ESET Endpoint Security 7.3 in ESET Internet Security 13.2 dosegla najboljši mogoč rezultat v kategorijah zaščite in uporabnosti. Zaradi odličnih rezultatov so ocenjevalci ESET-u v poročilu AV-TEST Product Review and Certification podelili naziv Top Product. ESET Mobile Security 6.0 je prav tako dosegel najboljše rezultate na zadnjem neodvisnem testiranju varnostnih rešitev za Android, ki so ga pri AV-TEST izvedli med 14 najboljšimi mobilnimi varnostnimi rešitvami. Pri testiranju zaščite pred škodljivo programsko opremo, ki se pojavi v realnem času, je z 99,8-odstotno uspešnostjo dosegel najboljši rezultat. V segmentu testov za odkrivanje škodljivih programov za Android, ki so se pojavili v zadnjih štirih tednih, pa je s 100-odstotno uspešnostjo dosegel popoln uspeh.

