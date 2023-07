Je to naslednja velika stvar? Preizkusili smo težko pričakovani Threads.

Threads niti ne poskuša skrivati, da je v mnogo pogledih tako rekoč čista kopija Twitterja. Ali obstaja prostor za dve veliki mikroblogerski platformi ali pa bo prevladala samo ena, bo pokazal čas. Threads ima pred samo monumentalno nalogo pritegniti uporabnike, ki na splet prihajajo zaradi resnih razprav in ne le zaradi sprostitve in zabave, Twitterjev največji "hendikep" pa je po mnenju mnogih njegov lastnik Elon Musk, ker zaradi določenih sprememb, ki jih je uvedel na platformi, prej odganja kot privablja tako obiskovalce kot oglaševalce.

Threads niti ne poskuša skrivati, da je v mnogo pogledih tako rekoč čista kopija Twitterja. Ali obstaja prostor za dve veliki mikroblogerski platformi ali pa bo prevladala samo ena, bo pokazal čas. Threads ima pred samo monumentalno nalogo pritegniti uporabnike, ki na splet prihajajo zaradi resnih razprav in ne le zaradi sprostitve in zabave, Twitterjev največji "hendikep" pa je po mnenju mnogih njegov lastnik Elon Musk, ker zaradi določenih sprememb, ki jih je uvedel na platformi, prej odganja kot privablja tako obiskovalce kot oglaševalce. Foto: Guliverimage

Z nekaj ustvarjalnosti nam je uspelo namestiti in preizkusiti Threads, novo aplikacijo in istoimensko družbeno omrežje Facebookovega in Instagramovega starševskega podjetja Meta. Threads, kar v slovenskem prevodu pomeni niti, bo neposreden tekmec Twitterju, katerega mnogi uporabniki so zadnje čase vse bolj nezadovoljni zaradi sprememb, ki jih uvaja (in pogosto hitro razveljavlja) njegov lastnik Elon Musk.

Slovenski uporabniki bodo aplikacijo Threads za zdaj zaman iskali na servisih Google Play (Android) in AppStore (iPhone), saj zaradi potencialne neskladnosti z zakonodajo EU o izmenjavi in obdelavi podatkov v državah EU še ni na voljo. Mi smo Threads preizkusili s kombinacijo namestitvene datoteke za pametni telefon z operacijskim sistemom Android in navideznega zasebnega omrežja (VPN), s katerim smo telefon prepričali, da se nahajamo v eni od držav, kjer je družbeno omrežje Threads že mogoče uporabljati.

Kaj je Threads?

Gre za novo družbeno omrežje (in istoimensko aplikacijo), ki se niti približno ne trudi skrivati svojega poslanstva: s prestola tako imenovanih mikroblogerskih platform poskusiti izriniti Twitter.

Uporabniški vmesnik aplikacije Threads je mešanica Instagramovega in Twitterjevega. Z Instagrama je mogoče tudi uvoziti določene elemente, kot so fotografija profila in sledene osebe. Foto: Matic Tomšič

Threads uporabnikom podobno kot Twitter namreč omogoča objavljanje, komentiranje, deljenje in všečkanje kratkih sporočil, ki jim je mogoče priložiti tudi fotografije ali videoposnetke. Pod sporočili sta podobno kot pri Twitterju prikazana števca komentarjev in všečkov. Dolžina objav je omejena na 500 znakov (pri Twitterju 280).

Podobno kot Twitter tudi Threads omogoča pregled obvestil, kdo je všečkal, delil ali komentiral naše objave, in ima vgrajen iskalnik vsebin s predlogi profilov, ki bi morda lahko zanimali uporabnika.

Takšno sporočilo trenutno prejme uporabnik v EU, če želi v aplikaciji Threads videti kaj več od posameznih objav določenega uporabnika. Te si lahko ogleda, če ima neposredno povezavo do njegovega profila, ne more pa objavljati, deliti, všečkati ali si sploh ustvariti uporabniškega računa. Foto: Matic Tomšič

Registracija in prva prijava v aplikacijo Threads sta pogojena z lastništvom uporabniškega računa na družbenem omrežju Instagram. Ob registraciji si lahko izberemo uporabniško ime, napišemo kratek opis našega profila in po želji dodamo profilno fotografijo. Odločimo se lahko tudi, ali bomo sledili kateremu, lahko tudi vsem, od uporabnikov, ki jim že sicer sledimo v aplikaciji Instagram.

Prvi vtis: Ni še pravega razloga, da bi odprl Threads, če že uporabljam Instagram in Twitter

Mark Zuckerberg, direktor podjetja Meta ter posredno tudi šef Instagrama ter družbenega omrežja Threads, je v svoji zadnji objavi v novi aplikaciji zapisal, da se je platformi v sedmih urah po odprtju pridružilo že deset milijonov uporabnikov.

Mark Zuckerberg je v prvih urah javne uporabe svojega novega družbenega omrežja poročal predvsem o številu uporabnikov, ki so se že pridružili platformi. Foto: Guliverimage

Kaj takšna množica počne na novem družbenem omrežju? V veliki večini se dobrih 24 ur po odprtju registracij še vedno čudijo, kje so pristali, napovedujejo veliko bitko med Threads in Twitterjem oziroma brijejo norce iz drugega ter poobjavljajo fotografije in videoposnetke, ki so jih že delili na svojih profilih na Instagramu.

To velja predvsem za profile medijskih hiš, znanih oseb, vplivneže in druge profile z večjim digitalnim odtisom, ki si prizadevajo še okrepiti svojo znamko in pritegniti nove sledilce. Nekateri ustvarjalci vsebin so prek Threads že poskusili tudi vzpostaviti nekoliko bolj poglobljeno besedilno interakcijo s svojimi sledilci.

"Ko poskušaš hkrati slediti Twitterju in Threads" je primer ene od številnih objav, ki so takoj po odprtju registracij preplavile novo platformo. Foto: Matic Tomšič

Družbenemu omrežju Threads so se kmalu po zagonu pridružile številne znane osebe, med drugim ustanovitelj Microsofta Bill Gates, nekdanja televizijska voditeljica Oprah Winfrey, kuhar Gordon Ramsay,starleta Kim Kardashian, tehnološki zvezdnik YouTuba Marques Brownlee, članica predstavniškega doma ZDA Alexandria Ocasio-Cortez, televizijski voditelj Jimmy Kimmel, kolumbijska pevka Shakira ...

Threads v trenutnem zelo zgodnjem stadiju v splošnem daje občutek, da smo še vedno na Instagramu, le uporabniški vmesnik je čisto malo drugačen. Poglaviten izziv za Threads bo, če želi v prihodnosti za mikroblogersko krono res izzvati Twitter, kako na platformo pritegniti uporabnike, ki sicer niso tudi uporabniki Instagrama. Ta velja za družbeno omrežje, namenjeno zabavi in sprostitvi, glavni jedri Twitterja, ki si jih bo na svojo stran prizadeval pridobiti Threads, pa so aktualne novice in predvsem družbenopolitične, ideološke, svetovnonazorske razprave.

Za zdaj še ni znano, kdaj bo aplikacija Threads uradno na voljo tudi v Sloveniji. Foto: Guliverimage

Zuckerberg hoče milijardo uporabnikov, mu bo pomagal kar šef Twitterja?

Ustanovitelj Facebooka in prvi mož Mete Mark Zuckerberg je v enem od komentarjev na novem družbenem omrežju Threads izrazil mnenje, da bi morala obstajati aplikacija za javno razpravo, v kateri bi sodelovala več kot milijarda ljudi. Zapisal je tudi, da je priložnost, da ustvari takšno platformo, imel že Twitter, ampak mu to ni uspelo, morda pa lahko uspe aplikaciji Threads.

Ta potencial za rast števila uporabnikov, podobno kot od lanske jeseni tudi druge platforme, na primer Mastodon, vidi predvsem v dejstvu, da so številni uporabniki Twitterja vse bolj nezadovoljni s pogosto muhavostjo lastnika družbenega omrežja Elona Muska. Ta je od konca oktobra lani, ko je dokončno sklenil dogovor o nakupu Twitterja, uvedel in pogosto tudi razveljavil vrsto sprememb, nad katerimi uporabniki niso bili najbolj navdušeni.

Threads si bo zagotovo prizadeval biti velik trn v peti predvsem Twitterju in njegovemu lastniku Elonu Musku, ki je v zadnjih mesecih z nekaterimi spremembami družbenega omrežja večkrat vznejevoljil uporabnike. Foto: Guliverimage

Zadnjo tovrstno noviteto je Musk, ki uradno sicer ni več direktor Twitterja oziroma od letošnjega aprila njegovega starševskega podjetja X Corp., ta položaj je prevzela v javni sferi tako rekoč nevidna Linda Yaccarino, uvedel prejšnji konec tedna, ko je objavil obvestilo, da Twitter uvaja omejitev števila objav, ki jih dnevno lahko vidijo uporabniki. To naj bi storil zaradi tako imenovanega strganja podatkov s Twitterja, kar domnevno počnejo velika tehnološka podjetja, med drugim tudi Google, ki naj bi zaradi Muskove poteze v začetku tega tedna zmanjšal vidnost objav s Twitterja v zadetkih iskanja.

Elon Musk nad novim Twitterjevim tekmecem Threads sicer ni najbolj navdušen. V zadnjih dneh je na Twitterju med drugim všečkal objavo s sporočilom, da je Threads pravzaprav le kopija Twitterja, v lastni objavi pa je v svojem ciničnem slogu zapisal tudi, da je "veliko bolje, če te napadajo neznanci na Twitterju, kot pa da se predajaš lažni sreči na Instagramu."