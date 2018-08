V grozljivi prometni nesreči umrl zvezdnik z YouTuba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V San Diegu v ameriški zvezni državi Kaliforniji se je v četrtek zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrle tri osebe. Kalifornijski policisti so zdaj potrdili, da je bil povzročitelj čelnega trčenja, ki je vozil z več kot 150 kilometri na uro, priljubljeni uporabnik YouTuba Trevor Heitmann, ki je bil bolj znan po vzdevku McSkillet. 18-letni Heitmann je v nesreči umrl.

Trevor Heitmann je bil ena najbolj prepoznavnih v skupnosti ljubiteljev Counter Strike: Global Offensive, ene najbolj priljubljenih videoiger na svetu. Njegov kanal na spletni strani YouTube, kjer se je Heitmann predstavlja z vzdevkom McSkillet, ima skoraj milijon naročnikov, več kot četrt milijona ljudi pa mu je sledilo tudi na Twitterju.

Heitmann je v enem svojih zadnjih videoposnetkov, preden je začasno prekinil objavljanje vsebin na YouTube, predstavil svojo najnovejšo pridobitev: superšportni avtomobil McLaren 650s, ki ga je kupil z denarjem, zasluženim na YouTubu in s preprodajo virtualnih orožij v igri Counter Strike: Global Offensive.

Prav ta avtomobil je bil v četrtek udeležen v grozljivi prometni nesreči na obvoznici ameriškega mesta San Diego, za volanom pa je v času nesreče sedel Heitmann. Z več kot 150 kilometri na uro je divjal po nasprotnem voznem pasu in čelno trčil v terensko vozilo znamke Hyundai, v katerem sta bili 43-letna ženska in njena 12-letna hči. Vsi trije so v nesreči umrli.

Posledice nesreče, ki jo je povzročil Trevor Heitmann. Foto: YouTube

V nesreči je bilo sicer udeleženih še šest vozil, dve sta zagoreli. Kalifornijski policisti ne izključujejo možnosti, da je Heitmann v nasproti vozeče vozilo trčil namenoma.

