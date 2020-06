Ustvarjeno za prave igralce: vrhunski monitorji za izboljšano igralno izkušnjo

"Gaming" kultura, prenašanje igranja videoiger prek spleta v živo in e-šport se vedno bolj razvijajo tudi pri nas, tako na ljubiteljski kot tudi na tekmovalni ravni. Če je še pred časom veljalo, da je igranje iger stereotipno rezervirano samo za mlade, otroke, današnji čas razkriva, da še zdaleč ni tako. Ljubitelje iger najdemo v različnih starostnih kategorijah. Vse pa se začne s kakovostno opremo in z izbiro kakovostnih, zmogljivih in naprednih "gaming" monitorjev .

Mnogokrat se zgodi, da uporabniki varčujejo pri izbiri monitorja, kar je velika napaka, saj prav ta ne nazadnje določa končno uporabniško izkušnjo. Znamka LG že od nekdaj slovi po svojih monitorjih, še posebej po vrhunski kakovosti slike in funkcijah za višjo storilnost. Monitorji LG UltraGear za računalniške igre prinašajo najvišjo zmogljivost, potrebno za zabavo z računalniškimi igrami. Z visoko kakovostjo slike in izjemno hitrostjo so ti monitorji najboljša izbira za vse žanre iger. Ponudba modelov LG UltraGear igralcem zagotavlja konkurenčno prednost za igre na najvišji ravni, kjer lahko ravno monitor pomeni razliko med zmago in ponovnim začetkom. ODKRIJTE MONITORJE LG ULTRAEAR – USTVARJENE ZA PRAVE IGRALCE

Stereotipi o gamingu, ki že dolgo ne veljajo več

A pojdimo od začetka. Da je igranje računalniških in videoiger zapravljanje časa, si mislite? Da igre igrajo le asocialni ljudje, ki imajo neproduktivno življenje? Ne bi se mogli bolj motiti!

Morda zanimivo dejstvo za tiste, ki mislijo, da so videoigre predvsem zabava za otroke -- povprečna starost njihovega igralca je 35 let, zato ni nikdar prepozno za vstop v igralni svet.

Pa v kontekst postavimo e-šport, tekmovalno, organizirano igranje videoiger, kjer se na turnirjih merijo tekmovalci iz različnih lig ali ekip. E-šport, tekmovalno igračarstvo se v zadnjih letih spreminja v izjemno dobičkonosen posel, pri katerem gre za izjemno visoke zneske. V zelo kratkem času je postal ena od najhitreje rastočih industrij.

Nič ne dokazuje večjega navdušenja novih igralcev kot dejstvo, da ima brezplačna igra Call of Duty Warzone, objavljena 10. marca, že več kot 50 milijonov registriranih igralcev. Lige in turnirji se sicer igrajo povsod po svetu, denarni skladi rastejo, prav tako denarni vložki.

Foto: Gettyimages

K priljubljenosti e-športa sta najbolj pripomogli platformi YouTube in Twitch. Elektronski šport ima danes na stotine milijonov navdušencev, ki prek kanalov YouTube, predvsem pa Twitcha, spremljajo e-športnike po vsem svetu. Po poročanju časnika The Wall Street Journal najbolj priljubljenim igralcem na Twitchu, tistim, ki jih istočasno spremlja najmanj 15 tisoč gledalcev, založniki za igranje novih iger plačajo med 22.500 in 45 tisoč evri (25 tisoč in 50 tisoč ameriškimi dolarji) na uro.

Največ navdušencev nad tem fenomenom je iz Severne Amerike, Kitajske in Južne Koreje, a tudi Evropa ne zaostaja prav veliko.

Šved, ki je zaslovel z igranjem in komentiranjem iger

Podatek zase je tudi dejstvo, da je imel Šved Felix Kjellberg, bolj znan po vzdevku PewDiePie, nekoč največ naročnikov na spletni platformi za izmenjavanje videov YouTube (še danes s 104 milijoni naročnikov kotira izjemno visoko). Felix je kot PewDiePie zaslovel leta 2010, ko se je začel snemati med igranjem in komentiranjem računalniških iger ter posnetke objavljati na spletno stran YouTube. Njegovi videi imajo skupaj več deset milijard ogledov, njegov kanal pa spada med najbolj dobičkonosne.

Tudi v Sloveniji se najde vedno več ljubiteljev iger, ki svoje igralne podvige radi prenašajo v živo in delijo z občinstvom. Po nekaterih lahko kar 10 tisoč Slovencev in Slovenk prištevamo med gamerje, e-športnike. Igričarska kultura je vedno bolj prisotna, močna in priljubljena tudi pri nas. To ne nazadnje dokazuje tudi število uspešnih, ljubiteljskih igričarjev različnih zvrsti iger, ki svoje podvige v duhu časa prek različnih platform v živo delijo tudi s širšo javnostjo.

Rekordne številke med epidemijo. Kaj je tisto, kar mami?

Igranje iger se je v mednarodnem merilu sicer v času epidemije koronavirusa, ko smo ostajali doma, samo še stopnjevalo. Številna podjetja so na primer v zadnjih tednih brezplačno dala na voljo svoje igre. Po poročanju Verizona se je uporaba videoiger v ZDA od objave priporočil za omejitev gibanja povečala za 75 odstotkov, do 9. aprila pa je ta stopnja znašala že 115 odstotkov.

Kljub množičnosti se igranje videoiger resda še ni povsem otreslo negativnih stereotipov, a obstajajo številni pozitivni učinki igranja računalniških iger.

Kot pri vsaki drugi prostočasni aktivnosti in vzgoji pa so tudi v primeru igranja videoiger najbolj pomembni predvsem informiranost, premišljenost in sprotno odločanje. Kako lahko videoigre pomagajo, se vprašate?

Videoigre zagotavljajo hiter, priročen in lahko dostopen način za povezovanje s skupnostjo, tekmovanje in vadbo naših možganov. Ponujajo interaktivno izkušnjo, ki nas odvzame iz našega fizičnega okolja in nas pošlje v možgane, na svojevrsten "duševni počitek". Prek spletnih iger lahko ostanemo v stiku s prijatelji, ljubljenimi in celo sklepamo nova poznanstva, saj v kibernetskem prostoru srečamo veliko ljudi. Svet igre League of Legends na primer vsak mesec obišče več kot 110 milijonov igralcev.

Številne pozitivne lastnosti

Številne študije govorijo o pozitivnih lastnostih pozornosti, sposobnosti preklapljanja med nalogami, logičnega razmišljanja, zmanjševanja stresa, širjenja družbenega kroga, fine motorike, prostorske zaznave, večopravilnosti, osredotočenosti, krepitvi spomina, zmožnosti skupinskega dela, ustvarjalnosti, vztrajnosti, učenju angleščine in reševanju različnih problemov.

V igrah so navzoče številne oblike dejanskega vedenja skupnosti, kot so sočutje, timsko delo ali skupno strateško razmišljanje. Če želite izkoristiti mentalni trening, ki ga ponujajo igre, lahko izbirate med več vrstami. Tudi igre, kot je Tetris, lahko zmanjšajo stres. V igrah, kot sta na primer The Sims ali Monument Valley, se lahko identificiramo s svojim značajem. V "streljaških" igrah, uradno imenovanih First Person Shooting, FPS, obstaja cikel: igralec se uči, dokler ne doseže rezultatov, ti rezultati pa lahko dajo občutek zadovoljstva. Skrivnost je v poskusu: morda sprva nismo uspešni, toda napor, ki je vložen v igro, obrodi sadove, kar je podobno postopku vedenjske terapije.

Glede na raziskave irskega raziskovalnega inštituta Lero lahko videoigre razvijejo številne kognitivne spretnosti, vključno z učenjem, spominom, razmišljanjem in pozornostjo. To še posebej velja za tiste akcijske, kot so Call of Duty, League of Legends ali Fortnite. Univerza v Ženevi pa je pokazala tudi, da lahko tisti, ki prej niso igrali iger, izboljšajo svojo kognitivno uspešnost z akcijskimi igrami. V starostni skupini od 60 do 77 let so se na primer kognitivne sposobnosti udeležencev, kot je spomin, izboljšale po dveh tednih igranja iger. Tako lahko igranje izboljša aktivnost ljudi ne glede na njihovo starost.

Če želite tudi vi začeti igrati videoigre zaradi prej omenjenih pozitivnih lastnosti ali iz katerihkoli drugih razlogov, je na začetku pomembno vedeti, da za igranje iger ne potrebujete posebnih veščin. Če upoštevamo, da obstajajo različne stopnje "zahtevnosti" v skoraj vseh igrah, lahko tudi tekmujete z ljudmi podobnih sposobnosti.

Za začetek vam sploh ni treba razmišljati o večji naložbi, ko gre za opremo. "Če želite okusiti svet iger, potrebujete preprost osebni računalnik, miško, udobno tipkovnico, povprečne slušalke z mikrofonom in stabilno internetno povezavo. Kot začetnik lahko izberete vsaj 27-palčni monitor ločljivosti FullHD, po možnosti s tehnologijo IPS," svetujejo strokovnjaki LG.

Jasno, ko napredujete, boste potrebovali "resnejšo" opremo. Znamka LG ponuja široko paleto opreme – od preprostejših zaslonov FullHD do profesionalnih 38-palčnih monitorjev, zasnovanih posebej za "napredne" igralce. Na voljo pa so tudi televizorji LG QLED s tehnologijo podpore NVIDIA G-SYNC, ki so kot nalašč za še resnejše konzole ali računalniške igre. Obstajajo tudi mobilne naprave, ki so še posebej primerne za igranje, na primer tiste z dvojnim zaslonom, kjer lahko en prikazovalnik telefona uporabimo kot priročen krmilnik za določeno igro, na drugi pa lahko igro spremljamo brez prekinitve.

A vrnimo se nazaj k monitorjem, ki vseeno pomenijo temelje, na področju igranja videoiger prednjačijo posebej za to ustvarjeni monitorji LG UltraGear. Zakaj so tako posebni in kaj jih loči od konkurence?

LG UltraGear so ustvarjeni za zmagovanje. Odlikujejo jih raznolike integrirane funkcije z najboljšo zmogljivostjo, ki omogočajo igralcem, da se lahko popolnoma osredotočijo na tisto, kar je najbolj pomembno – igro. Igričarski monitorjiso ustvarjeni za zmagovanje. Odlikujejo jih raznolike integrirane funkcije z najboljšo zmogljivostjo, ki omogočajo igralcem, da se lahko popolnoma osredotočijo na tisto, kar je najbolj pomembno – igro.

Monitorje UltraGear odlikujejo izjemna grafika, kakovostna slika, boljša, kot si jo sploh lahko predstavljate. Opremljeni so s široko paleto barv in izboljšano barvno reprodukcijo. Uporabniška izkušnja je zato veliko boljša, saj monitorji Ultragear virtualni svet oživijo z edinstvenimi barvami.

Monitorji UltraGear vnašajo življenje iluziji z zelo dinamičnimi kontrasti in že prej omenjeno široko paleto barv. Svetla in neprekosljivo realistična slika očara, realistična natančnost pa vas popelje v drug svet. V igranju iger pač odločajo detajli. Z brezhibnimi gibi in obdelavo slik boste dobili bitko za bitko, do končnega zmagoslavja.

Najnaprednejše modele UltraGear odlikujejo najbolj zmogljive tehnologije v ponudbi, kot je tehnologija Nano IPS, ki pokriva 98 odstotkov barvnega prostora DCI-P3. Ta zaslon pravilno reproducira tudi barve na 135 odstotkih barvnega prostora sRGB. Z vgrajeno tehnologijo AMD Radeon FreeSync 2 zagotavlja gladek prikaz slike brez trganja ali utripanja, nemoteno gibanje in hitro ter gladko obdelavo HDR-slike.

Za zmago v igri je brez dvoma ključna hitrost. Igralca in opreme. Z monitorji UltraGear postane hitrost vaše skrivno orožje, s katero boste obvladali ključne trenutke v igri. Ko je zmaga odvisna od trenutnega odziva na položaj na zaslonu, vam visoka hitrost osveževanja zagotavlja takojšen odziv v katerihkoli razmerah. Visoka hitrost osveževanja (povišana hitrost) pomeni, da so predmeti na zaslonu izrisani bolj jasno, kar zagotavlja bolj gladko igralno izkušnjo in brezhibno tekoče premikanje.

In ko šteje vsaka milisekunda, ni prostora za napake. Zmanjšanje zamegljenosti gibanja z odzivom 1 ms omogoča igralcem natančnost, ki je potrebna za igranje na visoki ravni.

Več vidite, bolje igrate – je tako? Monitorje UltraGear odlikuje privlačen dizajn, zasnovan za navdušenje in osredotočenost, ki vplivata na splošno, boljšo igralsko izkušnjo. Monitorji UltraGear so zasnovani tako, da z razmerjem stranic 21 : 9, ukrivljenim zaslonom ter edinstvenim oblikovanjem skoraj brez robov navdušijo vse ljubitelje računalniških iger.

Zaslon z razmerjem 21 : 9 igram doda kinematografski pridih ter igralcem ponudi novo perspektivo njihovih najljubših iger. Širokozaslonsko razmerje modela omogoča pogled na podrobnosti, ki bi jih sicer lahko zamudili, izjemno ozki robovi pa omogočajo enostavnejše povezovanje monitorjev za še bolj prepričljivo izkušnjo. S prepričljivo in kristalno jasno sliko na 34-palčnem zaslonu UltraWide QHD, ki je med drugim prejel nagradi za oblikovanje 2018 red dot design award in 2018 iF design award, boste komaj ločili svet na zaslonu in svet okoli sebe.

Mehka osvetlitev dopolnjuje občutek igre in vam pomaga na poti do zmage. Osvetlitev Sphere Lighting je zasnovana za prepričljivo igralno izkušnjo in ponuja šest različnih barvnih osvetlitev na zadnji strani monitorja, ki jih lahko igralci prilagodijo svojemu razpoloženju. Ta učinek zmanjša utrujenost oči.