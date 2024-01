Ustvarjalno ozaveščanje osnovnošolcev in dijakov o kibernetski varnosti

Mladi talenti za generativno umetno inteligenco in kibernetsko varnost se bodo pomerili na natečaju Zaščiti svojo vožnjo: ESET-ov Zimski dan z Žanom Koširjem in Timom Mastnakom

Projekt je namenjen mladim nad 14 let in povezuje tehnologijo umetne inteligence, kibernetske varnosti in deskanja na snegu kot priljubljene zimske dejavnosti. V podjetju Si splet želijo s projektom na privlačen, inovativen in ustvarjalen način ozavestiti mlade, njihove starše, skrbnike in učitelje o izzivih, ki jih prinaša umetna inteligenca. Zlonamerneži so prav z uporabo generativne umetne inteligence povečali uspešnost kibernetskih napadov z 18 odstotkov leta 2021 na več kot 30 odstotkov lani. Ne samo da generativna umetna inteligenca hekerjem zmanjšuje vstopne ovire za izvedbo napada, napadi z elektronsko pošto, ustvarjeno z generativno umetno inteligenco, danes predstavljajo že 86 odstotkov vseh napadov, ki temeljijo na datotekah.

Foto: SI SPLET D.O.O.

"Letošnji projekt predstavlja nadgradnjo dosedanjih natečajev ESET-ov Zimski dan, pri katerih je bil tekmovalni medij videoposnetek. Zaradi pospešenega razvoja umetne inteligence in njenega vpliva na zasebno življenje, poslovanje in kibernetsko varnost smo se odločili, da bo letošnji izziv vključeval generativno umetno inteligenco. Navsezadnje je prav generativna umetna inteligenca razlog, zakaj se je v zadnjem letu tako povečalo število napadov z ribarjenjem in število spletnih goljufij," je povedala Petra Veber, direktorica organizacije v podjetju Si splet (ESET Slovenija).

V letošnjem projektu ESET-ov Zimski dan lahko sodelujejo mladi, ki so rojeni leta 2010 ali prej. Tako so organizatorji razširili nabor tekmovalcev z osnovnih šol še na srednje šole. Pretekli trije dogodki so namreč bili namenjeni učencem zadnje triade osnovne šole.

"Pričakujemo, da bodo tudi v srednjih šolah v projektu ESET-ov Zimski dan videli zanimiv način za udejstvovanje njihovih dijakov in promocijo šole, še posebej ker je uporaba generativne umetne inteligence zelo razširjena med dijaki," je dejala Petra Veber.

Foto: SI SPLET D.O.O. Sodelovanje v projektu je brezplačno in ni pogojeno z nakupom kibernetskih varnostnih rešitev ESET. Udeleženci sodelujejo z digitalnimi vsebinami, ki povezujejo kibernetsko varnost in deskanje na snegu, in sicer tako da za ustvarjanje uporabijo orodje generativne umetne inteligence ChatGPT.



Nagradna igra vključuje žrebanje, kjer bo izbranih tudi 20 nagrajencev za glavno nagrado – udeležbo na Zimskem dnevu na Krvavcu. Gre za posebno zimsko doživetje z deskarjema Žanom Koširjem in Timom Mastnakom, ki vključuje učenje deskanja, deskarsko opremo in obroke. Natečaj projekta Zaščiti svojo vožnjo: ESET-ov Zimski dan je odprt do 23. februarja 2024.

O podjetju Si Splet

Si Splet, d. o. o., je generalni zastopnik družbe ESET, enega vodilnih svetovnih ponudnikov varnostnih rešitev in hkrati vodilnega ponudnika varnostnih rešitev iz Evropske unije. Ponudbo programske opreme za zaščito proti zlonamernim programskim kodam dopolnjuje z lokalno tehnično podporo ter s storitvami, kot sta svetovanje pri upravljanju informacijske varnosti ter izdelava varnostnih načrtov. Varnostne rešitve ESET v Sloveniji uporablja več kot 50 tisoč poslovnih in domačih uporabnikov. Med poslovnimi uporabniki so vodilna podjetja in organizacije iz gospodarstva in javnega sektorja, od proizvodnih, storitvenih in finančnih podjetij do zdravstva, oskrbe, izobraževanja in javne uprave.

