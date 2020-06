Po letih številnih govoric in zanikanj je japonski Olympus v sredo končno potrdil, da po 84 letih ne bo več proizvajal fotoaparatov. Nekdaj eden od velikanov fotografije je v zadnjih letih vztrajno izgubljal tržni delež in se utapljal v rdečih številkah.

Olympus je fotoaparate proizvajal od leta 1936, status ene od velesil na področju fotografije pa je dosegel v 70. letih prejšnjega stoletja na račun serije fotoaparatov PEN, ki so jih številni fotografi oboževali zaradi kompaktnosti in kakovosti posnetkov, in serije OM, ki je bila namenjena resnejšim fotografom.

Olympus je do danes še vedno proizvajal serijo PEN, a seveda je bila zdaj precej bolj sodobna in digitalizirana. Foto: Olympus

Na trg digitalnih fotoaparatov je Olympus vstopil leta 1996. Sprva je še držal priključek s Canonom in Nikonom, največjima proizvajalcema kamer na svetu.

A v podjetju so prepozno ugotovili, da uporabniki od digitalnih fotoaparatov zahtevajo tudi možnost snemanja kakovostnega videa. Zaradi tega so začeli izgubljati tržni delež, lani je bil manj kot triodstoten.

Hud udarec je Olympusu zadal tudi hiter vzpon Sonyja, ki je ob Nikonu in Canonu postal eden od treh velikanov digitalne fotografije. Ta tri podjetja danes obvladujejo več kot 90 odstotkov trga.

Kot so razkrili v sredinem sporočilu za javnost, so pri Olympusu s prodajo kamer v zadnjih treh fiskalnih letih zabeležili izgubo, kar je bil eden od poglavitnih razlogov za ukinitev proizvodnje fotoaparatov.

Pri Sonyju so hitro spoznali, da uporabniki zahtevajo tudi zmogljiv stroj za snemanje videoposnetkov in ne le za fotografiranje. Predvsem na krilih videa, Sonyjevi digitalni fotoaparati so namreč pogosto prva izbira snemalcev, so v zadnjih letih postali del velike fotografske trojice, ki jo dopolnjujeta še "večno" prvi in drugi Canon ter Nikon. Foto: Reuters

Olympusov fotografski oddelek sicer ne bo prenehal obstajati, temveč se bo preselil k novemu lastniku in najverjetneje dobil novo ime.

Kupila ga bo japonska investicijska družba Japan Industrial Partners, ki je znana po tem, da je pred leti od Sonyja prevzela znamko prenosnih računalnikov Sony VAIO.

Olympus je kot krivce za opustitev proizvodnje fotoaparatov prištel tudi pametne telefone. Zaradi njih se je trg digitalnih fotoaparatov v zadnjem desetletju namreč skrčil za več kot 80 odstotkov. Foto: Reuters

Prenehanje proizvodnje fotoaparatov sicer ne pomeni propada Olympusa. Podjetje večino prihodkov danes namreč ustvari s prodajo medicinskih instrumentov in opreme, proizvajajo pa tudi industrijsko optiko in najrazličnejše vrste senzorjev.

Ugled Olympusa sta v zadnjem desetletju močno načela poslovna škandala



Leta 2011 je takrat odpuščeni direktor Olympusa razkril, da je podjetje s korporativnimi prevzemi skoraj dve desetletji skrivalo velikanske izgube, ki jih je že v začetku 90. let prejšnjega stoletja pridelalo s propadlimi naložbami.



Leta 2016 se je medtem razvedelo, da je Olympus med letoma 2006 in 2011 v ZDA prodal za sedem milijard dolarjev medicinske opreme, nato pa več kot pol milijarde od kupnin porabil za različne podkupnine, s katerimi bi utrdil svoj status zaupanja vrednega dobavitelja.

