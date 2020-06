Ura, ki vas lahko popelje med profesionalce

Najboljše pametne ure so primerne za obsežno paleto športov, saj z njimi lahko spremljate vsak gib, ki ga naredite. Vodijo vas skozi različne treninge in celo beležijo vaš srčni utrip ter vas obvestijo, ko utrip doseže zgornjo mejo.

Poleg tega dobra pametna ura meri nasičenost kisika v krvi ter vam tako sporoča, ali ste v aerobnem ali anaerobnem učinku vadbe. Na podlagi vseh podatkov vam izračuna okviren čas regeneracije, intenzivnost vašega treninga in status vadbe. Pametna ura spremlja tudi porabljene kalorije, nato pa vadbo analizira in predlaga čas okrevanja.

Pametna ura prav zaradi vseh svojih podatkov in funkcij lahko zasije kot vrhunsko usposobljen osebni trener, ki ga imate vedno na voljo.

Oglejte si videoposnetek in spoznajte vse prednosti uporabe pametne ure za kolesarje:

Aerobno ali anaerobno?

Kolesarjenje je zelo naporen vzdržljivostni šport. Daljše aerobne vadbe lahko izboljšajo vašo splošno kondicijsko raven, zmerne anaerobne vadbe pa lahko pomagajo okrepiti vaše sposobnosti anaerobne kondicije. Čas okrevanja po vadbi je zelo pomemben pri doseganju vadbenih ciljev.

Ura vam svetuje, koliko časa mora preteči do naslednjega treninga. Le tako boste lahko svoje telo potisnili do meje, ne da bi podlegli nepotrebnim naporom ali poškodbam.

Trening bo veliko uspešnejši, če boste vedeli, kako intenzivno morate trenirati. Pametna ura tako zbira podatke o tedenskem obsegu vadbe in na podlagi teh informacij izračuna priporočene obremenitve.

Omogoča vam tudi preprost pregled trenutnega režima treninga in nasvete za profesionalno raven za prihodnje vadbe. Ura namreč beleži podatke o količini tedenskih treningov in izračuna priporočene obremenitve za naslednji trening.

Na pametni uri je že vnaprej nameščenih več kot deset programov, ki so odzivni na sprotni srčni utrip in prilagojeni različnim nivojem in ciljem splošne telesne pripravljenosti, vključno z nastavitvijo tempa, hujšanjem in vzdržljivostjo.

Merjenje nivoja SpO2 vam pomaga zaznati raven kisika v krvi, kadarkoli in kjerkoli to potrebujete. Raven kisika v krvi oziroma nasičenost krvi s kisikom (SpO2) je odstotek s kisikom nasičenega hemoglobina glede na celotno količino hemoglobina v krvi in je pomembni fiziološki kazalnik delovanja organizma.

Ura se prilagodi vsakemu terenu in vsakemu kolesarju

To je edini osebni trener, ki ga boste potrebovali na vsaki kolesarski turi. Njegova največja prednost je, da ga imate ves čas s seboj in da vas skozi treninge vedno bolj spoznava.

Imate raje neskončne ceste ali vam srce bije za razgibane gorske steze? Ne glede na vrsto vašega najljubšega terena in ne glede na to, ali ste bolj priložnostni kolesar, resen rekreativec ali tekmovalec, se vse vaše vožnje s podporo funkcij pametne ure spremenijo v še boljšo avanturo. S tem, ko imate dostop do GPS-podatkov in podatkov o svojem srčnem utripu, se lahko s popolnoma prepustite vožnji.

Prednosti ure Huawei Watch GT 2e:

Podpira sisteme za določanje položaja GPS in GLONASS za natančno sledenje poti med vadbo na prostem.

Življenjska doba baterije znaša do dveh tednov. Pametna ura Huawei Watch GT 2e je opremljena s čipom Kirin A1 in algoritmi za samodejno optimizacijo porabe energije, zato je neverjetno zmogljiva. Namenjena je uporabnikom, ki podirajo rekorde. Ura namreč z enim polnjenjem zdrži kar dva tedna.

Prikazuje podatke o intenzivnosti treninga in izračuna priporočene obremenitve za naslednje vadbe.

V realnem času vas obvešča o klicih, sporočilih SMS, e-pošti, dogodkih na koledarju in družbenih omrežjih. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi in se posvetite samo eni stvari – kolesarjenju.

Prikazuje čas, potreben za popolno okrevanje, in vam pomaga, da se ne izpostavljate nepotrebnemu naporu.

Ura je zakladnica intuitivnih funkcij, zaradi katerih je vsakdanje življenje preprosto – od vremenske napovedi, alarmov, časovnika in svetilke.

Z uro lahko celo najdete telefon. Karkoli boste počeli in kjerkoli boste, boste povezani s svetom in s samim seboj.

Uživajte v glasbi in upravljajte svoj seznam predvajanja

Huawei Watch GT 2e je opremljen s 4 GB notranjega pomnilnika, ki ga lahko uporabite za polnjenje ure z glasbo. Med tekom ali katerokoli drugo dejavnostjo lahko skladbo preprosto spremenite, ne da bi telefon vzeli iz torbice ali se ustavili. Uživajte v gibanju, pojdite naprej.

S pametno uro Huawei Watch GT 2e in slušalkami Freebuds 3i lahko preživite popolnoma sproščujoč dan.