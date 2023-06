Umrl lastnik in glavni programer Partisa, ki se dokončno zapira

Upravljavci slovenskega spletnega portala za deljenje piratskih in drugih datotek Partis so sporočili, da je pred slabima dvema tednoma umrl lastnik domene partis.si in glavni programer Partisa, ki je bil znan po vzdevku antiloop. To je bil zadnji udarec, so zapisali v objavi na Facebooku, in oznanili, da je zgodbe ene najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani zadnjih dveh desetletij tako rekoč nepreklicno konec. Partis bo od zdaj obstajal le še kot kanal v pogovorni aplikaciji Discord.