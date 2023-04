Pojasnilo izpada portala Partis: administrator je skoraj umrl

"Spoštovani uporabniki! Kot ste verjetno opazili, zadnje dni partis ne deluje najbolj optimalno. Razlog je v tem, da je glavni administrator doživel hujšo nesrečo, v kateri je skoraj izgubil življenje, te dni pa je preživel na urgenci in na oddelku za intenzivno nego. K sreči je trenutno zunaj življenjske nevarnosti in bo lahko kmalu uredil nedelujoče stvari. Za izpad se opravičujemo, a tu je bila na delu višja sila," so zapisali na Partisu.

Spletni portal, ki velja za enega od najbolj obiskanih v Sloveniji, je po podatkih analitičnega portala Similarweb kljub težavam z delovanjem še vedno na 39. mestu najbolj priljubljenih spletnih strani v Sloveniji, v zadnjih dveh letih pa je imel velike težave z dostopnostjo.

Natančni razlogi za to niso bili nikoli pojasnjeni, so se pa težave najverjetneje začele marca 2021 po požaru v francoskem podatkovnem centru, kjer je imel gostovanje urejeno tudi Partis. Med razlogi za sporadično nedostopnost portala so se med drugim omenjali uničenje oziroma neobstoj varnostnih kopij, nezainteresiranost vodstva portala, da nadaljuje projekt, in pa pomanjkanje sredstev za nadaljnje vzdrževanje portala.

Vsi sicer niso prepričani, da sta domnevna huda nesreča glavnega administratorja portala in nedelovanje Partisa kakorkoli povezana. Med bolj skeptični so v slovenski enklavi največjega spletnega foruma Reddit, kjer so številni mnenja, da gre zgolj za izgovor.