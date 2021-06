Vrnitev po treh mesecih: Partis je nazaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po nekaj več kot treh mesecih nedelovanja je od danes znova dostopna spletna stran Partis za deljenje datotek, med katerimi prednjačijo piratski filmi, računalniške igre, TV-serije in glasbe. Za zdaj gre za zelo okrnjeno verzijo.

Od 10. marca je bila ena od najbolj obiskanih spletnih strani v Sloveniji Partis.si nedosegljiva. Mrk je trajal 97 dni, ekipi okrog največje spletne strani za deljenje datotek pa jo je po dobrih treh mesecih uspelo znova zagnati.

Nova različica je za zdaj še zelo skopa, mogoča sta iskanje in prenos datotek torrent. Da gre za začasno različico, so zapisali tudi na svojem profilu na Facebooku.

"Skupaj smo eno! Zahvaljujemo se vsem uporabnikom, nalagalcem in osebju za podporo v teh težkih časih. Brez vas nam ne bi uspelo ohraniti naše mreže. Trenutna različica je samo začasna, tako da lahko dostopate do vsebin, ki že obstajajo v Partis mreži. Trenutno potekajo zadnja testiranja socialnih delov (forum, klepet, profili ...)," so zapisali.

Najprej potek domene, nato požar

Partis je bil 9. marca nedosegljiv, saj so pozabili podaljšati domeno partis.si, nato pa je manj kot 24 ur pozneje v Strasbourgu v Franciji velikanski požar zajel podatkovne centre podjetja OVHCloud. Pri ponudniku računalništva v oblaku je imel Partis najete svoje strežnike.

Več kot tri mesece je uporabnike tako ob obisku spletne stran Partisa čakalo obvestilo, da stran ne deluje zaradi požara in da so bazo premaknili k drugemu ponudniku.