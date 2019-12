Ubil ga je vztrajno se premikajoči avtomobil brez voznika

V newyorškem mestnem predelu Queens je 21-letni Michael Kosanovich iz bližnje zvezne države New Jersey izgubil življenje, ko je praznega 17 let starega lexusa IS300s pognal (naknadno vgrajeni) oddaljeni vklop motorja.

Nič hudega sluteči Kosanovich je pred nekaj dnevi stal med dvema parkiranima lexusoma, rdečim pred njim in sivim za njim, ki si ju ju ogledoval zaradi morebitnega nakupa. A takrat je lastnik sivega z daljincem zagnal motor …

Pločevina je bila močnejša od pomagačev

Prazno vozilo se je nepričakovano začelo premikati naprej, Kosanovich pa je ostal ukleščen med obema. Mimoidoči so sicer takoj pritekli na pomoč in poskusili podivjano vozilo poriniti nazaj, a jim to dolgo časa ni uspelo, ker je nenadzorovani avtomobil vztrajno in močno potiskal naprej.

Ko pa jim je žrtev le uspelo rešiti iz pločevine, so ga takoj odpeljali v bolnišnico, a so bile poškodbe prsnega dela in nog usodne – umrl je naslednji dan.

Oddaljenega zagona takrat tovarniško ni bilo

Pri Toyoti, ki izdeluje lexuse, obžalujejo dogodek in vseskozi sodelujejo pri preiskavi te nesreče. Obenem pa so sporočili, da v svojih avtomobilih serije IS iz leta 2002 tovarniško niso vgrajevali oddaljenega zagona motorja, kar pomeni, da je bil ta vgrajen naknadno in očitno tudi nestrokovno.

Avtomobilski proizvajalci sicer tudi v modelih, kjer tovarniško vgrajujejo funkcionalnost oddaljenega zagona motorja z daljincem, poudarjajo, da te funkcije nikakor ni dovoljeno uporabljati, če uporabniki nimajo polnega nadzora nad razmerami, ki obkrožajo vozilo. Nenadzorovana uporaba lahko ogrozi življenja vseh v okolici vozila, še navajajo.

Žal je primer nesrečnega Kosanovicha dokazal, da imajo še kako prav.

Poškodbe so bile tako hude, da so zdravniki dan po sprejemu Kosanovicha v bolnišnico izgubili bitko za njegovo življenje.

Ne bi se sploh smel premakniti

Newyorška policija sprva ni podala ovadbe proti vozniku, ki je sprožil daljinec, a je pričakovano, da ga bodo vendarle ovadili za malomarnost oziroma opustitev izvajanja potrebne previdnosti.

Toyota obžaluje nesrečen dogodek, a obenem poudarja, da lexus IS300s (na simbolični fotografiji) iz leta 2002 ni imel tovarniško vgrajene funkcionalnosti oddaljenega zagona motorja.

Sistemi za oddaljeni zagon nadzora ne bi smeli delovati, če vozilo ni opremljeno s samodejnim menjalnikom in je v trenutku uporabe v nevtralnem položaju, ki onemogoča premik, zato ostaja nejasno, kako se je premik sploh lahko zgodil.

Policija glede te dileme ni podala nobenih pojasnil.

Najpomembnejša varnostna funkcija vsakega vozila je – človek!

Sistemi zagona motorja brez ključa ali na daljavo sicer zagotavljajo dodatno udobje, a tudi tveganja. Novejši motorji so tako tihi, da jih vozniki, zlasti starejši, včasih ne slišijo – to je v nekaterih primerih pripeljalo do zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Revija Car and Driver je v prispevku konec junija opozorila, da z nekaterimi funkcijami vozniki postajajo manj vpeti v dogajanja okrog vozila, kar povečuje varnostna tveganja. Poudarjajo še, da je najpomembnejša varnostna funkcija vsakega vozila še vedno – človek.