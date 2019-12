Tvitate na Androidu? Čim prej posodobite aplikacijo!

Če bi kdo izkoristil to luknjo, bi s tem ugrabil uporabniški račun žrtve, pridobil možnost ogledovanja in pošiljanja zasebnih sporočil znotraj tega družbenega omrežja, objavljanja tvitov (tudi zaščitenih) in ugotavljanja lokacije žrtve.

Nimajo dokazov o izpeljanih napadih

Pri Twitterju so pojasnili, da bi pomanjkljivost napadalcu teoretično omogočila tudi dostop do osebnih podatkov žrtve, a le prek zapletenega postopka, ki zajema tudi vstavljanje zlonamerne kode v varovana shrambna območja aplikacije.

Pri Twitterju še poudarjajo, da nimajo nobenih dokazov, da bi kdo kakorkoli dejansko izkoristil to pomanjkljivost za svoje nečedne namene, a obenem vendarle priznavajo, da to še ne pomeni, da zlorab zanesljivo ni bilo.

Sprotno posodabljanje pomaga tudi tokrat

Ker so v najnovejši različici aplikacije Twitter za Android to resno pomanjkljivost odpravili, uporabnikom prek obvestil v aplikaciji in e-poštnih sporočil svetujejo čimprejšnjo nadgradnjo (kar je tudi sicer velikokrat najboljša in najhitrejša pot do večje varnosti).

Uporabniki Twitterja na pametnih napravah z Applovim operacijskim sistemom iOS (tokrat) nimajo razlogov za zaskrbljenost, ker te napake v njihovi aplikaciji ni bilo.