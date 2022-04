Turistično zavarovanje, ki ga plačate, šele ko se vrnete

Letovanja v tujini so vse prej kot redkost. Zagotovo ne bo nič drugače med letošnjimi prvomajskimi prazniki. Pri Telekomu Slovenije v sodelovanju z Zavarovalnico Sava zdaj omogočajo napredno turistično zavarovanje Brezskrbni . Zavarovanje se samodejno vklopi in izklopi ob prečkanju meje, plačate pa ga za nazaj, in sicer le za dneve, ki ste jih preživeli v tujini. Tako zavarovanje sklenete enkrat, velja pa vsakokrat, ko ste v tujini. Tako je lahko vaše načrtovanje poti vedno brezskrbno.

Brezskrbno v tujino

Potovanja v tujino navadno zahtevajo kar nekaj predpriprav. V naglici se lahko zgodi, da pozabite pravočasno skleniti zdravstveno zavarovanje za tujino. Da bi bile vaše priprave bolj sproščene in da ne bi pred vsakim potovanjem posebej urejali tudi zavarovanja zase ali za vso družino, so pri Telekomu Slovenije svojim naročnikom ponudili napredno turistično zavarovanje Brezskrbni.

Samodejen vklop in izklop

Zavarovanje vam omogoča, da ga sklenete le enkrat, veljavno pa bo vsakokrat, ko se boste odpravili v tujino. Ob prehodu meje se bo namreč zavarovanje samodejno vklopilo, prav tako se bo ob vrnitvi izklopilo. Tako ne boste nikoli pozabili urediti svojega zavarovanja, vedno pa boste lahko brezskrbno uživali v ugodnostih, ki jih ponuja.

Kako sklenete zavarovanje? Posebnost turističnega zavarovanja Brezskrbni je, da se sklepa pri Zavarovalnici Sava, zavarovanec pa mora biti hkrati registrirani uporabnik Mojega Telekoma, kjer se začne postopek sklenitve zavarovanja. V Mojem Telekomu namreč potrdite, da se zanimate za turistično zavarovanje Brezskrbni. Sistem vas preusmeri na spletno mesto Zavarovalnice Sava, kjer sklenete zavarovanje neposredno z zavarovalnico. Spletni obrazec podpišete kar digitalno. Znesek zavarovanja poravnate z mesečnim računom Telekoma Slovenije, pri čemer se zavarovanje obračuna glede na dejansko porabo.

Plačilo po porabi in vedno le za nazaj

Sklenitev zavarovanja še ne zahteva plačila premije. To plačate šele po svojem bivanju v tujini, torej za preteklo obračunsko obdobje, pa še to le za dni, ko ste bili v tujini. Premija se začne namreč zaračunavati šele po tem, ko se vaš mobitel priklopi na omrežje tujega operaterja, samodejno pa se izključi ob vrnitvi v domače omrežje.

Turistično zavarovanje Brezskrbni krije tudi covid-19

Med bivanjem v tujini imajo zavarovanci na voljo 24-urno asistenco klicnega centra vse dni v letu. Višina zavarovalnega jamstva je sicer omejena z zavarovalnimi vsotami, ki so prikazane na pristopni izjavi, zavarovanje pa vključuje povračilo stroškov ambulantnega in bolnišničnega zdravljenja, nujen prevoz do zdravstvene ustanove in premestitev med zdravljenjem, prevoz v Slovenijo po končanem zdravljenju ter še mnogo več.

Zavarujete lahko ali sebe ali pa se odločite za družinsko turistično zavarovanje. Z enotno premijo lahko zavarujete člane ožje družine, kar pomeni, da so poleg nosilca zavarovani tudi zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci do 15. leta, kadar potujejo s skleniteljem zavarovanja.

Turistično zavarovanje Brezskrbni, ki velja za območje vsega sveta, vključuje tudi zavarovanje za primer obolelosti s covidom-19 oziroma stika z okuženo osebo (to velja za vsa potovanja, začeta do vključno 31. 12. 2022). V omejenem znesku vključuje tudi kritje stroškov, povezanih s samoizolacijo oziroma karanteno in stroškov prestavljenega prevoza.

