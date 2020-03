Top 5 stvari, ki jih morate vedeti o Huawei AppGallery

Oglasno sporočilo

Huawei je nedavno predstavil nove naprave, ki jih odlikuje visoka zmogljivost in visoka kakovost izdelave, česar so uporabniki že vajeni. Ena izmed njih je naprava, ki prinaša revolucijo v svet pametnih telefonov. To je Huawei Mate Xs, zložljiv pametni telefon, ki z razprtjem postane velik 8-palčni tablični računalnik, s katerim bo uporabnik še lažje opravljal najtežje naloge. Predstavljena je bila vrhunska naprava srednjega razreda – P40 lite, ki ponuja vrhunske zmogljivosti po dostopni ceni. Poleg tega pa tudi tablični računalnik, ki ga bodo enako radi imeli tako profesionalci kot vsakodnevni uporabniki – MatePad Pro.

Pomembno je tudi poudariti, da nove naprave prihajajo s Huaweievo platformo za distribucijo aplikacij – trgovino Huawei AppGallery, in tukaj je 5 najpomembnejših dejstev, ki jih morate vedeti o njej.

1. Huawei AppGallery je prva prava alternativa do zdaj doseženim standardom v zadnjih desetih letih, trgovina pa je že od svoje uvedbe doživela impresivno rast z več kot 28 milijoni aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijoni po vsem svetu.

2. V trgovini AppGallery lahko najdete veliko število globalno priljubljenih aplikacij, ki jih uporabljate vsak dan. Na voljo so aplikacije, kot so Viber, Dezer, Booking.com in druge. Treba je poudariti, da je TikTok, trenutno najhitreje rastoče družbeno omrežje na svetu, tudi na voljo v AppGallery, prav tako pa tudi priljubljena orodja za produktivnost.

3. Na voljo so tudi številne lokalne aplikacije, tako da vam ni treba skrbeti za iskanje aplikacije svojega operaterja, saj je Huawei zagotovil njihovo prisotnost v trgovini AppGallery. Tudi aplikacije najbolj branih medijev v Sloveniji so že na voljo v AppGallery. Aplikacije so razdeljene v skupno 18 kategorij, vključno z novicami, socialnimi omrežji, zabavo in še več, vse pa je mogoče iskati s preprostim iskalnikom. Prav tako je treba opozoriti, da Huawei nenehno širi paleto razpoložljivih aplikacij.

4. Huawei AppGallery je predstavil tudi novo izkušnjo uporabe aplikacij, ki ne potrebujejo namestitve - Quick Apps, ki v primerjavi s klasičnimi aplikacijami za Android vsebujejo petino kode, s čimer zavzamejo manj prostora tudi v pomnilniku. Uporabniki lahko namesto 20 klasičnih aplikacij namestijo več kot 2.000 Quick Apps na samo 1 GB prostora.

5. Če uporabnik ne najde iskane aplikacije, mora le ime aplikacije poslati na "Seznam želja". Ko bo aplikacija na voljo v AppGallery, bo uporabnik prejel obvestilo. Prav tako je mogoče aplikacije poiskati neposredno na uradnih straneh razvijalca aplikacije.

Huawei si zelo prizadeva za vsakodnevno dodajanje novih aplikacij v svojo trgovino, posebno pozornost pa namenja dodajanju lokalnih aplikacij. Če pa v AppGallery ne najdete svoje najljubše aplikacije, jo lahko namestite na enega od treh načinov, omenjenih v videoposnetku.

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva, kar jih je uvrstilo na tretje mesto na svetu v pošiljanju mobilnih telefonov. V obtoku je že več kot dva milijona pametnih ur Watch GT in več kot 10 milijonov telefonov serije P30, lani so po vsem svetu razposlali več kot 200 milijonov izdelkov, Huawei pa se je uvrstil na drugo mesto v Evropi po številu patentnih prijav. V Sloveniji je zgolj lani Huawei uporabnikom dobavil 155 tisoč pametnih telefonov, njegov tržni delež na slovenskem trgu pa je bil v povprečju nad 30 %. Šestnajst središč za raziskave in razvoj je ustanovljenih v Združenih državah Amerike, Nemčiji, Švedski, Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Bussines Group središče za potrošnike je ena izmed treh poslovnih enot Huaweia in pokriva pametne telefone, računalnike, tablične računalnike, storitve v oblaku ... Globalna mreža Huawei temelji na 30 letih strokovnega znanja v telekomunikacijski industriji in je namenjena zagotavljanju najnovejših tehnoloških dosežkov potrošnikom okoli sveta. Za več informacij, prosim, obiščite: consumer.huawei.com/si

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.