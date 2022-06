To so nadarjeni mladi ljudje, o katerih bomo gotovo slišali še veliko lepega

Predstavniki treh zadnjih generacij Mladih upov so danes uradno in slovesno prejeli svoja priznanja.

Predstavniki treh zadnjih generacij Mladih upov so danes uradno in slovesno prejeli svoja priznanja. Foto: Bojan Puhek

Na letošnji slovesnosti so priznanja Mladi upi prejele tri generacije, saj zaradi epidemije lani in predlani uradne podelitve ni bilo.

Kako težko je mladim, ki šele začenjajo razkazovati in plemenititi svoj talent, opozarjati nase in pridobivati sponzorje ter preostale oblike zagona in pomoči za svoj razvoj, dobro ve tudi Janja Garnbret, danes 23-letna ponosna lastnica olimpijskega zlata, sicer ena od dobitnic priznanja Mladi upi leta 2015.

Vsi, še tako ambiciozni cilji, uresničeni

Tistega davnega leta 2015 je takrat 16-letna Janja med svoje cilje in želje zapisala: "več plezati v skali, preplezati čim več težkih smeri na pogled in označenih z rdečo piko, ponovno osvojiti naslov evropske in svetovne prvakinje, dosegati čim boljše rezultate v članski konkurenci in nekoč postati najboljša športna plezalka na svetu".

Danes vemo, da ji je uspelo vse to – in še več.

Zlata olimpijka Janja Garnbret (v sredini) je bila med Mladimi upi leta 2015. Foto: Bojan Puhek

Odkrivanje mladih talentov

Kot je povedala na današnji slovesni prireditvi, ji je uvrstitev med mlade upe dala prepotreben (finančni) zagon v tistem zgodnjem obdobju, ko ga je najtežje dobiti. Seveda pa uspeha ni brez trdne volje in predanosti, je dodala.

Projekt Mladi upi poteka od leta 2013 in je namenjen odkrivanju in spodbujanju mladih talentov s področja športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Do zdaj so snovalci tega projekta, zavod Vse bo dobro in Zavarovalnica Triglav, v razvoj mladih talentov vložili nekaj več kot 450 tisoč evrov, v desetih generacijah so tako izbrali 114 mladih upov.

Kdo lahko postane Mladi up

Na razpis Mladi upi so se lahko prijavili mladi nadarjeni športniki, parašportniki in umetniki, stari od 16 do 19 let, ter mladi talentirani znanstveniki, stari od 17 do 22 let.

Projekt Mladi upi poteka od leta 2013. Foto: Bojan Puhek

Uspešne kandidate odlikuje nadpovprečna nadarjenost, s katero razvijajo nove prodorne zamisli ali pa navdušujejo z izjemnimi rezultati, in imajo skupaj s svojim mentorjem oz. trenerjem jasno zastavljene cilje, ki jih želijo doseči v prihodnjih letih.

Sedemčlanska strokovna komisija je izmed vseh prejetih ustreznih prijav v okviru razpisnih meril v prvem delu izbrala ožji krog finalistov. V drugem krogu je komisija na osnovi razpisnih meril izmed ožjega kroga finalistov izbrala prejemnike finančne podpore, svojega zmagovalca in s tem prejemnika finančne podpore pa je izbrala tudi javnost z glasovanjem prek spleta.

Kdo so Mladi upi 2022



Prejemniki finančnih sredstev z razpisa Mladi upi 2022 so po izboru strokovne komisije: fagotistka Rahela Češarek, flavtista Erazem Žganjar in Maša Majcen, klarinetistka Nina Pavšek, tenisač Bor Artnak, športna plesalka Neža Colja, namizni paratenisač Alen Bečirević, taekwondoist in kikboksar Ali Botonjić, triatlonka Monika Bartol, veslačica Jana Dremelj, raziskovalka naravoslovnih znanosti Marija Judež ter matematik, kemik, programer Patrik Žnidaršič.

Med letošnjimi Mladimi upi je tudi športna plesalka Neža Colja. Foto: Bojan Puhek

Kdo so Mladi upi 2021



Lanski lavreati so pianist Dejan Romih, kajakaša na mirnih vodah Jakob Stojanović in Jan Ločnikar, šahist Jan Šubelj, balerina Lana Klemen, paraatletinja Leja Glojnarič, biatlonka Lena Repinc, jazzovski pianist Matic Štemberger, saksofonistka Neja Anderle, likovni in literarni ustvarjalec Nik Škorjanc, operna pevka Pia Novak, športna plezalka Sara Čopar in atlet Vid Botolin.

Med lanskimi Mladimi upi je tudi danes 20-letni atlet Vid Botolin. Foto: Bojan Puhek

Kdo so Mladi upi 2020



Na slovesno vročitev svojih priznanj so zaradi epidemije najdlje čakali flavtist An Černe, fotografinja Ela Zdešar, literarna ustvarjalka Hana Bujanović Kokot, športni plavalec Jaka Pušnik, biatlonec Lovro Planko, pianist Marko Matajič, violinistka Maša Stopar, baletna plesalka Nika Ferjan, atlet Peter Gričar Vintar, športni paraplavalec Tim Žnidaršič Svenšek, smučarski skakalec Žak Mogel, šprinterka Zala Istenič in šahistka Zala Urh.