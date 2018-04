To ni šala: policija res išče tega človeka

Policija v britanskem okrožju Warwickshire je izdala računalniško skico enega od osumljencev, ki ju iščejo zaradi goljufije in ropa ženske srednjih let. Fotografija je postala takojšnja spletna uspešnica, saj osumljenec na njej bolj kot na pravo osebo spominja na lik iz risanke.

Foto: warwickshire.police.uk "Zaradi računalniške slike smo pričakovali pozornost javnosti, a potrdimo lahko, da to ni šala. Opis osumljenca, na podlagi katerega smo ustvarili sliko, je resničen in tega človeka res iščemo," so v torek na profilu na družbenem omrežju Twitter pojasnili na policijskem uradu okrožja Warwickshire.

Moški, ki ga je žrtev opisala tako, da je nastala zgornja fotografija, se je skupaj s pajdašem pretvarjal, da je agent nepremičninskega podjetja. Žrtev sta obiskala na domu, kjer jo je eden od njiju zamotil, drugi pa je preiskal njeno domovanje in ukradel večjo količino denarja.

Splet se je na račun računalniške skice osumljenca seveda že začel norčevati:

I mean, at least the guy became a meme. It was worth it. pic.twitter.com/rzStOhghbK — emily 💫 (@pure_howell) April 3, 2018

This dude looks like Elmo when he imagined he had teeth😂😂😂 pic.twitter.com/i0mhUh6YoH — Derek Bradley (@DatDiggityDerek) April 4, 2018

Spotted the fiend walking past my van earlier pic.twitter.com/uiQbVDqygI — MACE (@macewhu69) April 3, 2018

Več uporabnikov Twitterja je policijo okrožja Warwickshire tudi prosilo, naj objavijo fotografijo pravega osumljenca, ko in če ga izsledijo, da bomo vsi videli, če ima res tako velika usta.