To je dokaz, da Slovenci spoštujemo ukrepe

Evropske države, med njimi tudi Slovenija, v zadnjih tednih ponovno ugašajo javno življenje, državljane pa pozivajo, naj omejijo fizične stike z ljudmi in ostanejo doma. Ali prebivalci posameznih držav spoštujejo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, kažejo tudi podatki ameriškega spletnega velikana Google.

Google ima odgovore, ali smo v teh časih manj mobilni

Poročila, ki jih s pomočjo podatkov o lokaciji svojih uporabnikov Google pripravlja za 131 držav, kažejo, ali in koliko se je zmanjšal obisk trgovin, parkov, delovnih organizacij, javnega prevoza in drugih javnih prostorov. Iz poročil, ki so dostopna tudi na spletu, so razvidni trendi povečanega ali zmanjšanega obiska na lokacijah. Podobno metodo Google uporablja tudi pri spremljanju prometnih zamaškov.

Poročilo kaže, da se prebivalci ukrepov držijo

Poročilo, ki ga je Google za Slovenijo pripravil prejšnji teden, učinka nekaterih sprejetih ukrepov še ne zajema, saj so bili ti sprejeti pozneje. Tu govorimo predvsem o omejitvi gibanja med občinami in o šolskih počitnicah. Kljub temu trendi že nakazujejo, da državljani ukrepe spoštujejo in več časa preživijo doma. Predpostavljamo lahko, da bo trend v poročilu, ki ga bo Google objavil v prihodnjih dneh, še izrazitejši.

Foto: Google

Foto: Google

Aktualni podatki kažejo, da so se prebivalci Slovenije v zadnjem obdobju veliko manj zadrževali v restavracijah in kavarnah, nakupovalnih središčih, manj so uporabljali javni prevoz in več delali od doma. Porast so v tem času zaznale le stanovanjske soseske, kar kaže, da so ljudje več časa preživeli doma. Na spodnji povezavi lahko preverite, kakšni so bili trendi v prvem valu.

Ukrepi, s katerimi se Slovenija bori proti virusu

Število okužb z novim koronavirusom je v Sloveniji v zadnjih mesecih hitro naraščalo. Če smo imeli na vrhuncu prvega vala epidemije potrjenih največ 61 okužb, so pretekli torek potrdili več kot 2.600 okužb. Da bi zajezila eksponentno rast novih okužb, je vlada v zadnjem mesecu postopno sprejela številne dodatne ukrepe. Nazadnje je omejila gibanje med občinami, zaprte so ostale neživilske trgovine, maske so obvezne tudi na prostem, učenci v osnovnih šolah pa so ostali doma tudi po koncu počitnic.

Primerjajte, v kateri občini se ukrepov najbolj držijo

V poročilu Googla je določene trende mogoče preveriti tudi za posamezno občino oziroma mesto. Spodaj lahko primerjate trende za Ljubljano in Maribor.

Foto: Google

Foto: Google

Pri Googlu mirijo, da so podatki uporabnikov anonimni. Poročila za posamezne države so nastala na podlagi analize gibanj uporabnikov Googlovih lokacijskih storitev. To so uporabniki, ki imajo na pametnih telefonih vključeno anteno GPS in podatke o lokaciji delijo z Googlom.