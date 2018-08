Tiha, a zelo velika novost za najbolj znani zemljevid sveta

Grenlandija, največji otok na svetu, je ob Antarktiki na klasičnem zemljevidu vedno tisti del kopnega, ki je videti veliko večji, kot je v resnici. Google je z zadnjo posodobitvijo internetnega zemljevida Google Maps to popravil, je pa res, da bo sprememba do nadaljnjega vidna samo na osebnih računalnikih, ne pa tudi v aplikaciji Google Maps na pametnih telefonih.

Google je prehod svojega digitalnega zemljevida na povsem tridimenzionalni prikaz, ki Zemljo ob oddaljevanju pogleda pokaže kot popoln globus s pravilnimi razmerji velikosti celin, potiho oznanil na družbenem omrežju Twitter v objavi, ki jo je všečkalo in delilo le nekaj več kot 4000 uporabnikov:

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.



Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 😎🌍 pic.twitter.com/CIkkS7It8d — Google Maps (@googlemaps) August 2, 2018

Grenlandija na prenovljenem zemljevidu ni več tako velika kot Afrika, so v zgornji objavi zapisali pri Googlu. To je bila referenca na Merkatorjev model oziroma na tako imenovano Merkatorjevo projekcijo, ki je, kljub temu da kaže izkrivljeno sliko, marsikje še vedno standard za prikaz zemljevida sveta. Do pred kratkim jo je uporabljal tudi Googlov zemljevid

Kaj je narobe z Merkatorjevo projekcijo?

Merkatorjeva projekcija se tako imenuje po belgijskemu kartografu Gerardusu Merkatorju, ki je pred približno 450 leti postavil temelje zemljevidu sveta, kakršen še vedno visi v marsikateri osnovni šoli:

Razmerje velikosti celin na Merkatorjevi projekciji se povečuje z odmikanjem od ekvatorja proti severnemu in južnemu polu. Višja oziroma nižja je geografska višina kopnega, bolj je izkrivljena njena prava velikost. Foto: Wikimedia Commons

Težava zgornjega zemljevida oziroma Merkatorjeve projekcije je, da planet Zemlja, ki je tridimenzionalna skoraj popolna krogla, poskuša prikazati na dvodimenzionalni ploskvi. Posledica tega je, da mora Merkatorjeva projekcija za ohranitev prave oblike celin in drugih kopenskih mas lagati o njihovi velikosti.

Grenlandija je na zgornjem zemljevidu zato videti približno tako velika kot v resnici 15-krat večja Afrika, Skandinavija pa je videti tako velika kot Avstralija, čeprav je po površini skoraj osemkrat manjša. Antarktika je medtem videti skoraj obsežnejša kot vse celine skupaj, a je v resnici manjša od Južne Amerike.

Ponekod že uporabljajo drugačen, domnevno "pravilnejši" zemljevid



Da bi morali prenehati uporabljati Merkatorjevo projekcijo, ker ne kaže prave slike, že nekaj časa opozarja Organizacija združenih narodov, ki kot svoj uradni zemljevid uporablja tako imenovano Gall-Petersovo projekcijo: Foto: Wikimedia Commons

Ta zemljevid, ki ga je pred nekaj več kot 150 leti zasnoval Škot James Gall, pri pouku geografije že uporabljajo v nekaterih šolah v Veliki Britaniji in v ZDA.



Tudi Gall-Petersov zemljevid je bil že tarča kritik. V nasprotju z Merkatorjevo projekcijo sicer prikazuje pravilne velikosti kopenskih mas, ne pa tudi njihove prave oblike.

Če želite primerjati prave velikosti držav ...

... se lahko poigrate z interaktivnim zemljevidom The True Size Of ..., ki omogoča, da označimo izbrano državo in jo z miško odnesemo nad drugo, pri čemer se njena velikost spreminja v skladu z resničnimi dimenzijami.

Če želimo izvedeti, kakšna je resnična velikost določene države, v polje vpišemo njeno ime (1) in zemljevid jo bo označil. Nato jo zgrabimo z levo tipko na miški in jo odnesemo nad del sveta, s katerim jo želimo primerjati. V konkretnem primeru smo ugotovili, da je Sudan, ki na Merkatorjevi projekciji ni videti kaj prida, v resnici tako velik kot celotni srednja in zahodna Evropa (3). Če nas zanima še katera druga država, lahko izbiro počistimo s klikom na Clear Map (2.) Foto: Matic Tomšič

