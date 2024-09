Google bo v skoraj 80 državah kmalu posodobil in razširil nabor uličnih posnetkov, ki si jih je mogoče ogledati na platformi Google Zemljevid, najbolj uporabljanem orodju za iskanje navodil za pot in ogled satelitskih slik na svetu. Najverjetneje tudi v Sloveniji, saj bodo Googlovi avtomobili še do konca jeseni snemali tudi slovenske ulice in ceste. Spletna različica aplikacije Google Earth (Google Zemlja), ki omogoča še podrobnejši ogled našega planeta, bo medtem končno dobila dostop do starejših satelitskih slik, ki omogočajo vpogled v spreminjanje določene lokacije čez leta. Ta funkcija je bila do zdaj na voljo le uporabnikom aplikacije Google Earth Pro, ki jo je treba namestiti na osebni računalnik.

Googlovi avtomobili letos vozijo tudi po Sloveniji

Kot so sporočili iz Googla (vir), si bodo najnovejše prizore domačih krajev iz perspektive Googlovih avtomobilov z nameščenimi kamerami z orodjem Street View lahko ogledali v okrog 80 državah sveta, v nekaterih celo prvič. Preverite navodila, kako odpremo Street View oziroma ulični pogled.

Google med državami, kjer bodo na voljo osveženi posnetki ulic in cest, neposredno omenja slabih 20 držav. Med omenjenimi ni Slovenije, a bo ulični pogled najverjetneje kmalu posodobljen tudi pri nas.

Googlov pregled lokacij zbiranja posnetkov namreč razkriva, da so kamere že od aprila letos prisotne v več slovenskih mestih, snemanje cest in ulic pa bo potekalo do novembra.

Foto: Posnetek zaslona

Med slovenskimi kraji, ki naj bi jih v prihodnjih dveh mesecih še obiskale Googlove kamere, so med drugim navedeni Koper, Izola, Sežana, Nova Gorica, Kranj, Domžale, Kamnik, Ljubljana, Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke, Novo Mesto, Kočevje, Brežice, Krško, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Litija, Celje, Velenje, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Ljutomer.

Posnetki slovenskih krajev in cest v uličnem pogledu so bili v zadnjem obdobju na različnih lokacijah sicer posodobljeni z letnicami 2022, 2023 ali tudi že 2024. Ponekod najnovejši posnetki medtem segajo v leto 2019, na nekaterih lokacijah pa tudi v leto 2013, ko so Googlovi avtomobili prvič vozili po Sloveniji.

Avtomobile, ki vozijo za Google Street View, je težko zgrešiti, saj na strehi prevažajo ogromen sistem kamer in drugih instrumentov. Praviloma imajo tudi tuje tablice. Foto: Ana Kovač

Tudi na spletu končno podroben pogled v preteklost

Pri Googlu so oznanili še, da se ena najbolj zanimivih funkcij aplikacije Google Zemlja, ki omogoča pregled starejših satelitskih posnetkov in primerjavo teh z novejšimi, seli v njeno različico za spletne brskalnike in pametne telefone. To je velika pridobitev za uporabnike, ki so to funkcijo morda že dolgo želeli uporabljati, a se jim ni dalo ukvarjati z nameščanjem programa, ki to omogoča.

Google Zemlja je namreč samostojna aplikacija, ki ima sicer precej podobnosti z Google Zemljevidom, a omogoča še nekoliko natančnejši ogled satelitskih posnetkov ter ponuja nekoliko naprednejša orodja za navigacijo in orientiranje. Nekatera so na voljo le v različici Pro, ki jo je treba prenesti s spleta in namestiti na osebni računalnik.

Med njimi je tudi pogled v preteklost prek starejših satelitskih slik. Kar zadeva slovenske kraje, zna Googlov časovni stroj z nekaterimi izjemami potovati največ štiri desetletja nazaj, in sicer večinoma do leta 1983 ali 1985, a je na teh satelitskih slikah mogoče razločiti le peščico krajev, na primer prestolnico Ljubljano.

Google Earth Pro, ista lokacija v bližini Ločice ob Savinji, 15 let narazen. Levo satelitska slika iz leta 2009, desno iz leta 2024. Foto: Google

Na večini lokacij v Sloveniji pogled v preteklost postane uporaben šele z letnico 2006 ali 2009, ko je ločljivost zemljevidov že razmeroma visoka (zgoraj levo na primer).

Google sicer zagotavlja, da bodo v spletni različici Google Zemlje ponekod na voljo celo do 80 let stari zgodovinski posnetki, ki ne bodo vključevali le satelitskih slik, temveč tudi fotografije, posnete iz letal.

V spletni aplikaciji Google Zemlja (povezava) si je sicer mogoče že zdaj ogledati zgodovinske satelitske posnetke krajev, vendar zgolj s funkcijo pospešena reprodukcija (Timelapse), ki vsaj v naših krajih prikazuje zelo nekakovostne satelitske slike in je večidel namenjena opazovanju sprememb planeta z večje razdalje.